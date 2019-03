Timon Kobelt

Der Rad- und Motorfahrerverein Mosnang (RMV) hat sich an den kantonalen Aktionstagen gegen Rassismus beteiligt. Er bot diese Woche offene Trainings an, während derer die Möglichkeit bestand, Radball auszuprobieren oder den Aktiven zuzusehen. Zielgruppe waren vor allem Menschen mit Migrationshintergrund aber auch generell diejenigen, die mit Radball sonst nichts am Hut haben. Allerdings verstrichen die vier offenen Trainings ungenutzt. RMV-Präsident Gregor Schnellmann und Sandro Koller, der RMV-Verantwortliche für «Sport verein-t», geben eine Einschätzung, warum niemand kam, und erklären, weshalb sie von der Teilnahme an den Aktionstagen trotzdem überzeugt sind.

Ist Radball zu unbeliebt, als dass jemand in ein offenes Training kommen würde?

Gregor Schnellmann: Unbeliebt nicht. Wohl eher zu unbekannt. Offenbar konnte sich in der Zielgruppe unter Radball niemand etwas vorstellen. Darin sehe ich den Hauptgrund, weshalb keine Leute ausserhalb des Vereins die Trainings besuchten, was wir natürlich bedauern.

Was könnten weitere Gründe sein?

Schnellmann: Die geografische Lage Mosnangs hat sicher auch eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich sind wir etwas zu abgeschirmt. Vielleicht ist die Migration in unserem Dorf zu wenig präsent. Deshalb könnte es der falsche Standort für ein solches Angebot sein.

Also suchen Sie für ein nächstes Mal eine Halle an einem anderen Ort?

Schnellmann: Es ist sicher eine Überlegung wert, ob wir von einem Verein in einer anderen Gemeinde die Halle für einen oder zwei Tage bekommen. Wer weiss, vielleicht würde das Angebot in Wil besser ziehen, weil dort die Bevölkerung stärker durchmischt ist. Der Nachteil an einer externen Durchführung wäre natürlich, dass wir nicht die gleiche Infrastruktur wie in Mosnang anbieten könnten.

Warum hat sich Ihr Verein dafür entschieden, bei den Aktionstagen gegen Rassismus mitzumachen, wenn das Thema in Mosnang nicht so präsent ist?

Sandro Koller: Wir tragen das Label «Sport verein-t» und haben es uns deshalb auch die Integration auf die Fahne geschrieben. Natürlich haben wir niemals die Durchmischung wie in einem Fussballclub. Und dennoch können auch Radballer ihren Beitrag leisten.

Wie?

Koller: Indem wir zeigen, dass wir trotz unserer relativ homogenen Mitgliederstrukturen nicht etwa verschlossen sind, sondern dass wir extrem offen sind. Im Radball ist jede Person willkommen, unabhängig von Nationalität oder Religion. Ausserdem sind wir sehr bodenständig.

An Weltmeisterschaften kennen sich die Teilnehmenden der verschiedenen Nationen alle.

Sie reden und lachen miteinander. Mit unserer Teilnahme an den Aktionstagen wollen wir zeigen, dass wir rassistisches Denken nicht tolerieren.

Wie tief sitzt Ihre Enttäuschung, dass das Angebot nicht genutzt wurde?

Koller: Es ist eher eine persönliche Enttäuschung, weil wir voll hinter der Sache stehen. Für den Verein ist es kein grosses Problem, dass die Leute nicht gekommen sind. Wir haben bewusst alles so aufgegleist, dass keine Trainings verschoben werden mussten. Von daher entsteht für den Verein kein Verlust. Wir müssen jetzt einmal genau analysieren, was wir besser machen können. (tik)