Langlauf Sportsoldat zum richtigen Zeitpunkt: Wie sich ein Bütschwiler Langläufer an die nationale Spitze zurückkämpft Nach gesundheitlichen Problemen steht Jan Fässler wieder voll im Training. In Magglingen absolviert er derzeit die Sportler-RS, unter anderem zusammen mit Schwinger Werner Schlegel. Ein Treffen auf der Heimloipe Scherb/Bendel.

Hat wieder gut lachen: der Bütschwiler Nachwuchstalent Jan Fässler beim Training auf seiner Heimloipe Scherb/Bendel. Bild: Urs Huwyler

Die Ränge sechs und acht an der U20-Schweizer-Meisterschaft in Ulrichen vor zwei Wochen, der zweite Platz am Voralpencup in Malbun: Der 20-jährige Bütschwiler Langläufer Jan Fässler, Mitglied des SC Speer, hat derzeit allen Grund, wieder optimistischer in die Zukunft zu blicken. Vor einem Jahr hatte ihn eine verletzungsbedingte Zwangspause noch die Junioren-WM gekostet.

Nach drei Alpencup-Rennen in Oberstdorf Mitte Januar 2022 verspürte der Vereinskollege von Beda Klee extrem müde Beine. «Anfangs dachte ich, es sei wegen der hohen Belastung. Doch die Erholung blieb aus und die Ursache dafür wurde nie herausgefunden», erinnert sich das Ostschweizer Loipentalent. Am 13. Februar war in Klosters Schluss. Jan Fässler musste das Rennen aufgeben und die Saison abbrechen.

Nun scheinen sich die gesundheitlichen Probleme «auszuwachsen». Der Teilzeitangestellte auf der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil kann seine Beine wieder voll belasten und kämpft sich ohne nationalen Kaderstatus an die nationale Spitze zurück. Obwohl er bis zum 21. Januar dieses Jahres nie auf Schnee, sondern nur mit Rollski rund um Bütschwil, in Richtung Wattwil oder Mosnang trainieren konnte.

Training mit Beda Klee

Als dann endlich der Schnee kam, traf Jan Fässler auf der klubeigenen Panoramaloipe Scherb/Bendel den Wattwiler Spitzenlangläufer Beda Klee. Klee hetzte gerade intervallmässig sechsmal vier Minuten durch die Gegend. Jan Fässler war hingegen klassisch unterwegs. Beide strahlten im Hinblick auf die nächsten Wettkampfeinsätze Zuversicht aus. Klee bestätigte den Eindruck mit dem elften Rang im Weltcup, Fässler stand eine Woche später erstmals wieder auf dem Podest.

Jan Fässler (links) mit Beda Klee im Training auf der Panoramaloipe Scherb/Bendel. Bild: Urs Huwyler

Entgegen kommt dem Halbprofi, dass er derzeit wie der Hemberger Schwinger Werner Schlegel in Magglingen die Rekrutenschule für Sportler absolvieren darf.«Am Morgen kann ich trainieren, ab 12.30 Uhr bin ich als Ordonnanz eingesetzt. Manchmal als Chauffeur, dann wieder im Büro. Für mich ist das ideal», sagt Fässler, dessen Mutter Esther zusammen mit dem Wattwiler Patrick Eigenmann die JO nordisch des SC Speer leitet. Derzeit wollen rund 40 Jugendliche einmal so schnell werden wie Beda Klee oder Jan Fässler.

Jan Fässler will kräftemässig noch zulegen. Bild: Urs Huwyler

Mehr Muskeln sind gefragt

Langlauf in der klassischen Technik spielt auf höchstem Niveau nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Weltbesten schieben sich vorwiegend mit Doppelstock-Einsätzen über die Distanz. Einzig bei Aufstiegen müssen sie in den Diagonalschritt wechseln. «Kräftemässig weise ich nicht nur beim Schieben, sondern allgemein Defizite auf. Daran gilt es zu arbeiten», sagt der alle Distanzen laufende Fässler.

An den Titelkämpfen verlor er auf den flachen Passagen Zeit und Ränge, aufwärts gehörte er zu den Schnellsten. Auch Beda Klee, die Nummer eins im Schweizer Distanz-WM-Team, hatte früher weniger Muskeln im Oberarm vorzuweisen. Ihm blieb ebenfalls nichts anderes übrig, als die «Schieberei» in den Trainings zu intensivieren.

Wichtige Rennen stehen bevor

Nun stehen Jan Fässler entscheidende Wochen bevor. Am Samstag startet er in Elm an einem Regionalrennen, dann folgen Continental-Einsätze und weitere international besetzte Bewährungsproben. Das Ziel für die zweite Saisonhälfte ist klar: Fässler möchte trotz der schwierigen letzten Monate versuchen, einen Kaderstatus zu erhalten.

Als Einzelkämpfer ist es allerdings schwierig, sich gegen die Swiss-Ski-Athleten durchzusetzen. «Aber Jan kann es schaffen», ist Reto Hänni, der einheimische Talentförderer und Chef Loipen Scherb/Bendel beim SC Speer, überzeugt. «Technisch und körperlich bringt er alles mit. Wird er noch kräftiger, kann er sowohl in der klassischen Technik als auch skatend erfolgreich sein.»