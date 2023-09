kultur Im Chössi-Thater beginnt die Spielsaison: Das erwartet das Publikum in Lichtensteig Am 23. September startet im Chössi-Theater die neue Spielsaison. Den Auftakt machen zwei Publikumslibelinge aus Appenzell. Ansonsten setzt das Lichtensteiger Theater vermehrt auf Schauspiel – und auf Kabarett gegen den Novemberblues.

Michael von Burg als Oskar Mazerath in «Die Blechtrommel». Bild: zvg

Mit der neuen künstlerischen Leitung hat das Chössi-Theater in Lichtensteig sein Profil geschärft. Und macht den Vorhang erneut auf für «Schauspielkunst, die in psychologische Tiefen verführt und mal überraschend, mal witzig-grotesk anregt», wie es in einer Mitteilung des Theaters heisst.

Nach Lichtensteig kommt unter anderem die Inszenierung «Die Blechtrommel» nach dem Kultroman von Günter Grass. Die Produktion des Theaters Kanton Zürich präsentiert Michael von Burg als Oskar Matzerath, der nicht erwachsen werden will und sich verzweifelt durch die Wirren seiner Zeit bis zu den Nazis trommelt.

Weihnachtsstück für Familien und Schulklassen André Steger und Volker Ranisch, das Programm-Duo des Chössi-Theaters, hat zusammen mit Rico Roth, dem Musikverantwortlichen der Schulgemeinde Wattwil-Krinau, ein Weihnachtsstück für die ganze Familie und für Schulklassen auf die Beine gestellt. Charles Dickens’ «Weihnachtsgeschichte» ist ein Klassiker. Nach dem mürrischen Geizhals Ebenezer Scrooge aus der Geschichte diente später als Vorbild für Walt Disneys Dagobert Duck. In der Adventszeit sind neben zwei Vorstellungen im regulären Programm bereits zusätzliche Vorstellungen für Schulklassen gebucht. Es besteht noch die Möglichkeit, weitere Schulvorstellungen zu buchen. (pd)

Dass grosse Theater- und Literaturstoffe auch im Toggenburg funktionieren, konnte man im Chössi-Theater bereits im Frühjahr in der Reihe «Frauen machen Theater» mit Aufführungen von «Effi Briest» oder «Lydia» erleben.

Neben dem Drama soll auch der Humor nicht zu kurz kommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dem sollen im Herbst die Krimikomödie «Das Pflichtmandat» sowie das Musiktheater «Souvenir» Rechnung tragen. In letzterem lässt Ute Hoffmann die Biografie der komplett unmusikalischen, aber äusserst ambitionierten Sängerin Florence Foster Jenkins ertönen.

Ein Schlagzeuger, der Melodien spielt

Zum Saisonauftakt am 23. September kommen die Appenzeller Publikumslieblinge «Geschwister Küng» mit «Seeleweemeli» nach Lichtensteig. «Ein feucht-fröhlicher Musikabend» mit anschliessender Stobete und Tanz wird den Herbst einläuten.

Das Chössi-Theater pflegt auch das Nebeneinander von Heimatklängen und Weltmusik, von Tradition und Avantgarde. Der Perkussions-Altmeister Pierre Favre mit Band wird im Oktober in Lichtensteig seine Kunst demonstrieren. Von Favre ist das Zitat überliefert: «Ein guter Schlagzeuger spielt immer Melodien.» Dem Novemberblues will das Chössi-Theater dann mit Kabarett entgegenwirken. Unter anderem treten Barbara Hutzenlaub und das Duo Ricklin und Schaub auf. (pd)