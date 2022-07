Kultur Mit einer Tribüne mitten in Mosnang: Die Bühne Thurtal kehrt zurück und inszeniert das Stück «Der schwarze Tod» Nach zwei schwierigen Jahren erwacht die Wiler Bühne Thurtal aus dem Dornröschenschlaf und plant für Sommer 2023 eine neue Freilichtinszenierung. Für das Stück des Männerchors Mosnang arbeitet die Bühne Thurtal mit dem Verein Kultur Mosnang zusammen.

2018 inszenierte die Bühne Thurtal vor dem Bräkerhaus in Lichtensteig das Stück «Ueli Bräker». Bild: Benjamin Manser

Die Bühne Thurtal ist zurück. Und zwar wieder so wie früher: als Verein, der Theaterproduktionen mit Laien auf die Beine stellt. In einer Medienmitteilung kündigt die Bühne Thurtal für nächsten Sommer eine neue, grosse Freilichtinszenierung an. In Mosnang wird das Stück «Der schwarze Tod» aufgeführt werden.

Willy Hollenstein, Gründer und Präsident Verein Bühne Thurtal. Bild: PD

«Das hätten wir vor einem Jahr nicht gedacht», sagt Vereinspräsident Willy Hollenstein. Die Organisation aus Wil hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Im Mai 2021 stand die Bühne gar vor einem möglichen Aus. Hollenstein hatte vor drei Jahren die Geschäftsleitung und die künstlerische Leitung dem jungen Schauspieler und Regisseur Simon Keller übergeben. Dieser war auch Genossenschafter der damals gegründeten Bühne Thurtal GmbH. Doch Corona machte den neuen Projekten einen Strich durch die Rechnung und zermürbte den neuen Chef. Keller warf im Frühling 2021 das Handtuch.

Die GmbH wird in diesen Tagen liquidiert, ausser ihm selbst habe niemand Geld verloren, sagt Willy Hollenstein. Das habe auch nichts mit dem Verein Bühne Thurtal zu tun, der jetzt unter der Federführung von Hollenstein an frühere Erfolge anknüpfen will.

Regie führt Volker Ranisch

«Idda von Toggenburg», «D‘ Geierwally», «Besuch der alten Dame», «Die Stickerin» und «Ueli Bräker»; die Freilichtinszenierungen der vergangenen zwölf Jahre wurden von insgesamt über 50’000 Personen besucht. 2019 verantwortete die Bühne Thurtal zudem das Jubiläumsspiel «500 Jahre Maria Bildstein» in Benken.

Für das neue Stück wurde die Bühne Thurtal vom Verein Kultur Mosnang angefragt. Dieser hat die Rechte für die Aufführung des Stücks «Der schwarze Tod» vom Männerchor Mosnang erhalten. Kultur Mosnang ist für die Gesamtorganisation verantwortlich und ist im OK vertreten, die Inszenierung des Stücks liegt aber bei der Bühne Thurtal.

Das Stück «Der schwarze Tod» Die Pest hat im späten Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert hinein weitherum Angst und Schrecken verbreitet. Gemäss Überlieferungen hatte die Gemeinde Mosnang in den Jahren 1565–1569 besonders schwer unter dem schwarzen Tod zu leiden. Der junge Libinger Lehrer Emil Stieger schrieb das historische Schauspiel in fünf Akten «Der schwarze Tod» oder «Der Letzte von Halden» – Halden ist einer jener heimgesuchten Orte, die in der Pesturkunde namentlich erwähnt sind. 1903 wurde es uraufgeführt und in den Jahren 1924, 1947, 1965 und 1995 erneut auf die Bühne gebracht. Der Männerchor Mosnang, der die Rechte am Stück besitzt, wollte es neu aufführen lassen. Nachdem die Coronapandemie die bisherigen Vorhaben durchkreuzt hatte, wurden mit Kultur Mosnang und der Bühne Thurtal neue Organisatoren gefunden. (red)

Das Plakat für das neue Stück. Bild: PD

Für die Regie ist Volker Ranisch verantwortlich. Der Schauspieler und Chössi-Theater-Präsident wohnt in Mosnang. Auch für Musik, Bühnenbild, Kostüme, Technik-Ton und Licht holt die Bühne Thurtal Profis an Bord. Dafür stehen im Scheinwerferlicht ausschliesslich Laien-Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Statistinnen und Statisten. Willy Hollenstein sagt:

«Wenn die Produktion von Profis geführt wird, kann man mit Laien-Schauspielern viel erreichen.»

Gut 30 Leute vom Verein hätten schon gesagt, sie würden gerne wieder mitspielen. Weitere 30 bis 40 Personen wird die Bühne Thurtal in der Umgebung von Mosnang suchen. «Es gibt ein tolles Kulturleben im Toggenburg und viele junge Leute, die auch schon recht viel Erfahrung mitbringen», sagt Hollenstein. Im September ist ein Informationsabend geplant, wo Interessierte mehr erfahren können.

Pfarrkirche Mosnang soll als Hintergrund dienen

Das Stück «Der schwarze Tod» muss etwas überarbeitet und als Freilichtinszenierung angepasst werden, da die frühere Form für Theaterräumlichkeiten geschrieben wurde. 15 Aufführungen von Ende Juni bis Anfang August 2023 sind geplant, wobei je nach Verlauf des Vorverkaufs zwei bis drei zusätzliche Aufführungen ins Programm genommen werden können.

Geplant ist, das Stück mitten im Dorf Mosnang aufzuführen, wobei die Pfarrkirche im Hintergrund zum Bühnenbild gehören würde. Noch laufen die Verhandlungen mit den Bodenbesitzern und den Anstössern, doch das Projekt stösst auf grosse Zustimmung, wie die Verantwortlichen mitteilen. Bezüglich Infrastruktur ist eine gedeckte Tribüne für etwa 500 Personen vorgesehen. Das Catering für die dazugehörige Festwirtschaft liegt in den Händen von Kultur Mosnang, wo Präsidentin Ruth Breitenmoser das Know-How mitbringt.

Die Kirche Mosnang soll als Hintergrund der Freilichtinszenierung dienen. Bild: Martin Knoepfel

Das Budget für die Produktion beträgt 550’000 Franken. Ein wird durch die Eintritte gedeckt werden. «Wir brauchen mindestens 5500 Zuschauerinnen und Zuschauer», sagt Hollenstein. Die Bühne Thurtal konnte in den vergangenen Jahren aber auch auf Förder- und Sponsorengelder zählen, auf deren Urheber man wieder zugehen werde. Hollenstein sagt: «Die wissen: Wenn die Bühne Thurtal etwas macht, ist es seriös.»