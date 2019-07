Lehrabschluss mit bekanntem Besuch: Anton Mosimann an der Diplomfeier der Gastroberufe des BWZT Wattwil Starkoch Anton Mosimann sprach den Lehrabgängern der Gastroberufe am Berufs- und Weiterbildungszentrum in Wattwil vergangenen Montag seine Glückwünsche aus. Michael Hehli

Anton Mosimann übergab den frischgebackenen Berufsleuten jeweils höchstpersönlich eines seiner Bücher. (Bild: Michael Hehli)

«Es ist wunderschön, im Juli eine Lehrabschlussfeier zu machen, es hat aber auch seine Tücken», sagte Markus Hänsli, Fachgruppenleiter der Gastroabteilung am Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg in Wattwil. Er bezog sich auf die Backofenhitze in der Turnhalle, in welcher am Montag die Diplomfeier der Köchinnen und Köche sowie der Restaurationsfachfrauen und -männer stattfand. Als kleinen Trost fügte er hinzu, dass die Temperatur letztes Jahr höher gewesen sei.

Starkoch Anton Mosimann, der wohl bekannteste Gast des Anlasses, hatte seine Karriere auch mit einer Lehre begonnen. Er hielt fest, wie wichtig es sei, sich ein solides Fundament aufzubauen.

Seine Lernbereitschaft zahlte sich aus. Mit 28 Jahren wurde er Chefkoch des Dorchester Hotels in London. Ausserdem durfte er bei zwei Hochzeiten des Britischen Königshauses kochen. Die Leidenschaft für seinen Beruf hat ihn nicht verlassen. Er stellte die Anwesenden vor die Frage: «Was gibt es Schöneres, als glückliche Gäste nach einem guten Essen zu begrüssen?»

Auch Mosimann begann seine Karriere mit einer Berufslehre. (Bild: Michael Hehli)

In St.Gallen, den beiden Appenzell und dem Fürstentum Liechtenstein waren 108 Kochlehrlinge zur Abschlussprüfung angetreten, 29 davon in Wattwil. Bei den Restaurationsfachleuten waren es insgesamt 46, zehn davon in Wattwil. Bei beiden Berufen verpasste in Wattwil niemand den Abschluss.

Den besten Notenschnitt unter den Restaurationsfachleuten erreichte Marlies Imhof mit Note 5.4. Bei den Köchen erreichte Katja Bachofen mit Note 5.6 nicht nur das beste Gesamtprüfungsergebnis in Wattwil, sondern auch in St.Gallen, den beiden Appenzell und dem Fürstentum Liechtenstein.

Auch Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartements im Kanton St.Gallen, war vor Ort. Er offenbarte, dass er gerne Abschlussfeiern besuche, da er dabei die Früchte seiner Arbeit im Bildungsdepartement sehe. Auch er hatte einst eine Lehre absolviert: «Man kann über eine Berufslehre Regierungsrat werden», ob dies lohnenswert sei, müsse hingegen jeder selbst wissen. Er merkte noch an, dass die Berufslehre ein Privileg sei, welches in der Schweiz zu oft als selbstverständlich angesehen werde.