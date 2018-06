Ladenfläche von OVS in Wattwil soll neu vermietet werden Die OVS-Filiale in Wattwil wird wohl keine Zukunft haben. Insgesamt sollen schweizweit 132 OVS-Filialen verschwinden. Martin Knoepfel

Seit vergangenem Freitag prangt an der Fassade der OVS-Filiale in Wattwil ein «zu vermieten»-Schild. Offensichtlich soll die Filiale geschlossen werden, so wie fast alle OVS-Läden in der Schweiz. Die Muttergesellschaft von OVS Schweiz hat diese in die Nachlassstundung geschickt.