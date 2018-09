Kultur in Mogelsberg: In diesem Keller riecht’s nach Kotze Mit ihren «Artgenossen» trat die Figurenspielerin Kathrin Bosshard bei Kultur in Mogelsberg auf. Das Stück der Appenzellerin ist köstliche Unterhaltung mit Tiefsinn. Michael Hug

«Unter Artgenossen» ist keine Metapher, sondern direkt aus dem Leben gegriffen: Altpunker Lutz, Figurenspielerin Kathrin Bosshard und die Gans Milenka, ein Pflegekind. (Bild: Michael Hug)

Also er sei es dann nicht gewesen, sagt Lutz, der Hund, der im Keller lebt: «Ich habe nicht ins Treppenhaus gekotzt!» Sagt er, der alte Punker, der einst so ziemlich alles aufgesogen, ausgetrunken und ausgeraucht und manchmal wiederhergegeben hat: «Wir hatten es gut, die Welt gesehen, Musik gemacht, Partys abgefeiert.» Sagt es und fällt tot um. Einer weniger im Haus. Das wäre die Gelegenheit für Bernie, den Hasen und Hausbesitzer. Bernie the Rabbit hat alles verloren, sogar das Darlehen der Frau Inflagranti, nun musste er aus seiner Wohnung im Stadtzentrum raus. Doch in den Keller ziehen will er nicht. Er will nach oben, in die Beletage, aber da wohnt ja seit neuestem Frau Inflagranti, die Hyäne – Pardon: Hyänin.

Ehrwürdiges Haus mit schrägen Bewohnern

Kathrin Bosshard, die vor 18 Jahren ihr Figurenkabinett «Fleisch & Pappe» gegründet hat und eine Zeit lang in Dicken wohnte, läuft mit «Unter Artgenossen» zur Hochform auf. So wie am Samstagabend bei Kultur in Mogelsberg. Solo spielt und dirigiert sie fünf Figuren durch die Geschichte des ehrwürdigen Hauses und seinen schrägen Bewohnern.

«Es geht tierisch ab» bedeutet hier nicht nur eine Metapher, es ist das wahre Leben, das Spiel um Macht und Einfluss hinter verschlossenen Türen. Da ist alles so, wie es wirklich ist: Absurd, unglaublich und keineswegs überspitzt. Katze Laetitia, die verhinderte Diva mit Dauermigräne, Altpunker Lutz, der wahrlich weit in seiner Vergangenheit lebt und die Dunkelheit um sich nicht mehr wahrnimmt, die Gans Milenka, Pflegekind mit undurchsichtigen Abstammungsverhältnissen, die alte Kröte Frau Berger sowie Bernie the Rabitt, Hausbesitzer, Spieler und Grosskotz.

Und dann eben die «Neue», Frau Inflagranti, die undefinierbar bleibt, aber einen Haufen Geld hat und die so grauenhaft nuschelt, dass sie keiner versteht. Es geht tierisch ab und doch so menschlich. Sie haben Träume, diese Menschen in diesem Haus, sie haben Erinnerungen, sie haben Meinungen und Einstellungen, ganz so, wie sie die Menschen auch haben. Bosshard hat die Leute von aussen betrachtet und sie in ihre Figuren implementiert. Sie hat gut hinter die Fassade geblickt und das Leben dahinter vornüber hinausgedreht. Der tägliche Mikrokosmos in so einem Appartements-Palast, mit sechsstelligem Zugangscode an der Haustür, ist nun mal manchmal seltsam anzusehen, ganz so wie das Leben ja auch. Kleinbürgerliches Getratsche, aus dem Nichts geborene Gerüchte, provozierter Neid, machtbewusster Egoismus und klebriges Selbstmitleid.

Tod im Keller erregt kaum Aufmerksamkeit

Und doch scheint es, als bewege sich in diesem Haus nicht viel. Selbst der Tod des Kellerbewohners erregt nicht viel Aufmerksamkeit. Dass da in der obersten Etage eine Neue eingezogen ist, nimmt man hin, auch wenn manche denken, dass die Beletage eigentlich ihnen zustehen würde. Dann aber greift der Hausbesitzer, der abgehalfterte Hase Bernie, durch und mobbt die Hyäne aus dem Haus. Natürlich nur, um selbst die aussichtsreiche Wohnung zu beziehen. Er hätte sich besser dem Zustand seiner Immobilie gewidmet. Überall tropft es, riecht es, sifft es, das ehrenwerte Haus vergammelt zusehends. Und, wen wundert’s, fliegt am Ende in die Luft, weil im Keller die Hauptgasleitung leckt. «Musste ja so kommen», denkt sich Frau Inflagranti vermutlich, doch vermutlich hat sie es nicht mehr mitbekommen.