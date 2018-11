Kulturangebote für alle Mit einer speziellen Legitimationskarte erhalten auch armutsbetroffene und armutsgefährdete Menschen Zugang zu kulturellen Angeboten. Flurina Lüchinger

Die KulturLegi, mit der armutsbetroffene und armutsgefährdete Menschen Rabatte auf kulturelle Angebote bekommen. (Bild: PD)

Nicht viel Geld zur Verfügung haben und sich trotzdem einen Konzertbesuch, einen Schwimmbadeintritt oder ein Kinderlager leisten zu können, klingt schwierig.

Dank einer Kulturlegitimationskarte, auch KulturLegi genannt, wird dies jedoch möglich. Ausgestellt wird sie von verschiedenen Caritas-Stellen in der Schweiz. Mit dieser Karte profitiert man von Rabatten zwischen 30 Prozent und ganz freiem Eintritt auf die unterschiedlichsten kulturellen Angebote.

Angebote im Thur- und Neckertal

Auch im Toggenburg gibt es mit der Mitgliedschaft Rabatte auf einige Angebote. Der neueste Anbieter ist das Schwimmbad Lichtensteig mit einem Rabatt von 50 Prozent auf Einzeleintritte oder Saisonkarten. Die Bibliotheken in Bütschwil, Nesslau und Ebnat-Kappel bieten ebenfalls 50 Prozent auf die Jahreskarten. In Ebnat-Kappel gilt dieser Rabatt von 50 Prozent auch für das kostenpflichtige Non-Book-Sortiment.

Weitere Vergünstigungen bieten unter anderem die Migros-Klubschule in Lichtensteig, der Zeltainer, verschiedene regionale Kinderlager, die Armin Müller Lebensberatung und die Erlebniswelt Toggenburg an. Alle aktuellen Angebote sind auf der Website der Caritas St.Gallen-Appenzell zu finden.

KulturLegi-Angebot seit 20 Jahren

Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es das KulturLegi-Angebot in der Schweiz. Lanciert wurde es von der «IG Sozialhilfe». Die Caritas Zürich und die HEKS Zürich-Schaffhausen waren damals im Vorstand. Im Jahr 2004 wurde die Caritas Zürich zur alleinigen Trägerin der KulturLegi. Seit 2014 wird die Legitimationskarte auch in der Region St.Gallen und Appenzell ausgestellt. Logischerweise mit den entsprechenden Angeboten in der Region.

Der Ausweis ist in der ganzen Schweiz verwendbar. Die Caritas-Stellen sind um einen laufenden Austausch mit den Anbietern bemüht. Viele Unternehmen, vor allem öffentliche wie ein Theater, sind schnell bereit, die KulturLegi-Angebote anzubieten. Philipp Holderegger, Geschäftsführer der Caritas St.Gallen-Appenzell, sagt, dass eigentlich niemand etwas verliert mit diesen Angeboten, denn die Leute würden sonst gar nicht vorbeikommen. So kann man die Plätze im Konzertsaal füllen und den Menschen eine Freude bereiten.

Oft bestehe am Anfang eine kleine Unklarheit bezüglich der Funktionsweise des KulturLegi-Angebots. Diese Unklarheit sei aber meistens schnell aus dem Weg geräumt und die Anbieter seien grösstenteils sofort überzeugt, sagt Holderegger.

65'000 sind armutsgefährdet

Einen Anspruch auf die KulturLegi haben Menschen, die in Armut oder in Armutsgefährdung leben. Sie ist persönlich, kostenlos und kann online oder mit einem Formular bei der regionalen Caritas-Fachstelle beantragt werden. Im Kanton St.Gallen leben rund 35'000 armutsbetroffene und rund 65'000 armutsgefährdete Menschen.

Armutsgefährdet sind unter anderem auch die «Working Poor». Das sind Leute, die trotz Erwerbstätigkeit nicht genug Geld zum Leben zu Verfügung haben. Im Kanton gibt es mittlerweile über 5000 Menschen, die einen solchen Ausweis besitzen. Die Administration erfolgt in der Caritas-Fachstelle vor Ort und wird durch Spenden, die grösstenteils vom Kanton und vom Bistum kommen, finanziert.

Gegen die Abgrenzung und Isolation

Der Website der KulturLegi ist auch der Hintergedanke dieses Projekts zu entnehmen. Armutsbetroffene Menschen müssen in ihrem Budget sparen. Dies geschieht oftmals im Bereich Freizeit und Kultur, was wiederum zu einer gewissen Ausgrenzung und Isolation der Betroffenen führt. Diese Mitgliedschaft soll dem entgegenwirken. Für viele Menschen sind kulturelle Aktivitäten Seelennahrung und Ablenkung vom Alltag. Das bedeutet, dass solche kulturellen Angebote einen positiven Einfluss auf die Menschen haben.

Philipp Holderegger betont, dass dieses Projekt eine Herzensangelegenheit sei. Es sei vor allem eine Haltungsfrage. Die Karte gibt den Leuten, die am Rande der Gesellschaft stehen ein höheres Selbstwertgefühl. Es sei um ein Vielfaches einfacher, wenn man an der Kasse einfach die KulturLegi zeigen könne und alles geklärt ist, sagt Holderegger.