Lastwagen schlitzt Lieferwagen auf: Zwei Verletzte bei Streifkollision in Kirchberg Weil sich die Seitenladeklappe eines Lastwagens öffnete, wurde ein entgegenkommender Lieferwagen seitlich aufgeschlitzt.

Der entgegenkommende Lieferwagen wurde stark beschädigt. Bild: Kapo

(kapo/rus) Am Freitagmorgen fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Lastwagen von Kirchberg in Richtung Rickenbach. Aus unbekannter Ursache öffnete sich während der Fahrt die linke Seitenladeklappe an seinem Lastwagen, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt. Zur selben Zeit fuhr ein 31-jähriger Lieferwagenfahrer mit seiner 19-jährige Beifahrerin in Richtung Kirchberg. Aufgrund der offen stehenden Seitenladeklappe wurde der entgegenkommende Lieferwagen trotz Ausweichmanöver nach rechts auf der ganzen Fahrzeuglänge aufgeschlitzt.

Durch den Unfall zogen sich die beiden Insassen des Lieferwagens unbestimmte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden sie vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.