Kunst Die Sehnsucht ist sein Antrieb: Schon als Kind experimentierte Walter Grässli mit Formen und Farben Der Wattwiler Künstler Walter Grässli wird 80-jährig. Am kommenden Wochenende eröffnet er zu seinem runden Geburtstag gleich zwei Ausstellungen.

Das grosszügige Atelier ist ein Teil seiner Lebensmitte: Walter Grässli im Arbeitsbereich seines Daheims in Wattwil. Bild: Armando Bianco

Ja, Kunstschaffender ist er, das weiss man weitherum sowieso. Darüber hinaus ist Walter Grässli auch eine Art Wissenschafter, Gelehrter, Philosoph, positiv Besessener von und in der Farbenlehre. «Die nicht endende Sehnsucht nach starken Farben» lautet der dazu passende Titel der Ausstellung zum 80. Lebensjahr.

Im Jahr 1943 in Werdenberg geboren, in einer schwierigen Zeit und trotzdem glücklich aufgewachsen, begann Walter Grässli schon als Kind mit Farben und Formen zu experimentieren. Jahrzehnte später kann man in seiner Kurzbiografie nüchtern lesen: «Er hat sein ganzes Leben lang gemalt und gezeichnet.»

Von der Welt gelernt und die Welt gelehrt

Eine von vielen Brücken zwischen Maler und Mensch Walter Grässli scheinen seit jeher das Expressive und Strukturierte zu sein: Er konnte seine Gedanken stets klar auf den Punkt und seine Gefühle geordnet in den Pinselstrich bringen. Das widerspiegelt sich in seinen schier unzähligen Werken im grosszügigen Atelier in Wattwil deutlich.

Parallel im Tätschdachhaus Die Vernissage zur Ausstellung von Walter Grässli findet am Samstag, 12. August, um 16.30 Uhr in der Galerie L33 in Werdenberg statt. Am Sonntag, 13. August, wird um 10 Uhr im Tätschdachhaus in Grabs eine Parallelausstellung eröffnet. In einer Retrospektive werden Werke des 2022 verstorbenen Jakob Eggenberger und von Walter Grässli gezeigt. Beide Anlässe stehen unter dem Patronat der Kulturkommission Grabs und werden kulturell umrahmt. Am 19. August und 1. September werden zwei Bücher von Walter Grässli vorgestellt. (ab)

Auffällig ordentlich sieht es hier aus, als Dominik Lippuner einen Teil der Werke abholt, welche ab dem 12. August in der Galerie L33 in Werdenberg und ab dem 13. August im Tätschdachhaus in Grabs zu sehen sein werden. Mit Walter Grässli verbindet den Galeristen eine jener Freundschaften, die man nicht regelmässig zelebrieren muss, die aber über einen inneren Draht dauerhaft glüht.

Für Dominik Lippuner ist es eine Ehre, die Jubiläumsausstellung zeigen zu dürfen. Und Walter Grässli freut sich überaus auf die Heimkehr in die Gemeinde Grabs, wo alles seinen Lauf genommen hat.

Nach einer Lehre als Maler und der Ausbildung zum Dekorations- und Schriftenmaler in Buchs zog es Walter Grässli in die Welt hinaus, als Student an die Kunstakademie in Paris, als Restaurator in London. Während 35 Jahren unterrichtete er an der Kanti Wattwil, parallel dazu auch einige Jahre an der Zürcher Hochschule der Künste. Im Bereich der Farbenlehre hat er Standards geschrieben, die einer Forschungsarbeit in keiner Weise nachstehen.

Nun ist die Zeit reif, einen vertieften Blick zurück in sein Schaffen und die Welt von Farben und Formen zu zeigen.