Kultur «Theaterspielen fördert Kompetenzen»: Warum Ruedi Näf vor 20 Jahren die Theatergruppe Brunnadern gründete Ruedi Näf hatte auf oder neben der Bühne sein Leben lang mit Theaterspielen zu tun. Nun hat der 75-Jährige nach 20 Jahren die Leitung der Theatergruppe Brunnadern in jüngere Hände übergeben.

Ruedi Näf leitete während 20 Jahren die Theatergruppe Brunnadern. Bild: Urs M. Hemm

Zwölf Vorstellungen – zwölfmal ausgebuchtes Haus: Die Aufführungen der Theatergruppe Brunnadern erfreuen sich über die Dorfgrenzen hinaus grosser Beliebtheit. Auch in diesem Jahr stösst die neue Produktion der Laiendarsteller, «Rent a Family», auf grossen Zuspruch.

«Das Stück ist eine Adaption des Klassikers ‹D Tante Jutta us Kalkutta› von Atréju Diener, einem jungen Autor aus Winterthur, das einfach lustig ist und einen vergnüglichen Abend verspricht», sagt Ruedi Näf, langjähriger Leiter und Regisseur der Theatergruppe Brunnadern.

Dass aber dieser Erfolg der Truppe nicht von ungefähr kommt, weiss der 75-Jährige aus Brunnadern. Es stecke viel Engagement, Herzblut und Freude am Spiel dahinter. «Und diese Freude», sagt Ruedi Näf, «merkt man den Schauspielenden auf der Bühnen an, sodass der Funke zum Publikum überspringt.»

Theaterprojekte in der Schule

Das Theaterfieber hat den 75-Jährigen schon vor langer Zeit gepackt, als an der Oberstufe in St.Gallen vor vielen Jahren das Freifach Theater eingeführt worden war und er als Schüler mitspielte. Später, als Ruedi Näf selber Lehrer an einer Oberstufe war, erinnerte er sich daran, was Theaterspielen bei Schülern auslösen kann.

«Die Realschule besuchen meist Schülerinnen und Schüler, die in den klassischen Schulfächern nicht so stark sind. Beim Theaterspielen aber werden Kompetenzen geschult, das Selbstvertrauen gefördert und Stärken sichtbar, die vorher versteckt waren», sagt er.

So habe er jeweils im letzten Schuljahr ein Theaterprojekt mit seinen Schülerinnen und Schülern gemacht. Einerseits um das Selbstvertrauen zu stärken, andererseits um die Lernenden zu beschäftigen. «Im letzten Schuljahr, wenn alle Lehrverträge abgeschlossen sind, ist es schwierig, die Jugendlichen am Schulbetrieb interessiert zu halten. Ein Theaterprojekt hingegen hat die Schülerinnen und Schüler immer motiviert, dabei zu bleiben und mitzuarbeiten.»

Nach einigen erfolgreichen Schulprojekten sei er von verschiedenen Vereinen angefragt worden, ob er nicht die Regie an ihren Theateraufführungen übernehmen könne, welche die Vereine jeweils an ihren Unterhaltungsabenden aufführten.

«Ich habe das mit Freude gemacht, aber bald festgestellt, dass die Theaterstücke, die an solchen Abenden immer erst sehr spät aufgeführt wurden, jeweils ein wenig im ganzen Trubel mit Musik, Essen und Tombola untergingen. So entstand die Idee, einfach nur Theaterabende zu organisieren und dafür eine Theatergruppe zu gründen», sagt Ruedi Näf.

Ein Grundstock ist immer geblieben

Das ist nun genau 20 Jahre her. «Anfangs spielten wir immer im ‹Anker› in Brunnadern. Auch noch dann, als wir feststellten, das wir ziemlich erfolgreich waren und den Saal immer mehrere Male füllen konnten. In einer grosse Halle wollten wir dennoch nie spielen, weil die Atmosphäre einfach eine ganz andere ist und wir das Familiäre in kleinen Sälen mögen», sagt Ruedi Näf.

Über die Jahre hinweg habe es im Ensemble zwar einige Wechsel gegeben, aber ein Grundstock sei immer geblieben. «Etwa 12 Mitglieder sind immer in der Gruppe, auch wenn nicht immer alle in einem Stück mitspielen.» Dabei kommen die Mitglieder keineswegs alle aus Brunnadern, wie es der Name der Theatergruppe suggerieren könnte. «Unsere Mitglieder wohnen übers ganze Toggenburg verteilt und kommen zum Teil sogar aus Herisau hierher, um zu spielen», sagt Ruedi Näf.

Eine Szene aus dem aktuellen Stück «Rent a Family» der Theatergruppe Brunnadern. Bild: PD

Stücke selbst geschrieben hat Ruedi Näf nie, «das habe ich mir nicht zugetraut». Es gebe so viele gute Theaterstücke, dass er nicht auch noch zur Schreibmaschine greifen müsse. Auf die Suche nach neuen Stücken mache er sich mindestens ein Jahr vor der Aufführung. «Sobald ich weiss, wie viele Schauspieler mitmachen wollen, kann ich im Internet bei verschiedenen Verlagen entsprechende Stücke einsehen und bereits ein Vorauswahl treffen.

Am Ende lese ich vielleicht zehn oder zwölf Stücke und scheide aus, bis noch etwa vier übrig bleiben. Aus diesen wählen wir aus, was wir spielen wollen», erläutert Ruedi Näf.

Auf mehrere Schultern verteilt

Von Anfang an führte er Regie, wofür er diverse Kurse, unter anderem vom Schweizerischen Volkstheaterverband, besuchte. Seine Frau Ida kümmerte sich um die Administration. «Dadurch, dass die Arbeit quasi in der Familie blieb, konnten wir den Betrieb ziemlich schlank halten», sagt Näf.

Jetzt, nach Corona, habe er die Leitung abgegeben. Einen Nachfolger gebe es nicht, die Gruppe habe entschieden, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, womit er überhaupt kein Problem habe. «Hauptsache ist, die Gruppe spielt weiter.» Als Ansprechperson amtet aber Leo Pfiffner.

Das aktuelle Theaterprojekt ist Ruedi Näfs letztes, das er als Regisseur begleitet. Die Gruppe ist derzeit auf der Suche nach einer Nachfolge.