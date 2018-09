Lehrlings-Meisterschaften SwissSkills: Mosnangerin holt nationalen Titel für das Toggenburg

Auf einer Fläche von 14 Fussballfeldern haben in Bern die SwissSkills 2018 stattgefunden. Nie war dieser Event, der alle vier Jahre organisiert wird, grösser. 900 Lernende und junge Berufsleute aus 135 verschiedenen Berufen haben 75 Schweizer Meisterschaften und 60 Berufsdemonstrationen ausgetragen. 120'000 Besucherinnen und Besucher haben den Anlass in Bern am Wochenende zu einem Happening gemacht – umfassend begleitet vom Schweizer Fernsehen SRF, das täglich via «Schweiz Aktuell» und am Samstag ganztägig berichtet hat.



Mit Fabio Bühler von der Bleiker Holzbau AG, Lichtensteig hat das BWZT einen Zimmermanns-Lernenden im vierten Lehrjahr an der SwissSkills. Fabio Bühler, der seine Lehrabschlussprüfung noch vor sich hat, konnte sich durch ein verbandsinternes Auswahlverfahren qualifizieren. Er stand täglich im Einsatz und musste Arbeiten erledigen, die zwischen Stufe Vorarbeiter und Polier angesiedelt waren. Eine gewaltige Aufgabe, die nur durch intensives vorgängiges Training in speziellen Gruppen gelöst werden konnte. Im Gespräch betonte Fabio Bühler den immensen persönlichen Gewinn an Wissen und Motivation, die er für seinen Beruf gewinnen konnte. Er erreichte den achten Rang. Mit Stefanie Scheurer, Bäcker-Konditorin, Manuel Betschart und Philippe Wild, beides Fleischfachleute, waren ausserdem drei ehemalige BWZT-Lernende an den Berufswettkämpfen beteiligt.



Das Berufsbildungssystem in die Welt tragen

Lernende oder junge Berufsleute, die an der SwissSkills überzeugen, haben unter Umständen die Möglichkeit, ihr Können an den EuroSkills oder WorldSkills unter Beweis zu stellen und damit die Leistungsfähigkeit des Schweizerischen dualen Berufsbildungssystems in die Welt hinauszutragen. Dutzende Medaillen, die beispielsweise an den letztjährigen WorldSkills in Abu Dhabi gewonnen wurden, untermauern diesen Anspruch.

Die SwissSkills ist perfekt organisiert, modern aufgemacht und bietet Schulabgängern eine ausgezeichnete Orientierungshilfe. (pd/lim)

Hinweis

Mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde Damian Schmid aus Nesslau, Beruf Automobil-Mechatroniker. Die Bronzemedaillen erhielten Daniel Roth aus Lütisburg-Station, Beruf Polymechaniker/Automation, sowie Roman Schweizer aus Mogelsberg, Beruf Gärtner. Alena Schütz aus Wildhaus, Beruf Wohntextilgestalterin, erreichte in der Gesamtwertung den vierten Rang. Manuel Hutter aus Bazenheid, Beruf Anlagen- und Apparatebauer, schaffte es mit seiner vorgelegten Arbeit auf den 5. Rang sowie Lukas Birchler aus Mosnang, Bodenleger, auf den 6. Rang. Jakob Tischhauser aus Neu St. Johann, Beruf Sanitärinstallateur, erreichte an den vergangenen Swiss Skills den 7. Rang.