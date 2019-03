Kommentar Laut wie Wespen: Die Gegner des Austritts aus dem Zweckverband des Solino haben einen eindrücklichen Abstimmungskampf geführt Das Nein zum Antrag des Mosnanger Gemeinderates, aus dem Zweckverband des Regionalen Seniorenzentrums Solino auszusteigen, ist eines mit Ansage. Die Argumente der Gegner waren stets präsent und haben mobilisiert. Timon Kobelt

Timon Kobelt, Redaktor Toggenburger Tagblatt. (Bild: Hanspeter Schiess)

Der Gemeinderat von Mosnang hat mit seinem Antrag zum Austritt aus dem Zweckverband des Solino in ein Wespennest gestochen. Die aufgescheuchten Wespen haben umgehend den Widerstand gegen das gemeinderätliche Vorhaben formiert.

Im Falle von Mosnang handelt es sich bei den «Wespen» um 15 Unterzeichner eines offenen Briefes. Sie stehen am Ursprung des Widerstands und haben diesen fortan koordiniert.

Dies tun sie in beeindruckender Manier. Untypisch für aufgeschreckte Wespen verhalten sie sich nicht aggressiv, sondern treten dem Gemeinderat mit sachlich fundierten Argumenten entgegen. Offensichtlich sind diese stärker als jene des politischen Gremiums.

Wie es sich für einen Wespenschwarm gehört, arbeitet er fleissig und konstant. Die Unterzeichner des offenen Briefes, und vor allem ihr Wortführer Ruben Schuler, haben dafür gesorgt, dass das Thema bis zur Bürgerversammlung stets auf der Agenda geblieben ist. Der Jungpolitiker hat dabei die Rolle der Wespenkönigin übernommen.

Mit Leserbriefen, Mitteilungen und Flyern haben die Gegner ihre Argumente kundgetan. Und sie haben mobilisiert. Dass in der kleinen Gemeinde Mosnang 381 Menschen an die Bürgerversammlung gekommen sind, ist beeindruckend. Der Wespenschwarm ist zu einem Wespensturm angewachsen, in dessen Summen die Argumente des Gemeinderates untergegangen sind.