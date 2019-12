Lage am Tabellenende verschlechtert sich: Volley Toggenburg enttäuscht in Genf Zum Rückrundenstart verlieren die Wattwiler Volleyballerinnen in Genf mit 0:3. Damit verschlechtert sich ihre Situation am Tabellenende weiter.

Für Volley Toggenburg hat sich die Situation am Tabellenende noch einmal verschlechtert. Bild: PD

(pd/rus) Für das Auswärtsspiel in Genf hatten sich die Wattwilerinnen sehr viel vorgenommen. Besiegten sie doch diesen Gegner in der Vorrunde im Startspiel in der heimischen Rietsteinhalle noch knapp mit 3:2-Sätzen. Genf erholte sich von dieser Niederlage kaum mehr und besiegte nur noch die Aufsteigerinnen von Val-de-Travers. Das Spiel zwischen Genf und Raffeisen Volley Toggenburg war entsprechend das Kellerduell der Liga.

In diesem Direktkampf zeigten sich die Wattwilerinnen von ihrer schwächsten Seite. Nach der vierstündigen Anreise fehlte auf allen Positionen die Qualität in den Aktionen. Der Spielaufbau war mangelhaft und am Angriff und beim Service machte Volley Toggenburg zu viele Eigenfehler. So schaffte es das Team überhaupt nicht, die Genferinnen nur annähernd in Bedrängnis zu bringen.

Genève Volley im wichtigen Heimspiel voll bereit

Die jungen Wattwilerinnen zogen sich in der Folge immer mehr zurück und konnten sich nicht aus der Umklammerung ihrer Gegnerinnen lösen. Genève Volley zeigte dagegen, dass die Mannschaft im wichtigen Heimspiel voll bereit war. Das Team servierte stark und baute so von Beginn weg viel Druck auf.

Auch am Angriff spielten die Westschweizerinnen nie wie ein Team, das am Tabellenende steht. Die vier amerikanischen Angreiferinnen machten viel Druck und begingen kaum Fehler. Das Heimteam erwischte einen perfekten Start und konnte locker aufspielen. Toggenburg verkrampfte sich in der Folge immer mehr. So ging der Startsatz klar an Genf, das so sehr viel an Sicherheit gewann.

In entscheidenden Phasen legte Genf zu

Die Wattwilerinnen konnten diesen schwachen Startsatz nicht so einfach wegstecken und fanden auch zu Beginn des zweiten Durchgangs kaum ins Spiel. Erst als der Aufbau etwas besser funktionierte, hielt Toggenburg auch etwas besser mit. Doch noch immer war das Spiel viel zu fehleranfällig.

In dieser Phase zeigten aber auch die Genferinnen, dass sie schnell unsicher werden. Plötzlich machte das Heimteam zu viele Fehler und liess die Toggenburgerinnen bis zum Stande von 16:14 herankommen. Dann aber erhöhte Genf den Druck wieder. Volley Toggenburg hielt diesem Druck nicht stand und musste so auch den zweiten Satz mit 25:19 abgeben. Zu allem Unglück zog sich Libera Jana Pfyl eine leichte Verletzung an der Hüfte zu. Sie versuchte zwar, trotz Schmerzen weiter zu spielen, konnte aber in dieser Verfassung dem Team auch nicht den nötigen Rückhalt geben.

Hängende Köpfe bei den Wattwilerinnen

Völlig konsterniert und enttäuscht über den eigenen Auftritt liessen die jungen Toggenburgerinnen nach dem zweiten Satz die Köpfe hängen. Dies nutzte Genf kaltblütig aus und spielte sich zu Beginn des dritten Durchgangs einen grossen Vorsprung heraus. Erst nach und nach erholte sich Volley Toggenburg wieder. Die Chinesin Liu Xinrui verkürzte den Spielstand völlig unerwartet mit einer starken Serviceserie. Plötzlich lag das Heimteam nur noch mit 23:21 vorne. Ein Punkt reichte den Genferinnen dann aber zum ersten Satzball. Diesen konnten die Toggenburgerinnen zwar noch einmal abwehren.

Ein Servicefehler zum Abschluss setzte dann aber den zu diesem Spiel passenden Schlussstrich unter eine völlig verkorkste Partie von Volley Toggenburg.

Weiteres Schlüsselspiel am Samstag

Die Wattwilerinnen müssen diesen schwachen Auftritt vom Wochenende so schnell wie möglich verarbeiten. Bereits am kommenden Samstag steht das nächste Schlüsselspiel an. Zuhause spielt die Mannschaft gegen den Mitaufsteiger der letzten Saison, Groupe E Val-de-Travers.

Die Westschweizerinnen konnte Volley Toggenburg letzte Saison in der Aufstiegsrunde mit einer starken Leistung noch bezwingen. In der Vorrunde kam Toggenburg auswärts aber überhaupt nicht auf Touren. Nur allzu gerne möchte sich das Team zu Hause für diese klare Niederlage revanchieren.