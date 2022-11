Landwirtschaft Einmal sein eigener Meister sein: Hansruedi Kipfer, langjähriger Älpler auf der Chrüzegg, träumt von einem eigenen Bauernhof Hansruedi Kipfer wusste schon als kleiner Schulbub, dass er einmal Bauer lernen würde. Tiere sind seine Leidenschaft. Mit Menschen jedoch hat er unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Die sennische Alpabfahrt von der Chrüzegg mit dem Älpler Hansruedi Kipfer an der Spitze. Bild: Ruedi Roth

Der Oktober ist für Hansruedi Kipfer (36) der Ferienmonat. Der Alpsommer auf der Chrüzegg ist vorbei. Die Viehschauen finden statt. Tiere umbinden und vorführen. Das sind die Ferienerlebnisse des jungen Mannes. «Wenn ich im Ring eine Kuh präsentieren soll, dann rede ich vorher mit ihr. So bleibt sie ruhig und zeigt sich von ihrer besten Seite.» Hansruedi Kipfer ist gefragt an Viehschauen. Rund zehn Mal pro Saison wird er jeweils als Wärter angefragt.

Hansruedi Kipfer freut sich über die Anerkennung der Wattwiler Viehschau. Bild: Ruedi Roth

Am längsten schon ist er an der Wattwiler Viehschau als Umbinder engagiert. Dass bei ihm ein Jubiläum ansteht, haben die Schau-Verantwortlichen auch bemerkt.

Zwanzig Mal hat Hansruedi Kipfer an der Wattwiler Schau schon seinen Dienst verrichtet. Am diesjährigen Schauabend wurde er geehrt. «Das war für mich eine Riesenfreude. Und die geschenkte Uhr gefällt mir sehr.»

Lieber im Stall als in der Schule

Anfangs in Lichtensteig und später im Wattwiler Weiler Ulisbach war Hansruedi Kipfer zu Hause. Mit der Landwirtschaft hatte seine Familie wenig Verbundenheit. Der Vater arbeitete als Metzger und die Mutter kümmerte sich um den Haushalt und die beiden Buben. Hansruedi Kipfer erinnert sich:

«In die Schule ging ich gar nicht gerne. Ich war auch nicht besonders gut dort.»

Viel lieber hielt er sich bei Hansjakob und Vreni Kuster in deren Stall auf. Der war nicht weit von Hansruedis Wohnort entfernt. Mithelfen beim Füttern oder im Stall «abäschorrä» war für den Buben die Erfüllung. Dort wurde ihm schnell klar, wohin sein Berufsweg einst führen würde.

Bei Kusters lernte er Walter Bachmann kennen. Dieser verrichtete im Sommer auf der Wattwiler Alp Eggli seinen Dienst als Hirt. «Jede freie Minute war ich dort oben. Zu tun gab es allerhand und Walter war froh, wenn ich für ihn die Ziege molk.»

Ein zweites Zuhause

Kühe melken lernte Hansruedi Kipfer als Schulbub bei der Familie Manser im Wattwiler Steintal. Auf diesem Bauernhof wurde ihm aber noch mehr geboten. Verständnis und Achtung. Mansers ermunterten den Buben, eine Lehrstelle als Landwirt zu suchen, auch wenn er jetzt keinen Bauernhof habe. Dies sei doch seine Leidenschaft.

Das Vorhaben funktionierte. Bei Adolf Dobler in Rossrüti fand Kipfer die erste Lehrstelle. «Es hat mir sehr gut gefallen dort. Ich fühlte mich wie in einer Familie.» Hansruedi Kipfer hatte noch viel zu lernen. Er war und ist auch heute noch kein «Chäreler». Ja, er sei nervös gewesen beim ersten Mal Gülle führen. Es habe aber mit der Zeit schon gepasst, erzählt Hansruedi Kipfer schmunzelnd.

