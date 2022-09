Landwirtschaft Zwei Viehschauen feiern Jubiläum: An diesen Daten werden in der Region Wil/Toggenburg Kühe prämiert An diesem Wochenende findet in der Region die erste Viehschau statt. Vom 15. September bis 19. Oktober treffen sich die Landwirte jede Woche in mindestens einer Gemeinde.

Die Viehschau-Saison in der Region Wil und Toggenburg beginnt. Bild: PD

Die Viehschau ist für viele Landwirte der Höhepunkt im Jahr. An vielen Orten in der Region finden sie in den nächsten Wochen wieder statt. Die Vorfreude unter den Landwirten ist gross, wie eine kleine Umfrage dieser Zeitung bei den Verantwortlichen der Schauen zeigt. Zwei Viehzuchtvereine können zudem dieses Jahr ein Jubiläum feiern.

Wattwil

Die Gemeindeviehschau in Wattwil findet am 28. September bei der Markthalle statt. OK-Präsident Florian Künzle sagt: «Nach zwei Jahren kann die Viehschau wieder ohne Einschränkungen über die Bühne gehen.» Auch die Schule sei wieder mit dabei und habe ein Schülerprojekt erstellt. Das Thema laute «Bauernhof und Beziehungen».

Die Auffuhr wird um 8 Uhr beginnen und die Schau um 9.30 Uhr. Erwartet werden etwa 500 bis 600 Kühe. In einer grossen Festwirtschaft können die Besucher ihren Durst und Hunger stillen. Zur Frage, was speziell sein wird, antwortet Künzle: «Es werden die sieben Generationen der Blüem-Kuhfamilie vor Ort sein.» Dies seien seltene Kühe, die eine weisse Blüem-Zeichnung haben.

Der Schauabend findet in Wattwil einen Tag nach der Viehschau statt. Am 29. September unterhält ab 20.15 Uhr der Männerchor Chrummbach die Bevölkerung im Restaurant Anker Heiterswil.

Die sieben Generationen der Blüem-Kuhfamilie. Bild: PD

Am 22. Oktober findet in Wattwil zudem noch die Toggenburger Herbstschau. Dabei kommen alle Viehzuchtvereine aus dem Toggenburg zusammen und treten gegeneinander an. Dabei gelten folgende Richtlinien: Je eine Brown-Swiss-Kuh aus der 1., 2., 3., 4. und fortlaufenden Laktation muss aus verschiedenen Betrieben sein und die Tiere müssen an der diesjährigen Gemeindeviehschau teilgenommen haben. Hinzu kommen noch alle Kühe, welche dort den Missentitel gewonnen haben.

Degersheim-Flawil

Der Braunviehzuchtverein Degersheim-Flawil feiert am 17. September Jubiläum: 125 Jahre. Am Samstag um 8.30 Uhr beginnt die Auffuhr und um 10 Uhr die Schau. Es werden etwa 460 Tiere mit 18 Landwirten auf dem Schauplatz im Matt erwartet, sagt Vereinspräsident Stefan Rutz. Nebst der Schau werde es auch eine Festwirtschaft geben. «Zusätzlich gibt es Kinderattraktionen wie das Rösslireiten.» Rutz sagt weiter:

«An einem Jungzuchtwettbewerb werden die Bauernkinder die Kälber präsentieren.»

Viehschau aus dem Flade-Blatt Degersheim im Jahr 2016. Bild: PD

Speziell für diese Jubiläumsviehschau haben Schülerinnen und Schüler aus Degersheim und Flawil farbige Holzkühe gestaltet. Rutz sagt: «Die Prämierung dieser Holzkühe wird an der Viehschau von 12 bis 13 Uhr stattfinden.» Um 20 Uhr beginnt der Schauabend, an welchem das Degersheimer Jodelchörli auftritt. Der Präsident sagt: «Ebenfalls wird die Rusch-Büeblä Tanzmusik spielen.» Der Eintritt dafür sei kostenlos.

Wil-Zuzwil

Auch der Viehzuchtverein Wil feiert in diesem Jahr Jubiläum. Die Viehschau am 24. September findet nicht wie üblich bei der Landi, sondern beim Schützenhaus in Zuzwil statt. Der Grund dafür sei die hohe Anzahl an erwarteten Besuchern, sagt OK-Vizepräsident Thomas Hollenstein. «Der Platz eignet sich gut für unser 125-Jahr-Jubiläum. Er ist gross und hat einen schönen Ausblick.»

