Landwirtschaft «Jetzt können wir auch mal einige Tage in die Herbstferien fahren» – Spende ermöglicht Toggenburger Bauernfamilie einen zeitgemässen Betrieb Die Toggenburger Bauernfamilie Rutz aus Stein ist mit der Umstellung auf Mutterkuhhaltung für die Zukunft gerüstet. Für den Neubau des Stalls wurde die Familie mit 50'000 Spendenfranken für Berggebiete unterstützt.

Coop-Regionalrätin Suzanne Blaser (rechts) besucht Mirjam und Ueli Rutz mit den Kindern Ueli und Anna auf dem modernisierten Hof in Stein. Bild: PD

Hinter dem etwas abseits von Stein gelegenen Hof von Mirjam und Ueli Rutz erhebt sich die eindrückliche Rotsteinwand, deren Wald gerade in den herrlichsten Oktoberfarben leuchtet. Direkt gegenüber liegt der markante Hausberg Goggeien. «Gäll, man würde am liebsten die Wanderschuhe herausholen und losmarschieren», bemerkt Mirjam Rutz. Ihr Mann Ueli stimmt ihr zu und meint: «Ja, unser Plätzchen hier ist wirklich wunderschön. Aber nicht nur das.»

Strahlend zeigt der 40-Jährige hinter sich. Wo man früher ein altes Bauernhaus ohne Zentralheizung und einen klassischen Anbindestall sah, erblickt man heute ein Stallgebäude mit modernem Holzanbau und ein renoviertes Wohnhaus mit neuer Schindelfassade, welches das Paar mit seinen beiden Kindern Ueli (10) und Anna (7) seit 2016 bewohnt.

Vom An- und Losbinden

«Wir haben vor elf Jahren den in die Jahre gekommenen Milchwirtschaftsbetrieb von Uelis Eltern übernommen», erinnert sich Mirjam Rutz, die selbst als Bauerntochter in Grabserberg aufgewachsen ist. Dennoch sei das für sie nicht einfach gewesen. «Zuerst mussten wir bei der Coop Patenschaft für Berggebiete um Unterstützung anfragen, um eine alte Maschine zu ersetzen», erzählt die 38-Jährige. Die Patenschaft habe aber unkompliziert Hand geboten – wie auch beim Umbau des Wohnhauses – und so seien sie ihrem Ziel, den Hof dereinst zeitgemäss führen zu können, Schritt für Schritt nähergekommen.

Zeitgemäss hiess für das Paar auch, dass es von der Milchwirtschaft wegkommen wollte. Er sagt:

«Wir sind beide nebenbei beruflich stark engagiert.»

Ueli Rutz ist als Klauenpfleger im ganzen Obertoggenburg unterwegs, Ehefrau Mirjam hilft anderen Familien, mit der Therapiemethode «Systemstellen mit Figuren» gesundheitliche oder geschäftliche Probleme zu lösen. «So haben wir unseren 28-Hektar-Betrieb laufend auf Mutterkuhhaltung nach Natura-Beef-Richtlinien umgestellt und sind jetzt zeitlich nicht mehr so stark an den Stall gebunden.»

Das bedeute aber nicht, dass man den Tieren insgesamt weniger Zeit widme, betont Mirjam Rutz:

«Wir alle sind sehr oft bei den Kühen, weil das Beobachten und eine gute Bindung in der Herdenhaltung enorm wichtig sind.»

Sie räumt aber ein: «Jetzt haben wir auch mal die Möglichkeit, mit den Kindern etwas Grösseres zu unternehmen oder ein paar Tage in die Herbstferien zu fahren.»

Finanzierungslücke gedeckt

Bis der neue Stallanbau mit Aussenbereich stand, brauchte es aber noch etwas Geduld. Knackpunkt war erneut die Finanzierung. Um Kosten zu sparen, packten Ueli und Mirjam Rutz, wo immer möglich, selbst an – sei es beim Betonieren oder beim Montieren der Holzfassade. Trotzdem fehlte noch einiges, um den Bau verwirklichen zu können. Darum reichten sie ihre Dokumente nochmals bei Coop ein. Und der Regionalrat Ostschweiz sowie die Patenschaft für Berggebiete sprangen ein und deckten die Finanzierungslücke von 50’000 Franken.

154 Projekte für 5,2 Millionen Franken

«Weil die Patenschaft heuer ihr 80-Jahr-Jubiläum feiert, haben wir entschieden, dieses Jahr mehrere Projekte gemeinsam finanziell zu unterstützen», erklärt die zuständige Regionalrätin Suzanne Blaser bei ihrem Besuch im Toggenburg. Und sie fügt an: «Wenn ich diese Familie mit ihren zutraulichen und gesunden Kühen sehe, freue ich mich, dass wir hier Hilfe zur Selbsthilfe leisten konnten.»

Die Coop-Patenschaft für Berggebiete ist eine Non-Profit-Organisation, welche mit unterschiedlichsten Projekten dazu beiträgt, die Existenzgrundlagen der Bergbevölkerung zu verbessern und die Arbeitsplätze in den Berggebieten zu erhalten. 2021 unterstützte die Patenschaft 154 kleine und grosse Projekte mit 5,2 Millionen Franken. (pd)