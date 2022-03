Kultur «Wir wollen das stärken, was uns lieb ist»: In Wattwil spannen Kino und Theater für eine neue Veranstaltungsreihe zusammen Das Kino Passerelle lädt in Kooperation mit dem Ring Theater Mosnang zu Kultursonntagen mit vielfältigem Programm ein. Das Projekt startet am 13. März mit dem Werk «Via Mala» von John Knittel und soll den beiden Institutionen neues Leben einhauchen.

«Zwei Institutionen, ein Ziel: Unterhaltung mit Haltung», titeln das Kino Passerelle und das Ring Theater in der Medienmitteilung zu ihrer neuen Veranstaltungsreihe, die kommende Woche ihre Premiere feiert. Von März bis Oktober erwartet die Besucherinnen und Besucher an fünf Kultursonntagen «ein Vergnügen der besonderen Art».

In einer Gegenüberstellung von Theater und Film setzen sich die Zuschauenden an den jeweiligen Anlässen mit einem Literaturklassiker oder einer historischen Figur des deutschen Sprachraums auseinander. Dabei taucht das Publikum zunächst in die Welt des Theaters ein. Durch moderierte Gespräche mit den Protagonisten der Inszenierung, Fachpersonen und externen Gästen ergibt sich ein individuelles Rahmenprogramm. Am späten Nachmittag folgt schliesslich das Kinoerlebnis.

Premiere mit Ehrengast

Den Startschuss geben Peter Bötschi, Geschäftsführer des Wattwiler Kleinkinos, und Volker Ranisch, Leiter des Theatervereins Ring, am 13. März mit einem Tag rund um den Ostschweizer Roman «Via Mala» von John Knittel. Basierend auf wahren Begebenheiten, schildert der Autor «den schlechten Weg» des Sägewerkbesitzers Jonas Lauretz, der seine Familie tyrannisiert und sich so indirekt sein eigenes Grab schaufelt.

Ranisch und sein Schauspielkollege Gian Rupf von der Klibühni Chur greifen den Stoff auf und bringen ihn in ihrer eigenen Lesart auf die Bühne, wie es in der Medienmitteilung heisst. Dabei stehe nicht das Pittoreske im Vordergrund, sondern die gesellschaftlichen Strukturen und Verhältnisse. Obschon sich das Familiendrama Ende der sogenannten Goldenen Zwanziger abspielt, ist die Thematik gemäss Ranisch brandaktuell:

«Das Stück dreht sich um Verwahrlosung innerhalb der Gesellschaft und wie man sich kollektiv mitschuldig machen kann.»

Die Schauspieler Volker Ranisch und Gian Rupf zerlegen in ihrer Inszenierung von «Via Mala» die damaligen gesellschaftlichen Strukturen. Bild: PD

Mit Paul Martys Verfilmung aus dem Jahr 1961 wird die Bündner Alpenkulisse auf die Leinwand projiziert. Gert Fröbe stelle den Tyrannen Lauretz darin «geradezu beängstigend intensiv» dar, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Als Ehrengast darf das Kino Passerelle Constanza Résséguier, die Enkeltochter von John Knittel, begrüssen.

Übernachtung zu gewinnen Bei der ersten Kulturveranstaltung im Kino Passerelle geht es am 13. März um den Roman «Via Mala». Ein Familiendrama nach einer wahren Begebenheit inmitten der Bündner Berge. In diesem Zusammenhang können beim Quiz des Toggenburger Tagblatts attraktive Preise gewonnen werden. Hauptpreis ist eine Übernachtung für zwei Personen im Hotel Bergala im Averstal der Via Mala-Schlucht im Wert von 250 Franken. Es geht ganz einfach: Fragen beantworten und mit etwas Glück gewinnen. Das Quiz läuft bis am kommenden Mittwochabend (9. März) und ist zu finden unter www.tagblatt.ch/wettbewerbe. (red)

Mehr als nur Konsum

«Ziel dieser Gegenüberstellung ist es, eine gewisse Spannung zu aufzubauen», so Peter Bötschi. Dass die theatrale Umsetzung jeweils vor der filmischen gezeigt werde, sei keinerlei ein Zufall. Die Theaterinszenierungen stellen laut Medienmitteilung in erster Linie den Bezug zur Sprache her. Sie erzeuge eine Art Kopfkino, während bei den Verfilmungen die Bildsprache selbst im Mittelpunkt stehe.

«Die Zuschauenden schaffen zuerst ihren eigenen ‹Film› vor dem inneren Auge, ehe sie in die Vision der Regisseurin oder des Regisseurs eintauchen.»

Mit dem Pilotprojekt möchten Ranisch und Bötschi ihr Publikum aus dem Corona-Schlummer erwecken und einen Ort der Begegnung schaffen. In Zeiten der Pandemie sei das Beisammensein zu kurz gekommen. Als Folge der Schliessungen und Kontaktbeschränkungen hätten Streaming-Dienste enorm an Bedeutung gewonnen, sagt Bötschi. «Dabei ist der Austausch von Gedanken, Eindrücken und Gefühlen ein wichtiger Teil des Film- und Theatererlebnisses.»

Pilotprojekt mit Zukunft

Letztlich sei es für die beiden auch eine Überlebensfrage. «Wir wollen das stärken, was uns lieb ist und bedienen bewusst eine Nische, die nicht untergehen darf», sagt Ranisch. Zwar sei es nicht das Ziel, eine neue Kunstform zu erfinden, doch man müsse, Bötschis Ansicht nach, immer wieder neue Anreize schaffen:

«Theater bleibt Theater und Kino bleibt Kino. Aber wenn man der Gleiche bleiben will, muss man sich verändern.»

Für das erste Halbjahr 2022 sind zwei weitere Kultursonntage geplant: am 10. April mit Thomas Manns «Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» und am 22. Mai mit einem Thementag zu Wolfgang Amadeus Mozart. Ranisch sagt: «Es sind Werke und Persönlichkeiten, die uns begeistern und eine spezielle Bindung zur heutigen Zeit haben.»

Auf die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher sind die Köpfe hinter dem Projekt bereits gespannt. «Wenn wir positive Rückmeldungen erhalten, wollen wir das Projekt vielleicht in loser Form weiterführen», verrät Bötschi. Ob Theatergängerinnen, Filmfanatiker oder einfach Neugierige – willkommen ist jedermann.