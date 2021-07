Landschaftspreis Toggenburg Bergbahnen sind Vorbild und Vorreiter für den Bergtourismus Die Toggenburg Bergbahnen AG wurde am Samstag auf dem Chäserrugg mit dem Landschaftspreis 2021 ausgezeichnet. Zahlreiche Gäste und Besucher fanden den Weg auf den Chäserrugg.

Die Verleihung des Preises (von links): Franziska Grossenbacher, Stv. Geschäftsführerin der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Mélanie Eppenberger (Verwaltungsratspräsidentin Toggenburg Bergbahnen AG), David Schlumpf (Leiter Gastronomie), Alex Singenberger (Marketing und Verkauf), Ruedi Bösch (CEO). Bild: Christiana Sutter

Passender hätte dieser Samstag wettertechnisch nicht sein können. Zur Auszeichnung der Landschaft des Jahres 2021 durch die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz strahlte die Sonne mit den Gästen und den Preisträgern auf dem Chäserrugg um die Wette.

Möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit auf den Berg bringen, das sei für viele Bergbahnen in den Alpen ein Ziel. «Darunter leidet die Natur», sagte die stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Franziska Grossenbacher, bei der Begrüssung der zahlreich angereisten Gäste.

Jedes Jahr zeichnet die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz eine Landschaft aus, welche die Werte der schweizerischen Landschaft mit lokalem Engagement pflegen. Die Toggenburg Bergbahnen AG (TBB) wurde mit der Auszeichnung für die Erneuerung der Tourismusinfrastruktur in einer hochsensiblen Landschaft im oberen Toggenburg gewürdigt.

Architektur, Brauchtum und Tradition

Dies, weil sie als behutsame Landschaftsgestalterin die Identität und den Mehrwert als Zeichen einer grossen Verantwortung im Umgang mit der Landschaft lebt und sich konsequent für die Entwicklung eines natur- und kulturnahen Tourismus einsetzt. Faktoren für die Vergebung der Auszeichnung waren Natur und Landschaft, Baukultur (Eigenheit des Berges) und Architektur, Brauchtum und Tradition sowie Genuss und Gastronomie. Ein weiterer Faktor, der auffällt, ist der Verzicht auf optische Verschmutzung in Form von Werbung und Tafeln.

Sie genossen den schönen Tag (von links): Raimund Rodewald, Karl Bollhalder, Susanne Hartmann, Kurt Fluri, Christine Binswanger, Mélanie Eppenberger, David Schlumpf, Ruedi Bösch, Alex Singenberger, Samuel Bauer (Genossenschaft Migros Ostschweiz). Bild: Christiana Sutter

Mit einer Fachtagung am Morgen und dem Festakt am Nachmittag erwartete die Gäste ein ausgefülltes, interessantes und emotionales Programm. Claudia Moll, Sektion Landschaftspolitik des Bundesamtes für Umwelt (Bafu), eröffnete die Fachtagung.

«Landschaft ist, was der Mensch wahrnimmt und erlebt, Landschaften erzählen immer Geschichten.»

Das Gipfelrestaurant und die Stöfeli-Bahn erzählen Geschichten, «diese haben die Architekten von Herzog & de Meuron aufgenommen und in den Bauten umgesetzt», erläuterte Claudia Moll.

Über Chancen zur Stärkung von Landschaft und Baukultur im Tourismus nach der Pandemie informierte Philipp Niederberger, Direktor Schweizer Tourismus Verband. «Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass die Natur und die Landschaft einem wichtigen Bedürfnis der Bevölkerung entspricht.» Nachhaltigkeit im Tourismus sei wichtig.

«Es braucht Menschen mit Mut»

Als weiteren Programmteil am Morgen gab es ein Tischgespräch mit Personen aus den Bereichen Baukultur, Tourismus und Landschaft. Es waren das Luzia Bänziger, Immobilienökonomin, Heimatschutz St.Gallen Appenzell I.Rh., Berno Stoffel, Direktor Branchenverband Seilbahnen Schweiz, und Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. In diesem Teil konnten die anwesenden Gäste Fragen stellen.

