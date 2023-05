Lauf- und Bikespass Erfolg für die Kreuzegg Classic: Bei der Ausgabe 2023 waren 912 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den diversen Kategorien unterwegs Die Kreuzegg Classic gilt als eine der grössten Sportveranstaltungen im Toggenburg. Hatten die Organisatoren in den vergangenen Jahren mit rückläufigen Teilnehmerzahlen zu kämpfen, hat nun eine Trendwende eingesetzt. Die Steigerung bei den Anmeldungen beträgt nahezu 50 Prozent.

Spitzenleichtathletin Chiara Scherrer, soeben aus dem Trainingslager aus St.Moritz zurückgekehrt, hier bei der Siegerehrung der Jüngsten. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Stau an Pfingsten kann auch etwas Schönes sein. Vor allem dann, wenn er sich an der Startnummernausgabe der Kreuzegg Classic bildet. Ein untrügliches Zeichen, dass sich der Aufwand der Organisatoren gelohnt hat.

Magnus Gmür, OK-Präsident Kreuzegg Classic. Bild: Beat Lanzendorfer

Der optische Eindruck hat nicht getäuscht. OK-Präsident Magnus Gmür zeigte sich bei seinem Fazit fast schon euphorisch: «Ich glaube nicht, dass sich ein jetziges OK-Mitglied an ähnlich hohe Teilnehmerzahlen erinnern kann. Die Kreuzegg Classic Ausgabe 2023 erreichte mit 912 Teilnehmenden einen Rekordwert.» Das entspricht einer Steigerung von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die magische Grenze zum Ziel gesetzt

Dazu Walter Scherrer, Vorgänger von Magnus Gmür, der die Halbmarathon-Strecke unter die Füsse nahm: «Auf 1000 Teilnehmende haben wir es in meiner Amtszeit nie gebracht, einen ähnlich hohen Wert wie in diesem Jahr schafften wir einmal. Das liegt aber ungefähr 15 Jahre zurück.»

Um den Nachwuchs brauchen sich die Verantwortlichen der Kreuzegg Classic keine Sorgen zu machen. Mehrere hundert Knaben und Mädchen rannten durchs Dorf. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Zahl 1000 ist ein Ziel, das in naher Zukunft erreicht werden soll. «Nach der Übernahme des OK-Präsidiums habe ich an der Kickoff-Sitzung im Herbst 2021 erklärt, dass ich in drei Jahren die Zahl geknackt haben möchte, wir sind schon ziemlich nahegekommen», erklärte Magnus Gmür.

Geschichten rund um das Rennen

Die Kreuzegg Classic schreibt immer wieder eigene Geschichten. So erzählte der ehemalige Kantonsrat Andreas Widmer, dass er sich die gesamte Strecke über 21 Kilometer nicht mehr zutraut, als Teilnehmer einer Dreier-Stafette aber dabei ist. Eine Sonderleistung lieferte Hans Baumann, Mitglied der Läuferriege Mosnang ab. An der Strecke von Ehefrau Anni und Sohn Hansruedi unterstützt, feierte er just am Samstag seinen 81. Geburtstag. Und so ganz nebenbei «walkte» er noch auf die Kreuzegg.

Ohne gute Teamarbeit geht es nicht, wenn Speaker Patrick Hollenstein (rechts) und sein Assistent Andreas Bitschnau bei den vielen Kategorien den Überblick behalten möchten. Bild: Beat Lanzendorfer

Nicht so weit ging es für die vielen Mütter und Väter, die ihre Kinder im Dorf unterstützten. Anstrengend war es auch für sie. Wollten sie beim Start, an den Kulminationspunkten und im Ziel dabei sein, war Ausdauer gefragt. Ein Erlebnis für die Allerjüngsten war die Rangverkündigung. Die Medaillen übergab Weltklasse-Leichtathletin Chiara Scherrer, die soeben aus ihrem Höhentrainingslager aus St.Moritz zurückgekehrt ist.

Der ehemalige Kantonsrat Andreas Widmer war auf dem Weg zur Kreuzegg Mitglied einer Stafette. Bild: Beat Lanzendorfer

Und dann noch dies: Bettina Gmür war 14 Jahre im OK. Nun tritt sie ab und übergibt ihren Job an Melanie Kuratli. Sie hat Erfahrung in Ehrenämtern, ist sie doch Präsidentin der SAC Sektion Toggenburg.

Das sind die Gewinner

Den Halbmarathon ab Bütschwil auf die Kreuzegg gewann der deutsche Benedikt Hoffmann in 1:28:53,4. Dahinter folgen Marco Wildhaber (1:32:10,4), Thusis, und Stefan Richle (1:32:43,1), Wattwil. Bei den Frauen war Pascale Rebsamen, Wallisellen, als Schnellste in 1:45:02,6 im Ziel. Platz 2 holte sich die deutsche Franziska Althaus in 1:54:28,3. Das Podest komplettiert die Bernerin Simone Hegner (1:56:24, 5).

Der Start der Walkerinnen und Walker. Mit Startnummer 1060 Geburtstagskind Hans Baumann von der Läuferriege Mosnang. Bild: Beat Lanzendorfer

Andreas Widmer, Marco Gisler und Elizabeth Kubat waren übrigens als schnellstes Dreierteam in 2:01:58,0 auf der Kreuzegg. Und der 81-jährige Hans Baumann gewann als Ältester die Kategorie «Walking». Er benötigte für die 14 Kilometer 2:12:34 Stunden.

Alle Ergebnisse unter: www.kreuzegg.ch