Landwirtschaft «Unser Bauernbetrieb ist wunderbar»: Familie Lusti-Hüberli aus Ennetbühl ist sich einig Der neue Laufstall ist praktisch eingerichtet. Die eigene Alpung ist nur 15 Fahrminuten von zu Hause entfernt. Familie Lusti weiss dies zu schätzen. Dank familiärer Zusammenarbeit funktioniert der Betrieb «Afrüti» auch während anforderungsreichen Zeiten gut.

Corina, Christian Senior, Trudi, Matthias, Angelika und Christian Lusti Junior, an Matthias’ Konfirmation 2022 (von links). Bild: Ruedi Roth

Die «Afrüti» ist nicht weit vom Dorf Ennetbühl entfernt. Sonnseitig liegt sie und ist da und dort mit Hügeln und Gräben versehen. Schon in vierter Generation betreibt hier die Familie Lusti Berglandwirtschaft. Das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Die Heimatliebe von Lustis ist spürbar. Dazu gehört auch das Auftreten in der Tracht. Berechtigter Stolz begleitet die sechsköpfige Familie in ihrem Alltag.

Der unternehmerische Urgrossvater

Die Vordere und die Hintere Chlosteralp umfassen insgesamt 40 Hektaren Weide. Ein kleiner Teil davon ist Streuriet. Christian Lustis Urgrossvater erwarb die Alpen 1927 von der Ortsgemeinde Tablat. «Das war natürlich ein entscheidendes Vorgehen von ihm. Diese Alpen bieten uns massgeblich die Existenz», anerkennt der 54-jährige Christian Lusti.

Das Weidegebiet eröffnet allen Beteiligten angenehme Verhältnisse. Horizontal weitläufig und grösstenteils mit leichter Hangneigung versehen sind die Chlosteralpen. An drei Standorten befinden sich die Ställe. Insgesamt werden hier 82 Tiere gealpt und die Alpungsdauer beträgt durchschnittlich 100 Tage.

Der Heimbetrieb «Afrüti» liegt 900 Meter über Meer. Bild: Ruedi Roth

Früher war das vom Vieh nicht gerne gefressene Burstgras ein Übel auf der Chlosteralp, wie Christian Lusti ausführt. Dank dem Einsatz von Bodenhilfsstoffen habe sich der Pflanzenbestand im Laufe der letzten 20 Jahre merklich verbessert.

Grosszügige Produktion von Mist

18 Milchkühe und 24 Jungtiere des Sömmerungsbestands stammen aus Lustis Stall. Die restlichen 40 Rinder und Galtkühe werden von verschiedenen Landwirten aus der Umgebung auf die Chlosteralp gebracht. Immer präsent sind auch einige eigene Appenzeller Ziegen. Bis Mitte August wird Nachtweide praktiziert. Beim morgendlichen Einstallen steht den Milchkühen etwas Heu zur Verfügung.

Wenn die Gitzi weg sind, werden die Ziegen meistens von Trudi Lusti gemolken. Bild: Ruedi Roth

Die Lager der Anbindeställe werden jeweils reichlich mit Langstroh befüllt. Dank dem gut fahrbaren Terrain auf der Chlosteralp kann der Hofdünger dort prima mit dem Transporter auf der Weide verteilt werden. «Wenn die erste Beweidungsfläche gefressen ist, wird sie mit einer Mistgabe versehen. Nach vier Wochen kann man das Vieh getrost wieder dort weiden lassen», gibt Christian Lusti Auskunft über die Verbesserung des Pflanzenbestands auf der Chlosteralp.

Im Frühling haben Lustis rund zwei Wochen Arbeit mit Zäunen auf der Alp. Die ganze Familie und Helferin Vreni Blaser seien dann jeweils im Einsatz. Der Übergang vom Stacheldraht zum Einsatz von elektrisch geladenem Zaun erfolge bei ihnen in Etappen. Die Holzpfähle stammen aus den 13 Hektaren Wald auf der Chlosteralp.

Auf der Chlosteralp erntet die Familie Lusti Brennholz für Kunden. Bild: Ruedi Roth

Dort werde auch Brennholz für die Alphütte, für Kunden oder Nutzholz für den Verkauf geerntet. Die grösstenteils geteerte Fahrstrasse zu den Klosteralpen wurde 1982 erstellt. «Das war finanziell ein ordentlicher Kraftakt meines Vaters; hat sich aber schon längstens bewährt», erzählt Christian Lusti.

Wohnen auf der Alp

Im Jahr 1975 brannte die Alphütte der Vorderen Chlosteralp ab. Damals führte noch keine Strasse dorthin. So musste das Baumaterial für die neue Hütte aufwendig mit dem Transporter hinaufgebracht werden. Es entstand aber trotzdem eine heimelige Älplerhütte in angenehmer Grösse.

