LEICHTATHLETIK Ein Wattwilerin will 100 Kilometer laufen und den eigenen Rekord unterbieten Die 27-jährige Toggenburgerin Janine Frei gehört am 9. Juni beim Langstreckenlauf in Biel zum Favoritenkreis. Die eigene Bestleistung von knapp neuneinhalb Stunden soll unterboten werden. Sie glaubt, womöglich zu viel trainiert zu haben.

Am Auffahrtslauf in St.Gallen führte Janine Frei Angehörige der Girls- und Kids-Kategorien durch das Stadion des FCSG. Bild: Urs Huwyler

Anfang September 2021 rieben sich einige Starterinnen, Trainer und Betreuerinnen, aber auch Kolleginnen und Kollegen von Janine Frei verwundert die Augen. Die ohne persönlichen Coach und Ernährungsberater trainierende 27-jährige Wattwilerin lief bei ihrer Premiere die 100 Kilometer von Biel in 9 Stunden, 26 Minuten und 7 Sekunden. Sie belegte in der Overall-Wertung Rang drei und gewann die Kategorie W20.

Das Leben geniessen und möglichst schnell Ultradistanzen laufen

An ihrer Philosophie, das Leben geniessen und daneben möglichst schnell Ultradistanzen zu laufen, wollte die frühere Praxisassistentin und heutige Praxismanagerin in der Berit-Klinik Speicher nichts ändern. Doch im Hinblick auf den zweiten Start hat sich einiges verändert. Der Appetit kommt mit dem Essen.

«Irgendwie möchte ich wissen, was ich zu leisten vermag, wenn ich bewusster trainiere.»

Die verschiedenen Erfolge, unter anderem der zweite Rang am Zürcher Neujahrsmarathon sowie im Februar die Aufnahme in ein Running-Team des Schuhherstellers «On» – pro Jahr und Nation werden drei Athletinnen beziehungsweise Athleten berücksichtigt –, haben den Gedanken, dem Sport einen höheren Stellenwert einzuräumen, wachsen lassen. «Dazu kamen die Unterstützung durch das Umfeld und viele Gespräche», fügt die Dauerläuferin an.

Primäres Ziel: Persönliche Bestzeit

Seit rund drei Monaten arbeitet sie mit einer Fachfrau aus dem Sport-Physio-Bereich zusammen. Sie wird die Nachtschwärmerin (Start: 22 Uhr) auf dem Velo begleiten.

«Umfangmässig trainiere ich nicht mehr, aber zielgerichteter. Dadurch steigt die Erwartungshaltung. Ich reise nicht mehr nur aus Plausch nach Biel, sondern habe gewisse Vorstellungen, was ich erreichen möchte. Sollte es ein Podestplatz werden, wäre ich zufrieden.»

Die Platzierung hängt damit zusammen, wer sonst noch alles startet. Primär geht es ihr darum, die Zeit von 2021 zu verbessern. Die Vorzeichen scheinen bestens.

«Ich fühle mich gut, habe vielleicht fast zu viel trainiert. Im Mai waren es unter anderem vier Marathons. Bis zum 11. Juni werde ich nun keine grösseren Distanzen mehr absolvieren.»

Zu einem Knackpunkt könnte die Streckenführung werden. 2021 wurde wegen Corona auf einem Rundkurs gelaufen, was speziell in den früheren Morgenstunden ein Vorteil war, weil es dadurch auch zeitlich fixe Anhaltspunkte gab.

Dauerläuferin Janine Frei hofft, am 11. Juni nach 100 Kilometer in Biel ebenso strahlend einlaufen zu können. Bild: Urs Huwyler

Nun kehrt die 100-Kilometer-Schweizer-Meisterschaft auf den Originalparcours von Biel über Lyss, Kirchberg, Biberist und Büren a. A. zurück. «Darauf freue ich mich ganz speziell. Dass die Originalstrecke gelaufen werden kann, ist ein Grund, dass ich nochmals teilnehme», sagt Janine Frei.

Pacemakerin am Auffahrtslauf

Mit dem St.Galler Auffahrtslauf begann für die ehemalige Fussballjuniorin in Ebnat-Kappel die letzte Vorbereitungsphase. Nach dem dritten Rang am Winterthur-Marathon vier Tage zuvor genügte ein lockeres wettkampfmässiges Training.

Janine Frei war am Abend vor dem Rennen mit dem überlegenen Sieger Dominic Lobalu trainingshalber unterwegs, übernahm am Halbmarathon die Rolle der Pacemakerin und führte als Startläuferin 17 Girls- sowie Kids-Kategorien auf den ersten 100 Metern durchs Stadion des FC St.Gallen. Insgesamt absolvierte sie über 40 Kilometer.

Open Air St.Gallen hat Priorität

Daneben leitet sie nebenbei in St.Gallen wöchentlich ein Lauftraining, springt kurzfristig ein, wenn ihr Götti Markus «2-Rad» Gabathuler noch eine Geländeläuferin (drittbeste Zeit) für die Hulftegg-Stafette sucht, könnte am Gigathlon in den verschiedensten Teams starten. Alle Anfragen dafür hat sie abgelehnt.

«Am ersten Wochenende im Juli spanne ich aus, geniesse das St. Galler Open Air in vollen Zügen.»

An diesem Wochenende lässt Janine Frei den Laufsport Sport sein.