Landleben Nur drei Landwirtschaftsbetriebe züchten Duroc-Schweine – eine Toggenburger Familie führt einen dieser Betriebe in vierter Generation Die Familie Schättin in Rupperswil bei Kirchberg hält seit 1972 Schweine, seit nun 12 Jahren züchtet sie die Rasse Duroc. Trotz Höhen und Tiefen hat der Betrieb überlebt und wird heute in einer Generationengemeinschaft geführt.

Familie Schättin aus Rupperswil bei Kirchberg auf ihrem Hof. Bild: Fränzi Göggel

Der Landwirtschaftsbetrieb der Familie Schättin ist in vierter Generation in Familienbesitz. Seit 1972 werden Mastschweine gehalten, 2004 gründeten Vater und Sohn eine Generationengemeinschaft. «Diese Lösung erleichterte uns den Schritt der Ablösung und die Übernahme des Hofes», sagt Valentin Schättin, leidenschaftlicher Bauer mit Meisterprüfung. 2010 übernahmen Valentin und Marina Schättin den Hof. «Dabei wollte ich nie einen Bauer», lacht die gelernte Floristin.

Es kam anders: Aktiv im Damenfitness, einer Trainingsgruppe des Seilziehclubs Mosnang, nahm sie im März 2000 am gemeinsamen Skiwochenende der beiden Gruppen in Tschiertschen teil. Valentin Schättin, der damalige Präsident des Seilziehclubs, hatte ein Auge auf die junge Marina geworfen.

Das Züchterherz schlägt für Duroc

Mit Herzblut und grossem Einsatz begannen Schättins 2011 mit der Zucht von Schweinen der Rasse Duroc – schweizweit machen das nur drei Betriebe. Nebst der Fleischproduktion verkaufen sie ihre Duroc-Eber zur Zucht. Duroc-Schweine werden nicht auf möglichst grosse Würfe gezüchtet, sondern auf eine hohe Fleischqualität. Ein typisches Merkmal ist die feine Marmorierung des Fleisches.

Duroc-Schweine haben einen ausgeprägten Mutterinstinkt und reagieren sehr sensibel auf äussere Einflüsse. «Sie sind anspruchsvoller zu halten als weisse Säuli und es braucht einen ruhigen Umgang mit ihnen», weiss der Züchter. Bei Schättins leben etwa 80 Muttersauen und mit 350 Mastplätzen hat es genug Raum für den Nachwuchs. Das Fleisch mit dem Label «Pur Duroc Swiss» produzieren sie für den Direktverkauf und die Gustav Spiess AG in Berneck.

Valentin und Marina Schättin mit einem Duroc-Säuli. Bild: Fränzi Göggel

Unterstützt werden Schättins von ihren drei Kindern Sina, Fabio und Nino und den Landwirtschaftslehrlingen Damian und Fochs. «Ohne deren Mithilfe könnten wir nach unserem Leitsatz ‹Wir können den Wind nicht bestimmen, aber die Segel richtig setzen› nicht leben», rühmt Valentin Schättin. Denn bereits zweimal kam das Schiff gehörig in Schieflage und die Segel mussten neu gesetzt werden.

Ein Brand der alten Rindviehscheune 2016 forderte der Familie alles ab. Wohl kamen weder Menschen noch Tiere zu schaden und das Wohnhaus blieb vom Feuer verschont. Doch das Erlebte war schwierig zu verarbeiten. «Monatelang konnten wir kaum schlafen», umschreibt Marina Schättin das Aussergewöhnliche pragmatisch. Der Aufbau der neuen Scheune brachte es mit sich, dass Schättins von der Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung umstiegen. Etwa 23 Mutterkühe mit ihrem Nachwuchs leben seither auf dem Hof.

Sechs Jahre nach dem Unglück zog sich Valentin Schättin beim Skifahren eine schwere Knieverletzung zu, er fiel monatelang teilweise ganz aus. «Unser Lehrling und ehemalige Lehrlinge, unsere Väter plus unsere Kinder haben auf dem Hof unermüdlich angepackt. Ich weiss nicht, wie wir das Pensum ohne sie gemeistert hätten», sagt Valentin Schättin.

Zwei weitere Standbeine

Als Zweitkultur begannen Schättins 2017 mit Silomais 1,5 Hektaren Ackerland zu bewirtschaften. Davor produzierten und verkauften sie Heufutter. Im Hinblick auf die Direktvermarktung fingen sie 2018 an, Urdinkel anzubauen. Sieben Tonnen Getreide lassen sie jährlich dreschen und geben die Körner in die Wahrenberger Mühle in Lamperswil. Die Hälfte des Mehls verkaufen sie selber, den Rest setzt der Müller ab.

Der Hof der Schättins liegt eingebettet zwischen den Hügeln des Untertoggenburgs. Bild: Fränzi Göggel

Valentin Schättin war noch weit weg von seinem gewollten Arbeitspensum, trotzdem mussten im Sommer 2022 die Baupläne fertiggestellt werden. Ein neuer Abferkel- und Mastjagerstall wurde 2021 gebaut und der alte abgebrochen, dazu die Pläne für den neuen Hofladen im Jahr 2022 umgesetzt.

Nutz- und Zuchttiere sind auch Hobby und Liebhaberei

Der schöne Umgang mit den Tieren liegt ihnen am Herzen. Valentin und Marina Schättin befürworten, dass ihre Kinder eigene Tiere halten. Von klein auf kümmert sich die 16-jährige Sina um prächtige Bartkaninchen. Der 14-jährige Fabio züchtet Appenzeller Ziegen und der zwölfjährige Nino hält rassenreine Appenzeller Bart- und Buntlegehühner. Nino hat auch selber Acker und macht Kartoffeln, Kürbis und Mais, die er selber verkauft. Schättins leben und arbeiten mit Leidenschaft.