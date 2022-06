Laufsport Im Ziel liegt ein roter Teppich bereit: Das sind die Neuerungen bei der Kreuzegg Classic Bei der traditionellen Toggenburger Laufveranstaltung mit Start in Bütschwil und Ziel auf der 1265 Meter hohen Kreuzegg beginnt eine neue Zeitrechnung: Erstmals wird das Rennen am Pfingstsamstag als Berg-Halbmarathon ausgetragen und mit Magnus Gmür amtet ein neuer OK-Präsident.

Der Start der Kreuzegg Classic 2021. In diesem Jahr müssen die Läuferinnen und Läufer erstmals 21 Kilometer bewältigen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die diesjährige Ausgabe der Kreuzegg Classic ist in vielerlei Hinsicht speziell. Beim Rennen von Bütschwil hinauf zur Kreuzegg kommt es mit der erstmaligen Austragung eines Berg-Halbmarathons zu einer Premiere.

Neuigkeiten gibt es auch aus dem Ressort Führungscrew: Dem Organisationskomitee gehörte Magnus Gmür schon seit längerem an, nun hat er als OK-Präsident die Gesamtführung übernommen. Er tritt die Nachfolge von Werner Scherrer an, der die Veranstaltung während Jahrzehnten geprägt hat.

Die Walkerinnen und Walker gehen am Samstag als erste auf die Strecke. Bild: Beat Lanzendorfer

Zu guter Letzt haben die Verantwortlichen am Datum geschraubt. Der Pfingstsamstag soll in Zukunft als Kreuzegg-Classic-Datum wahrgenommen werden.

Berg-Halbmarathon allein oder gemeinsam

Die Kreuzegg Classic gehört mit ihren mehreren hundert Teilnehmenden zu den grössten Laufveranstaltungen im Toggenburg. Nachdem der Anlass 2020 nicht stattfinden konnte und im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie auf den Herbst verschoben werden musste, geht er nun wieder wie gewohnt als Frühjahrsveranstaltung über die Bühne.

Die Rennen der diversen Schülerkategorien finden wie gewohnt im Dorf Bütschwil statt. Bild: Beat Lanzendorfer

Durch den neu ins Programm aufgenommenen Berg-Halbmarathon lernen die Teilnehmenden auch Gebiete rund um Ganterschwil kennen. Via Kapf, Gmeinmerk, Ötschwil geht es nach Dietfurt und von dort mit Ausnahme einer kurzen Zusatzschlaufe auf der Originalstrecke hoch zur Kreuzegg. Wer es bis ganz nach oben schafft, darf die letzten Meter im Zelt auf einem roten Teppich zurücklegen. Die 21 Kilometer können auch als Duo oder Trio bestritten werden. Die Wechselzonen befinden sich in Dietfurt und Krinau.

Und dann gibt es noch den 10-Kilometer-Lauf mit Start in Bütschwil und Ziel bei der Fenster Keller AG in Dietfurt. Diese Strecke entspricht der Zusatzschlaufe des Halbmarathons via Ganterschwil. Dazu OK-Präsident Magnus Gmür:

OK-Präsident Magnus Gmür. Bild: PD

«Schnell laufen ist das eine, wer etwas langsamer unterwegs ist, sieht an der Strecke viele schöne Flecken der Gemeinde.»

Als weitere Attraktion warten einige «Specials» auf die Läuferinnen und Läufer sowie die Bikerinnen und Biker.

Anmeldungen sind bis kurz vor Rennbeginn möglich

Die diversen Kinderrennen im Dorf runden das Angebot der Kreuzegg Classic ab. Wer nicht nur als Zuschauer dabei sein möchte, der hat am Samstag bis kurz vor dem Start die Möglichkeit, sich kurzfristig für eine der diversen Kategorien anzumelden.