Lehre vorerst abgebrochen

Drei Wochen hielt es Hansruedi Kipfer bei der zweiten Lehrstelle aus. Dann ging es nicht mehr.

«Ich habe eben auch meinen Kopf. Und so passte es irgendwie gar nicht zusammen.»

Den Eltern und der Familie Manser mitzuteilen, dass er die Lehre abgebrochen habe, sei zwar eine Belastung gewesen, aber auch eine Befreiung. Wie weiter?

Vorübergehend bei der Familie Manser mitzuarbeiten, war die erste Etappe. Doch dann ergriffen Sepp und Margrit Manser die Initiative. Ihre Idee, den jungen Mann bei ihnen die Lehre fertigmachen zu lassen, wurde vom Landwirtschaftsamt bewilligt. Einige Anpassungen bezüglich Unfallverhütung seien noch zu verrichten gewesen und los ging es. Hansruedi Kipfer schloss seine Lehre als Landwirt erfolgreich ab. Als sich Sepp Manser in dieser Zeit die Schulter brach, war es naheliegend, dass Hansruedi Kipfer den Betrieb für einige Zeit weiterführte.

Älpler sein wird Realität

Im Jahr 2007 begann für den jungen Mann die Laufbahn als Älpler. Auf der Chrüzegg trat er seinen Dienst an. Am Anfang sei er schon ein wenig skeptisch gewesen. 20 Kühe, 22 trächtige Rinder und im unteren Stall noch 28 jüngere Rinder zu betreuen. Es habe aber gut funktioniert. Jetzt hat Hansruedi Kipfer schon seinen sechzehnten Alpsommer auf dieser Alp verbracht.

Am liebsten führt Hansruedi Kipfer die schönste Kuh vor. Bild: Ruedi Roth

Mit der Familie von Maria und Robert Manser, Bewirtschafter der Chrüzegg, verstehe er sich sehr gut. Die Anfrage für den nächsten Sommer sei auch schon eingegangen. «Das macht mich stolz und ich freue mich.» Die Wintermonate verbringt Hansruedi Kipfer als selbstständiger Betriebshelfer. Dies habe sich herumgesprochen und Anfragen habe er mehr als genug. Doch irgendwann wolle er damit aufhören. Selbst einen Betrieb zu führen. Dies sei das Ziel.

Ein eigener Hof als Ziel

Sieben Kühe und sieben verschieden alte Rinder besitzt Hansruedi Kipfer. Sie sind bei befreundeten Landwirten im Futter. «Diese Tiere wären vorgesehen für meinen Bauernhof.» Eine Existenz aufzubauen und selbst der Meister zu sein. Hansruedi Kipfer will dies realisieren.

Aber er weiss nicht, ob er dies allein machen soll oder doch mit einer Frau. Ja, in seinem Leben habe er vielleicht auch nicht immer genau dies getan, was von ihm erwartet wurde. Man habe sich wohl nicht immer richtig verstanden. Und eine Beziehung habe er noch gar nie gehabt. Er sagt:

«Einerseits denke ich, dass es schön wäre zu zweit. Aber allein bin ich auf der sicheren Seite des Lebens.»

Die Zuversicht ist da

Sehr wichtig ist für Hansruedi Kipfer das Tragen der Toggenburger Tracht. Diese hat er sich selbst an verschiedenen Orten erstanden. «Öberefahre als Senn vor den Schellenkühen ist ein einmaliges Gefühl.» Hansruedi Kipfer redet gerne mit den Leuten. Sei dies am Feierabend auf der Chrüzegg oder an einer Viehschau oder im Ausgang.

Sein Vater verstarb unglücklicherweise am 11. Oktober 2011 bei einem Unfall. Dafür pflegt Hansruedi Kipfer eine gute Beziehung zu Mutter und Bruder. «Es geht mir richtig gut. Es läuft immer etwas. Und ich weiss, dass ich einmal einen eigenen Hof führen werde.»