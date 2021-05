KUNSTTURNEN Ende der Wettkampfpause für das Regionale Leistungszentrum Ostschweiz Die Junioren des Leistungszentrum Ostschweiz hatten starke Auftritte an verschiedenen Wettkämpfen, unter anderem am Thurgauer und am Fürstenland-Cup. Nun visieren sie die Schweizer Meisterschaften von Anfang Juni an.

Gianna Cantz, Ariana Amanatidis, Julia Weissenhofer und Viviane Gfeller (von links) nahmen mit Erfolg am Gym-Cup in Oberbüren teil. Bild: PD

Trainer Viktor Daronin, Jannick Engel, Timon Erb, Nico Alder, Ruben Haldimann und Trainer Csaba Zsakai (von links) vom RLZO. Bild: PD

(pd/mkn) Nach einer längeren Wettkampfpause starteten die Kunstturner des Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) am Thurgauer Kunstturn-Cup in die neue Wettkampfsaison. Max Krüger gewann im Programm Drei vor Trainingskollege Enyo Widmair deutlich. Joel Frauchiger, der teilweise im RLZO trainiert, wurde Dritter.

Nach zwei Wochen Training traf man sich zu Hause am Fürstenland Cup. Trotz tieferen Bewertungen lautete die Reihenfolge wieder Max Krüger vor Enyo Widmair und Joel Frauchiger.

Gute Ergebnisse an den Zürcher Kunstturntagen

An den Zürcher Kunstturntagen in Bonstetten turnte Enyo Widmair stark und belegte Rang Vier. Max Krüger kam nicht ohne Stürze durch den Wettkampf. Joel Frauchiger turnte gut und erreichte den elften Rang.

In Bonstetten am Start waren auch die P4- und P5-Turner des RLZO. Jannick Engel turnte verletzungsbedingt nur drei Geräte. Barren- und Ringübung klappten schon recht gut. Im P5 turnte Timon Erb trotz Rückenschmerzen einen hervorragenden Wettkampf und erreichte den zweiten Rang. Auch Florian Keller turnte gute Übungen mit hohem Schwierigkeitsgrad und klassierte sich auf Rang Fünf. Nico Alder startete nur an fünf Geräten, liess den Boden aus und erreichte den 15. Rang.

Starke Konkurrenz in Liestal

An den Mittelländischen Kunstturntagen in Liestal war die Konkurrenz wieder stark. Max Krüger erreichte den guten zweiten Rang, Enyo Widmair verpasste als Vierter das Podest nur knapp und Joel Frauchiger holte sich sich den zehnten Rang. Im P4 startete Jannick Engel diesmal an allen Geräten und wurde in einem hervorragenden Feld Fünfter.

Im P5 konnte Timon Erb verletzungsbedingt nicht alle Geräte turnen, zeigte jedoch die beste Ringübung aller Teilnehmer. Somit war diesmal der Weg frei für Florian Keller, der den tollen dritten Rang erreichte. Nico Alder landete auf Rang 14.

Das nächste Ziel ist Sargans

Nach einer Verletzungspause konnte auch Ruben Haldimann wieder mal Wettkampfluft schnuppern. Er turnte Ring, Barren und Reck und konnte zufrieden sein. Nun heisst es für alle Turner, gut trainieren, Verletzungen auskurieren und dann angreifen an den Schweizer Meisterschaften der Junioren, die am 5. und 6. Juni in Sargans stattfinden.

Erfolgreich in Oberbüren

Nach einer längeren Wettkampfpause starteten die Kunstturnerinnen am Gym-Cup in Oberbüren in die Wettkampfsaison. Mit den Bestnoten am Sprung und Boden erreichte Vivienne Altherr den hervorragenden Ehrenplatz im P4. Auch Julia Weissenhofer turnte einen guten Wettkampf und klassierte sich auf dem vierten Rang.

Mit sauber geturnten Übungen mit weniger Schwierigkeitsbonus klassierte sich Viviane Gfeller auf Rang 7. Ariana Amanatidis turnte verletzungsbedingt nur an drei Geräten und klassierte sich auf Rang 10. In der Mannschaftswertung P4 siegten Vivienne Altherr und Viviane Gfeller.

Wettkämpfe im Wochenrhytmus

Eine Woche später starteten die Turnerinnen an den Aargauer Meisterschaften in Lenzburg. Vivienne Altherr konnte nicht mehr ganz an ihre Leistung von Oberbüren anknüpfen und wurde Vierte. Julia Weissenhofer steigerte sich am Stufenbarren und am Balken, hatte am Boden etwas Schwierigkeiten und klassierte sich auf Rang 9. Ariana Amanatidis turnte alle Geräte und wurde Zehnte. Viviane Gfeller belegte mit einem soliden Durchgang Rang 14.

Im Wochenrhythmus ging es weiter im Wettkampfkalender an die Zürcher Kunstturntage. Vivienne Altherr fehlte verletzungshalber. Ariana Amanatidis holte sich trotz einigen Schwierigkeiten Rang 5. Gianna Cantz erreichte den achten Rang. Julia Weissenhofer hatte am Balken einige Fehler und wurde Neunte, einen Rang vor Viviane Gfeller. Jetzt heisst es weiter fleissig trainieren auf das grosse Saison Ziel der Schweizer Meisterschaften vom 12./13. Juni.