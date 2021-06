Kulturpreis Multi-Künstlerin Livia Rita folgt auf Sonja Rüegg Der Wanderpreis von Kultur Toggenburg geht dieses Jahr ins Obertoggenburg: Die Gewinnerin des Vorjahrs, Sonja Rüegg, gab Korb und Stock an die Multi-Künstlerin Livia Rita aus Nesslau weiter.

Sonja Rüegg (links) kürte Livia Rita zur diesjährigen Preisträgerin des Förderpreises. Bild: Sascha Erni

Die Voraussetzungen waren am 12. Juni andere als noch letztes Jahr. Während Sonja Rüegg den Wanderpreis von Kultur Toggenburg wegen der Pandemie verspätet im kleinsten Kreis entgegennahm, fanden sich am Samstag an die dreissig Gäste in der Webstube Bühl in Nesslau, ein.

Die Künstlerin und Kuratorin Sonja Rüegg gab den Förderpreis, bestehend aus Wanderstock, Korb mit Wegzehrung und 5000 Franken, an Livia Rita aus Nesslau weiter. Musikalisch begleitet hat den Anlass eine Zweier-Formation des Ostschweizer Ensembles Tritonus. Alte Volksmusik für eine junge Künstlerin? Das passte wie die Faust aufs Auge.

Eine Künstlerin vieler Disziplinen

Livia Rita ist 1992 geboren und in Nesslau aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung zur Textildesignerin in Zürich zog es sie in die Welt, studierte 2011 in Paris und schloss 2015 in London in zeitgenössischem Theater ab. Schon damals habe sich gezeigt, dass sich Livia Rita nicht leicht einordnen lasse, erzählte Ela zum Winkel in ihrer Laudatio. Die Schauspielerin und literarische Übersetzerin kennt Rita seit ihrer Zeit in Paris, die zwei blieben Freundinnen.

Ela zum Winkel (rechts), langjährige Freundin von Livia Rita, hielt die Laudatio. Bild: Sascha Erni

«Livia bahnte sich stur und erfolgreich ihren Weg», erinnerte sich zum Winkel. Für ihre Abschlussarbeit in London etwa hätte Rita nicht nur das Stück geschrieben, sondern auch die Musik komponiert, die Choreografie geplant und die Kostüme geschneidert. Ein Ansatz, der sich in ihrem Schaffen bis heute zeigt.

«Livia Rita schlägt unaufhörlich Brücken, ob zwischen Sprachen oder Künsten.»

«Avantgardistisch, aber auch Toggenburg»

Tatsächlich vereint die Nesslauer Künstlerin gleich mehrere Disziplinen in ihrem Schaffen. Ihre Auftritte und Performances leben vom Zusammenspiel von Tanz, Show, Musik und vor allem auch Mode. So liess sie letzten Oktober dreissig Models ihre Kreationen auf dem Sessellift der Sportbahn Wolzenalp zeigen oder trat 2019 mit einem Dutzend Kostümwechseln im Lichtensteiger «Rathaus für Kultur» auf.

Für ihr Début-Album «Fuga Futura» organisierte sie nicht einfach eine Plattentaufe, sondern ein mehrstufiges Kunstwerk aller Genres, dessen erste Ausprägung vor kurzem in der Kunsthalle Wil mit einer performativen Installation zu sehen war.

Kunsthalle Wil, das ist auch der Ort, an dem Sonja Rüegg wirkt. Sie kenne Livia Rita aber bereits seit 2016, berichtete die Ebnat-Kapplerin in ihrer kurzen Ansprache. Damals habe Rita im Lichtensteiger Chössi-Theater auftreten wollen, das eingereichte Dossier fand Rüegg faszinierend. Ritas Musik zum Beispiel klänge wie etwas von Björk. «Aber es ist trotzdem hörbar von hier. Avantgardistisch, aber auch Toggenburg.» Die perfekte Kandidatin also für den Förderpreis.

Wandernder Kulturförderpreis

Livia Rita aus Nesslau feierte in der Webstube Bühl mit ihren Freundinnen und Freunden. Bild: Sascha Erni

Der Wanderpreis wird seit 2014 vom Verein Kultur Toggenburg ausgelobt und geht an Personen, Gruppen oder Organisationen, die sich fürs kulturelle Schaffen in der Region verdient machen. Das Besondere an diesem Kulturförderpreis ist, dass nicht eine Jury die neuen Preisträger bestimmt, sondern die jeweiligen Gewinnerinnen oder Gewinner des Vorjahres. Kultur Toggenburg hat lediglich ein Veto-Recht.

Der oder die Nachfolgerin muss in einer anderen Toggenburger Gemeinde leben als der Vorjahresgewinner, sodass der Preis auch tatsächlich «wandert». Ebenso müssen die Ausgezeichneten in einer anderen künstlerischen Disziplin tätig sein. So ging der Preis 2020 vom Wattwiler Fotografen Simon Walther an die bildende Künstlerin Sonja Rüegg aus Ebnat-Kappel – und nun nach Nesslau und weiter in die avantgardistische Welt der Multi-Künstlerin Livia Rita.