Landi Wattwil Besser ins Licht gerückt: Mehr Platz für Produkte aus der Region nach Kompletterneuerung Zwanzig Jahre nach der Einweihung der Landi in Wattwil wurde nun der Laden komplett erneuert. Den einheimischen Produzenten steht ein optimaler Verkaufsplatz zur Verfügung, mit mehr Licht und mehr Raum.

Geschäftsstellenleiter Fabian Steiger freut sich über die neu strukturierte Landi Wattwil. Bild: Ruedi Roth

«Der Laden der Landi Wattwil benötigte eine klare Optimierung. Ein verbessertes Wohlfühlen der Kunden ist uns jetzt mit diesem Umbau gut gelungen», bilanzierte Ueli Kellenberger, Geschäftsführer der Landi Thur AG. Mit ihr hat die Landi Wattwil vor einem Jahr fusioniert. Nun feierte sie am Freitagabend den Abschluss der Umbauarbeiten des Wattwiler Ladenlokals.

Wer die Landi Wattwil kennt, bemerkt schnell, dass jetzt dort eine besser geordnete Struktur besteht. Die Vermieterin der Landi-Läden in der Schweiz ist die Laveba-Genossenschaft mit Sitz in St.Gallen. Ihr sei es ein Anliegen, dass in den Landi-Verkaufslokalen ein einheitliches Konzept bestehe. Für diesen Zweck würden die Geschäftslokale möglichst immer vom selben Planungsbüro entwickelt, erläuterte Kellenberger weiter.

Bessere Übersicht auch fürs Personal

Der für die Kundschaft vor dem Umbau gut ersichtliche Platzmangel der Landi Wattwil ist jetzt verschwunden. Dafür verantwortlich ist einerseits die Erweiterung des Ladenlokals. Andererseits wurde der Lagerraum nicht nur neu strukturiert, sondern auch zweckvoll vergrössert. Fabian Steiger, Geschäftsstellenleiter der Landi Wattwil, erklärte:

«Der Umbau hat auch unserem Personal Verbesserungen gebracht.»

Zweckmässige, neue Gestelle und Schubladen seien das eine. Andererseits sei das Sortiment jetzt dank mehr Raum viel besser überblickbar.

Die Läden der Landi haben sich in den letzten Jahrzehnten von einem Anbieter ausschliesslich für die Landwirtschaft zu einem Einkaufslokal für die allgemeine Gesellschaft gewandelt. In landwirtschaftlich geprägten Gegenden übernimmt die Vermarktung von Agrarartikeln prozentual einen grösseren Teil vom Gesamtumsatz als in Agglomerationen. In der Landi Wattwil geschieht rund ein Viertel des Umsatzes im Agrarsektor.

Regionale Produkte prominent platziert

Gleich beim Eingang der Landi Wattwil sind nun Hofprodukte aus der Umgebung zu finden. Die Landi empfindet dieses Angebot als äusserst wichtig und hat daher die Verkaufsfläche erweitert. In Holzmöbeln präsentiert, stechen der Kundschaft die Angebote in die Augen. Im umfangreichen Lagerraum bietet eine zweite Grosstüre den Landwirten auch dann genügend Platz beim Abholen von Produkten, wenn gleichzeitig eine Anlieferung stattfindet.

Die Umbauzeit habe schon Hektik gebracht, sagte Fabian Steiger. «Dank ausgezeichnetem Personal und tüchtiger Handwerker haben wir das Projekt jedoch im geplanten Zeitrahmen geschafft und es bereitet uns Freude!»