Die Vorbereitungen für die Jubiläumsschau wären bereits im letzten Jahr alle abgeschlossen gewesen. Kurzfristig wurde jedoch die Viehschau 2021 abgesagt. «Wir konnten für dieses Jahr das Tagesprogramm und die Sponsoren übernehmen», sagt Hollenstein.

In Zuzwil wird ein beheiztes Festzelt für 500 Personen aufgestellt. Ab 19 Uhr soll es ein Alpengaudi geben, bei welchem Geri der Klostertaler und ein DJ auftreten werden. Hollenstein sagt weiter:

«Man kann auch gerne in Lederhosen kommen.»

Die Viehschau in Zuzwil. Bild: PD

Die Plätze für die Abendunterhaltung können über die E-Mail-Adresse vzvwil@thurweb.ch reserviert werden oder mit einer Whatsapp-Nachricht an die Nummer von Thomas Hollenstein (079 629 82 22). Die Abendkasse werde ab 19 Uhr geöffnet sein. Nicht nur für Erwachsene soll es Unterhaltung geben, sondern auch für die Kinder. «Die Pfadi Zuzwil organisiert tagsüber eine Bauernhof-Olympiade.»

Die geschmückte Auffuhr beginnt um 8.15 Uhr und die Schau um 9.15 Uhr. Die Kühe werden mit Treicheln von ihren Bauern durch das Dorf Zuzwil über die Lobergstrasse beim Pfadiheim vorbei hinaufgeführt. «Die Treichel sind grosse Glocken, die mit Blumen bestückt werden», sagt Hollenstein. Für den besten Überblick soll man beim Pfadiheim stehen.

Dieses Jahr werde es nicht nur eine Miss Wil geben, sondern auch eine Miss Viehzuchtverein Wil. Der Unterschied sei, dass bei der zweiten Wahl die Kuh des Bauern aus der eigenen Zucht kommen muss. «Bei der Miss Wil kann der Bauer auch eine Kuh aus einer Fremdzucht kaufen und mit dieser antreten.»

Nesslau

In Nesslau findet die Viehschau wie üblich am ersten Mittwoch im Oktober statt. Markus Wickli, OK-Präsident und Gemeinderat, freut sich besonders auf die unbegrenzte Zuschaueranzahl und die volle Nutzung der Festwirtschaft. «Die Festzelte sind für alle wieder offen.» Die Schau wird im Berstel Nesslau stattfinden. Beginnen wird die Auffuhr um 8 Uhr und die Schau um 10 Uhr. Wickli sagt: «Wir erwarten etwa 1100 Tiere.»

Der Schauabend finde erst am Donnerstagabend im Büelensaal statt und sei ebenfalls öffentlich. «Es werden die Wanderpreise verteilt, die Ränge verlesen und ein Wettbewerb veranstaltet. Der Jodlerklub sorgt für ein wenig Stimmung», sagt der OK-Präsident. Auf die Frage, was dieses Jahr speziell sei, antwortet er: «Neu gibt es einen Wanderpreis für den schönsten Euter.»

Die Viehschau 2021 in Nesslau. Die Kuh Joio gewann den Missentitel. Bild: Franz Steiner

Brunnadern

Im Haselacker in Brunnadern findet am 24. September die Viehschau statt. Die Auffuhr wird um 8.30 Uhr beginnen und die Schau um 10 Uhr.

Jonschwil

Am Samstag, dem 24. September, findet in der Nähe des Technik Centers Jonschwil die Viehschau statt. Die Auffuhr ist um 9.30 Uhr und die Schau beginnt um 10.15 Uhr.

Niederbüren

Die Niederbürer Viehschau findet am 24. September in Schnart statt. Die Auffuhr beginnt um 11.30 Uhr und die Schau um 13.30 Uhr.

Schönengrund

Am 27. September findet auf dem Schauplatz in Schönengrund die Viehschau statt. Um 9.30 Uhr beginnt die Auffuhr und um 11 Uhr werden die Jungzüchter vorgestellt. Die Prämierung findet am Nachmittag um 13.30 Uhr statt.

