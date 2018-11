Kultur Mogelsberg: Amüsante und verwirrende Gedankengänge zum Thema Bürsten Alles ist eine Bürste, sagte Peter Spielbauer am Samstagabend im«Rössli». Sogar die Sonne ist eine Bürste und wenn man lange sucht, findet man es ohnehin nicht. Michael Hug

Mit spärlichen Requisiten erklärte Peter Spielbauer im Rössli-Saal die Welt. (Bild: Michael Hug)

«Wenn man etwas sucht, dann ist es eigentlich wurscht, was man findet, denn es ist ja praktisch nie alles da.» Bevor man sich den Satz zurechtlegen kann, ist Peter Spielbauer schon eine Erkenntnisstufe weiter: «Das nie nachlassende Streben ist vielleicht das Wichtigste: Hoch ist der Berg, weit ist das Tal, ein langer Fisch ist oft ein Aal.» Das ist Spielbauer live: tiefschürfend, irrwitzig, wohlüberlegt, durcheinanderbringend. In seinem Kopf stürmen ständig Gedanken wie nervöse Bienen, nicht mal wenn er die Augen schliesse, hört es auf, im Gegenteil. Am Samstagabend bei Kultur in Mogelsberg hat sich der bayrische Sinnierer zum zweiten Mal nach 2008 seine Gedanken gemacht.

Bürsten im Allgemeinen und im Besonderen

Diesmal über Bürsten. Über Bürsten im Allgemeinen, über Bürsten im Besonderen. Über die dunkle Materie in Bürsten. Die Sonne ist eine Bürste, des Leben und die Welt sowieso und eine Duschbrause auch. Dabei hält er die ganze Zeit die einzige Bürste mit nur einer Borste in seinen Händen, den «Einborst». Eigentlich ist der «Einborst» auch ein Stiel, einer mit Stil auf jeden Fall. Aus dem Stiel holt er nacheinander kleine gelbe Zettelchen, von denen er dann weise Sprüche abliest wie: «Aal dich bitte mal, einmal vor aal den Leuten.» «Wissen sie, warum ihr Schal so lasch runterhängt?» fragt er eine Zuschauerin in der vordersten Reihe. «Weils kein Aal ist», wiederholt er ihre Antwort. «Wenn man die Sachen von weit herholt, dann werden sie auch naheliegend», grinst er dann. Dabei weiss man nie, ob der Mann ernst meint, was er von sich gibt, oder was einstudiert ist und was improvisiert.

Von Anfang bis Ende eine einzige Improvisation

Peter Spielbauers Performance scheint eine einzige Improvisation. Er kann laut denken, dabei verworren, er kann nach Sinnen suchen und den Dingen Sinn geben und beruft sich dabei auch auf wichtige Zeitzeugen vor seiner Zeit: «Man muss das Leben nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden können.» Wer hats gesagt? Albert Einstein. Einer der den Nobelpreis bekommen hat, den er, Spielbauer, im Übrigen längst auch schon verdient hätte. Doch der Nobelpreis lebt von den Zinsen eines gestifteten Kapitals und jetzt bekommt die Sache einen Haken: die Zinsen. Eine Erfindung der Banken, der Wirtschaftskiller, die hat Spielbauer auf der Bürste. Jetzt wird er ernst und erklärt die Welt der Wirtschaft. Es gibt Kapital und Zinsen, die einen, die schon haben, nehmen es von denen, die immer weniger haben, aber immer mehr arbeiten müssen dafür. Spielbauer, der Weltenkritiker. Kapitalistenschreck.

Parallele Strahlen auf die Welten senden

Der Kabarettist sieht das grosse Ganze, zweifelt zwar, ob es auch ihn sieht. Natürlich sieht es ihn nicht, denn es gibt 200 Milliarden Welten im Kosmos und ebenso viele Sonnen, die ihre Strahlen parallel auf ihre Welten senden. Parallele Strahlen sind auch nichts anderes als Borsten, deshalb ist die Sonne eine Bürste. Peter Spielbauer sagt nichts ohne Grund. Selbst sein eigenes Grinsen, das oft in einem stummen Grunzen erstickt, ist mit Bedacht gesetzt und wenn er sich ob seiner struben Gedanken die Hände vors Gesicht hält, erschrickt er ob dem Gedachten: «Im Vergleich zu einem Vergleich ist ein Beispiel doch ziemlich einsam.» Auf so etwas muss man erst mal kommen, nicht unrecht hat er damit, aber so hat es noch niemand ausgedrückt. Für die Zuschauenden ist ein Abend mit Peter Spielbauer ein sehr unterhaltsamer Abend, ein sehr intellektuell unterhaltsamer Abend. Hin und hergeschüttelt zwischen Lachen und Mitdenken lernt es die Welt des Bürstenbauers Peter Spielbauer kennen und lässt ihn am Ende beinahe nicht mehr von der Bühne gehen. «Man kann sich beim Denken das Hirn nicht abnutzen», hat Spielbauer vor zehn Jahren an der gleichen Stelle von sich gegeben. Und es stimmt immer noch.