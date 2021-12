Langer Samstag Einfach danke sagen: Lokale Geschäfte von Wildhaus und Unterwasser verwöhnen ihre Kundschaft Ein wunderschöner Vollmond Winterabend lud die Bevölkerung am Samstag zum Flanieren in Wildhaus und Unterwasser ein. Der «Lange Samstag» konnte nach der Pause im vergangenen Jahr zum 14. Mal durchgeführt werden.

Der stimmungsvolle Abend lud ein zum Flanieren am «Langen Samstag» in Wildhaus und Unterwasser. Bild: Christiana Sutter

Der «Lange Samstag» ist ein Dankeschön an die treue Kundschaft. Diese konnte in den vergangenen Monaten, wo vieles geschlossen war, von den lokalen Geschäften profitieren. Denn Einkaufen im eigenen Dorf wurde viel wichtiger und von der Kundschaft geschätzt. Einheimischen und Ferienwohnungsbesitzern wurde bewusst, dass sie alles Lebensnotwendige im eigenen Dorf einkaufen können.

Im Blütenreich Wildhaus von Nicole Kämin (zweite von rechts). Bild: Christiana Sutter

Unter diesem Motto und für die Treue dafür bedankten sich die Verantwortlichen der Detailhandelsgeschäfte mit dem «Langen Samstag». Nicht der Verkauf stand letzten Samstagabend im Vordergrund, sondern das Gespräch und die Begegnungen mit den Kunden.

Kleine Aufmerksamkeiten für die Kundinnen und Kunden

An diesem Vollmondabend waren nicht ganz so viele Menschen unterwegs, wie in den vergangenen Jahren, das bestätigten mehrere Ladenbesitzer. Aber jene, die am Samstagabend vorbeischauten, wurden nicht minder verwöhnt. Punsch, Sekt oder weitere Köstlichkeiten wurden aus gegebenen Umständen nicht angeboten. Die Verantwortlichen der Läden haben sich nicht lumpen lassen und Klein und Gross mit kleinen Aufmerksamkeiten aus dem Geschäft überrascht.

ST Coiffeur Unterwasser von Inhaber Sacha Theiler (hinten) nutzte die Gelegenheit, sich den Kunden Erika und Alex Hofstetter zu präsentieren. Bild: Christiana Sutter

Auch unter Einhaltung der Massnahmen kam es zum einen oder anderen Schwatz, was in diesen schwierigen Zeiten einfach nur gut tut. Das Coiffeurgeschäft ST am Dorfplatz in Unterwasser nutzte die Gelegenheit des «Langen Samstag», sich der Bevölkerung vorzustellen und Coiffeur Schmidhauser in Wildhaus präsentierte der Kundschaft den umgebauten Friseursalon.

Viele Komplimente: Adrian Schmidhauser (links) zeigte den Kundinnen und Kunden den umgebauten Coiffeursalon. Bild: Christiana Sutter

An einer Verlosung teilnehmen konnte, wer vier der 13 Geschäfte in Wildhaus und Unterwasser besuchte. Die Gewinner werden direkt von den Verantwortlichen der Geschäfte benachrichtigt. Die Namen sind auch auf der Website www.langersamstag.jimdo.com aufgeschaltet.