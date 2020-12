Zehn Jahre hielt Christian Spoerlé als Präsident die Fäden in Händen – nun tritt er ab, Nachfolger wird Renato Truniger

Ebnat-kappel

«Da hat das Volk uns gezeigt, wo de Bartli de Moscht holt»: Gemeindepräsident Christian Spoerlé erzählt Erinnerungen und Anekdoten an seine Amtszeit

Ende 2020 verabschiedet sich Christian Spoerlé als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Auf einem Spaziergang durch die Gemeinde erinnert er sich an einigen Plätzen an prägende Begebenheiten und sagt, was seinen Nachfolger weiter beschäftigen wird.