Wanderung nach der Verleihung entlang der Stöfeli-Bahn. Bild: Christiana Sutter

Die erste Frage an die drei Gesprächspartner war, ob es weitere Beispiele gibt, die den diesjährigen Preis verdient hätten. Luzia Bänziger und Berno Stoffel mussten einen Moment überlegen, hatten jedoch mögliche Beispiele im Tessin, in der Biosphäre Entlebuch oder im Wallis. Diesen Vorschlägen widersprach Raimund Rodenwald. «Nein, es gibt keine anderen Projekte, welche die diesjährige Auszeichnung verdient hätte.» Die TBB seien die Überflieger, «es gibt nichts Vergleichbares in der Schweiz».

Damit solche Projekte überhaupt umsetzbar sind, muss dem Bestehenden Respekt und Sorge getragen werden, sagte Berno Stoffel. «So viel Schönes ist schon da» und schaut aus den grossen Fenstern im Bergrestaurant hinaus in die Landschaft. Raimund Rodewald wurde philosophisch.

«Als ich oben auf dem Chäserrugg angekommen bin, war ich derselbe Mensch wie unten und nicht Tourist.»

Mit dieser Aussage spricht er die Flut von Informationen und Werbebotschaften an, mit welchen normalerweise Touristen an solchen Destinationen überhäuft werden. Nicht so auf dem Chäserrugg. Für Rodewald ist klar, dass es für die Umsetzung solcher Projekte, wie es die TBB umgesetzt haben, Menschen mit Mut braucht, «Mélanie Eppenberger hat Mut gezeigt».

Ideeller Wert geht ins Unermessliche

Nach einem Stehlunch vor dem Berggasthaus begann der Festakt mit einer musikalischen Einlage von Stefan Baumann, Cellist und Audio-Designer. Seine facettenreiche Musik zeigte die Wetterkapriolen auf, die es auf einem Berg haben kann. Moderiert wurde der Festakt von Hanspeter Trütsch, ehemaligem Bundeshausredaktor. Mit den Worten «Jede Landschaft hat eine eigene Seele», begrüsste Susanne Hartmann, Regierungsrätin des Kantons St.Gallen, die Anwesenden. Als Vorsteherin des Baudepartements des Kantons freue sie sich über diese Auszeichnung für die TBB, «es ist die erste Auszeichnung dieser Art für den Kanton».

Bruno Dobler, ehemaliger Geschäftsführer der Toggenburg Bergbahnen AG, und Thomas Leemann, Verwaltungsrat der TBB. Bild: Christiana Sutter

Gemeinderat Karl Bollhalder überbrachte Grussworte der Gemeinde Wildhaus – Alt St.Johann und bedankt sich bei den TBB für die Schaffung von vielen Arbeitsplätzen in der Gemeinde, und dass es auf dem Berg kein Disneyland gibt. Die Laudatio kam von Nationalrat und Präsident der Stiftung, Kurt Fluri.

«Die TBB sind schweizweit in eine eigene Richtung gegangen, sie sind Vorbild und Vorreiter für den Bergtourismus.»

Im Anschluss an die Laudatio trat Mélanie Eppenberger ans Rednerpult. Dass sie und ihr Team sich über jede Auszeichnung freuen, sei klar, «aber endlich sind wir verstanden worden», waren die emotionalen Worte der Verwaltungsratspräsidentin der TBB, «das tut gut». Nach Mélanie Eppenberger sprach Christine Binswanger, Architektin von Herzog & de Meuron, über die Erneuerung der Chäserrugg Bahnen.

«Der erste Entscheid, mit der Erneuerung des Berggasthauses auf dem Gipfel, war sehr mutig.»

Mathias Müller, Präsident Stiftungsrat Klangwelt Toggenburg (links), Matthias Eppenberger, Verwaltungsrat TBB. Bild: Christiana Sutter

Die Auszeichnung war auch für sie als Architekten sehr überraschend. Zum Abschluss eines Festtages überreichte Franziska Grossenbacher den Preis. Dieser wird seit 2011 unter dem Patronat von Balthasar Schmid aus Meggen und Migros-Genossenschafts-Bund verliehen. Die Preissumme beträgt 10’000 Franken, wobei der ideelle Wert ins Unermessliche geht, sind die Verantwortlichen der Stiftung überzeugt.