Hemberg

In Bächli, Gemeinde Hemberg, findet die diesjährige Viehschau am 30. September statt. Die Auffuhr startet um 9 Uhr und die Schau um 10 Uhr.

Die Viehschau Hemberg in Bächli. Bild: Urs Nobel

Ganterschwil

Bei der Turnhalle Dorf findet dieses Jahr die Viehschau in Ganterschwil statt. Am Samstag, dem 1. Oktober, findet um 9 Uhr die Auffuhr statt und um 10 Uhr die Schau.

Niederwil-Oberbüren

Am 1. Oktober findet die Viehschau in Ergeten Niederwil statt. Die Auffuhr beginnt um 8.30 Uhr und die Schau um 9.30 Uhr.

Ebnat-Kappel

Am Samstag, dem 1. Oktober, findet im Gill die diesjährige Viehschau statt. Die Auffuhr wird um 9 Uhr beginnen und die Schau um 10 Uhr.

Mosnang

In der Ortschaft Mosnang findet die Viehschau im Wupplisberg statt. Am ersten Oktobertag um 8 Uhr beginnt die Auffuhr und um 10 Uhr die Schau.

Alt St.Johann

Am Dienstag, dem 4. Oktober, findet die Viehschau im Stillthürli in Alt St.Johann statt. Die Auffuhr beginnt um 9 Uhr und die Schau um 10 Uhr.

Mogelsberg

Die Mogelsberger Viehschau findet am 4. Oktober in Nassen statt. Die Auffuhr beginnt um 8.45 Uhr und die Schau um 10 Uhr.

Bütschwil

In Bütschwil findet am 5. Oktober auf der Schulhauswiese Dietfurt die Viehschau statt. Um 9 Uhr beginnt die Auffuhr und um 10 Uhr die Schau.

Die Viehschau Bütschwil im vergangenen Jahr. Bild: PD

Wildhaus

Die Viehschau von Wildhaus begrüsst ihre Gäste am 7. Oktober im Chuchitobel. Die Auffuhr beginnt um 8.45 Uhr und die Schau um 10 Uhr.

Oberhelfenschwil

Um 8.30 Uhr am 7. Oktober startet die Auffuhr im Bogen Oberhelfenschwil. Die Schau beginnt dann um 10 Uhr.

Lütisburg

Die Viehschau in Lütisburg wird am ersten Freitag im Oktober, dem 7., in Tufertschwil stattfinden. Diese beginnt mit der Auffuhr um 9 Uhr, die Schau folgt um 10 Uhr.

Niederhelfenschwil

Auf dem Rotachhof Zuckenriet findet am Samstag, dem 8. Oktober, die Viehschau Niederhelfenschwil statt. Gestartet wird mit der Auffuhr um 8.45 Uhr und mit der Schau um 10 Uhr.

Kirchberg

Auf dem Schauplatz Frohheim wird am 8. Oktober die diesjährige Viehschau stattfinden. Die Auffuhr wird um 8.30 Uhr starten und die Schau um 10 Uhr.

Viehschau Kirchberg 2021: Jamba, die neue Miss Kirchberg: Besitzer Martin Künzli (Dietschwil), seine Partnerin Melanie und sein Sohn Elias freuen sich. Bild: Christoph Heer

Krinau

Am Mittwoch, dem 12. Oktober, findet in der Bodenwies in Krinau die Viehschau statt. Um 9 Uhr startet die Auffuhr und um 10 Uhr die Schau.

Stein

In Stein Breitenau findet am Freitag, dem 14. Oktober, die Viehschau statt. Die Auffuhr beginnt um 8.45 Uhr und die Schau um 10 Uhr.

Henau-Oberuzwil

Die Gemeindeviehschau des Braunviehzuchtvereins (BVZV) Henau-Oberuzwil findet am Mittwoch, 19. Oktober, im Neuhaus in Niederglatt statt. Die Auffuhr der Tiere ist ab 08.30 Uhr. Beginn der Rangierung ist um 10 Uhr.

Tolle Tiere, trockenes sonniges Wetter und viel Publikum. Das war die Viehschau Henau-Oberuzwil in Niederglatt 2021. Bild: Christoph Heer