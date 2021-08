LANDMASCHINENMECHANIKER Zuzwiler reist an die Europameisterschaft Der St. Galler Landmaschinenmechaniker Sandro Weber misst sich im September in Graz mit den Besten Europas.

An den Swiss-Skills 2019 holte sich Sandro Weber die Qualifikation für die Euro-Skills. Bild: PD

Der Landmaschinenmechaniker Sandro Weber aus Zuzwil vertritt die Schweiz vom 22. bis 26. September an den Europameisterschaften in Graz. Die Euro-Skills wurden aufgrund der Coronapandemie um ein Jahr verschoben. Mit seinem Sieg an den Swiss-Skills 2019 hat er sich die Teilnahme an den Euro-Skills 2020 gesichert. An den Euromeisterschaften werden über 450 junge Berufsleute aus 31 Nationen in rund 46 Berufen um den Europameistertitel kämpfen.

Sandro Weber befindet sich im Endspurt der Vorbereitungen für die Europameisterschaft. Tägliche Arbeitspraxis und Erfahrung sammelt er bei seinem Arbeitgeber, der Traber Landmaschinenbetrieb AG aus Algetshausen. In einem speziellen Vorbereitungsprogramm hat Sandro Weber zusätzlich verschiedene Trainingseinheiten besucht, um seine fachliche Kompetenz zu verbessern.

Kürzere Vorbereitung wegen der Coronapandemie

Aufgrund der Coronapandemie ist die Vorbereitungszeit aber deutlich kürzer ausgefallen und einige Kurse wurden virtuell durchgeführt. Dass der Wettkampf nun doch noch stattfindet, freut Sandro Weber sehr.

«Nach der ersten Absage habe ich befürchtet, dass die Euro-Skills vielleicht gar nicht mehr durchgeführt werden und das wäre schade gewesen. Auch wenn der Wettkampf wegen Corona anders als sonst sein wird, freue ich mich auf eine unvergessliche Zeit.»

Die Zeit bis zum Wettkampf nutzt Sandro Weber unter anderem, um Englisch zu büffeln. Unterstützt wird er vom Experten Martin Schär aus Lütisburg-Station. Der Experte steht dem Kandidaten sowohl bei der Vorbereitung wie auch während des Wettkampfs mit fachlichem Rat und Tat zur Seite. Ab dem 22. September 2021 gilt es ernst.

Während der Wettkampftage muss Sandro Weber an verschiedenen Fahrzeugen Fehler suchen und beheben. Die Aufgaben betreffen die Bereiche Hydraulik, Elektronik, Motoren und mechanische Antriebe. Neben dem fachlichen Können zählen bei der Europameisterschaft vor allem auch die richtige Zeiteinteilung und der Umgang mit dem Zeitdruck.