«Die Sommermonate verbringen wir allesamt fast durchwegs auf der Alp; auch wenn die Kinder zur Schule müssen. Das nähere Zusammenleben auf der Chlosteralp verbindet und wir alle möchten dies nicht missen», äussert sich die 42-jährige Trudi Lusti erfreut. Die Kühe werden grösstenteils nach saisonalem Muster besamt.

Das Verstocken des Mists durch Christian Lusti bringt bessere Platzverhältnisse. Bild: Ruedi Roth

Bei der Stierenwahl werden dem Fundament, den Zellzahlen und dem Gehalt am meisten Beachtung geschenkt. Mit einem ideal dimensionierten Tankanhänger wird die Alpmilch jeden zweiten Morgen in die Milchsammelstelle Ennetbühl gebracht.

Die sennische Tradition lebt

Das «Öberefahren» mit dem Vieh ist für die Familie Lusti immer ein Freudentag. Da werden drei Tieren die traditionellen Sennschellen umgehängt. Die Geissen gehen voraus, drei in der Tracht gekleidete Männer helfen mit und Lustis Buben Christian (18) und Matthias (15) haben bestimmt, dass sie in den gelben Hosen mitwirken wollen.

Sie freuen sich daran, ihren Sennengeist so zu zelebrieren. «Nein, wir machen dies nicht wegen anderen Leuten. Das ist einfach eine Herzenssache, auf welche wir alle richtig stolz sind», beschreibt Trudi Lusti die jeweils anderthalbstündige «Öberefahrete».

Sie selbst wirkt während der Freizeit in der Jodlergruppe Stockberg aktiv mit und Ehemann Christian war 25 Jahre lang Mitglied des einheimischen Jodlerklubs «Bergfründ».

Neubau eines Laufstalls

Die Alpfahrt findet jeweils etwa Ende Mai statt. Damit die Wiesen auf dem Heimbetrieb eine für sie vorteilhafte Beweidung erfahren, wird diese möglichst früh im April gestartet. Seit 2015 hält sich Lustis Vieh in einem Laufstall auf. Mit dessen Bau habe man sich intensiv befasst. Ein Privileg war dabei die optimale Bauverbindung zum schon bestehenden Anbindestall mit Heuraum.

Die Planung habe ihre Zeit gefordert. Jetzt sind Lustis aber sehr zufrieden mit dem neuen Gebäude. Die schon bestehende Schubstangenentmistung konnte zweckmässig integriert werden. Der Heukran mit Seitenfahrwerk lässt sich sowohl im alten als auch im neuen Gebäude in den gewünschten Einsatz bringen. Christian Lusti wollte keinen übermässig grossen Heubehälter.

Matthias und Corina Lusti wissen, wie man den Stall besorgt. Bild: Ruedi Roth

«Im Frühling kann ein arbeitsreicher Schnitt in steilem Gelände vielleicht vier Fuder abwerfen. Dies wäre in einem grossen Heustock zu wenig für eine ordentliche Belüftung der Ware». Dank dem Heukran wird der erste Schnitt ohne grosse Mühe dem Futterbehälter entnommen, davor gestapelt und so Platz für das nachfolgende Belüftungsfutter gemacht. Das Melken der Kühe geschieht in einem Teil des alten Anbindestalls mittels einer Rohrmelkanlage.

Gemeinsamkeit verbindet

Melken können alle in der Familie Lusti. Und sie machen dies gerne. So auch Tochter Angelika (20). Sie arbeitet als Fachfrau Betreuung Kinder in Wattwil und hilft gerne möglichst oft auf dem Heimbetrieb mit. Ihre Schwester Corina (13) hat ebenfalls Freude am familiären Zusammenhalt. «Naja, manchmal kommt es schon vor, dass ich keine Lust habe, beim Heuen mitzuhelfen», lacht sie verschmitzt.

Christian Junior ist im vierten Lehrjahr als Landmaschinenmechaniker tätig. Sein Bruder Matthias beginnt im kommenden August die Landwirtschaftliche Berufslehre. Beide können sich vorstellen, den Betrieb einst zu übernehmen. Vielleicht gemeinsam mit angegliedertem Nebenerwerb. Trudi und Christian Lusti äusserten Bedenken, um für ein Portrait genügend interessant zu sein.

«Wir sind ja gar nichts Aussergewöhnliches.» Doch beim Gespräch zeigen die Befragten ihre grundsätzliche Zufriedenheit. Es gehe auf und ab mit den Geschehnissen auf dem Hof. Aber gemeinsam lasse sich schon sehr vieles meistern. «Und das ist sehr wertvoll.»