«Langer Tisch» wird zu «Bunte Tische»: Die «Wilden Weiber Lichtensteig» haben ein neues Konzept Der «Lange Tisch» in Lichtensteig findet dieses Jahr coronabedingt unter einem neuen Motto statt. Um Hygiene- und Schutzmassnahmen einzuhalten, liessen sich die Veranstalter etwas einfallen.

Der traditionelle «Lange Tisch» in der Hauptgasse von Lichtensteig. Sascha Erni

«Mit Abstand das originellste Fest im Toggenburg», steht gross auf dem Flyer für die etwas andere Version des traditionellen Langen Tisches in Lichtensteig. Der Verein «Wilde Weiber Lichtensteig» organisiert den Langen Tisch seit 2014 im Städtli. Im vergangenen Jahr fiel der Anlass jedoch Bauarbeiten zum Opfer und auch dieses Jahr drohte er coronabedingt ins Wasser zu fallen. Doch statt ganz auf den Event zu verzichten, liess sich der Verein eine Alternative einfallen.

Da beim Langen Tisch wie ihn die Besucherinnen und Besucher kennen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, musste eine andere Lösung her. So sollen nun am 8.August 20 bunte Tische mit genügend Abstand in der gesperrten Hauptgasse des Städtlis anzutreffen sein.Den Namen hat der Anlass den bunten Tischdecken zu verdanken, welche aufgrund der Hygienemassnahmen aus Plastik gefertigt sind. An jedem der grossen Tische finden zehn Leute einen Sitzplatz.

Schmökern in Läden und schlemmen auf der Gasse

Der Anlass soll zum schlemmen, Einkaufen und geselligen Beisammensein mit genügend Abstand einladen. Die Restaurants aus dem Dorf betreiben verschiedene Essensstände, bei welchen sich die Gäste von Burger über Omeletten und Häppchen bis zu Dessert bestens verpflegen können. Die Öffnungszeiten vieler Geschäfte im Städtli wird am Abend bis um 20 Uhr verlängert, sodass die Gäste bis spät in den Abend schlendern und einkaufen können. Mit zwei DJs wird der Anlass musikalisch untermalt.

Die einzige Einnahmequelle des Vereins der wilden Weiber besteht im Verkauf der Getränke, wobei das Vorhaben jedoch durch verschiedene Sponsoren unterstützt wird. Auf jedem Tisch befinden sich Flächendesinfektion, Händedesinfektion und eine Rolle Haushaltspapier. OK-Präsidentin Jeannine Blatter betont, dass es wichtig gewesen sei, die regionalen Unternehmen beispielsweise mit dem Druck der Werbung zu beauftragen und auch die Desinfektionsprodukte werden aus der Region bezogen.

Die Gäste werden zu Beginn registriert und erhalten ein Bändeli. So kann die Besucheranzahl reguliert werden und von allen beteiligten sind die Kontaktdaten vorhanden. Natürlich appelliert der Verein auch an die Eigenverantwortung jedes einzelnen Gastes. Das Schutzkonzept wird so spät wie möglich eingereicht, denn bis zum 8. August kann sich noch einiges verändern weiss Jeannine Blatter.

Auch für das Schlechtwetter-Szenario sind die Veranstalter bestens vorbereitet. Die Tische würden unter die Arkaden verlegt werden und die Essensstände erhielten ein Pavillon. Bis jetzt hätten sie sehr positive Rückmeldungen der Bevölkerung erhalten und auch die Geschäfte sind dankbar, dass im Städtli wieder ein bisschen Leben einkehrt, sagt Jeannine Blatter erfreut.