Kultur Die Bühne Thurtal kehrt mit einer Freilichtinszenierung zurück Unvergessen sind die Inszenierungen in den letzten 12 Jahren: «Idda von Toggenburg», «D‘ Geierwally», «Besuch der alten Dame», «Die Stickerin», «Ueli Bräker» und 2019 das Jubiläumsspiel 500 Jahre Maria Bildstein in Benken. Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach zu meistern, doch jetzt steht 2023 in Mosnang mit dem Stück «Der schwarze Tod» eine weitere grosse Freilichtinszenierung an.

«Die Stickerin» wurde im Jahr 2016 in Münschwilen aufgeführt. Bild: Donato Caspari

«Der schwarze Tod» ist ein kulturhistorisches Stück, und wird seit 1903 etwa alle 25 Jahre in Mosnang inszeniert, letztmals 1995. Der schwarze Tod hatte im späten Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert hinein weitherum Angst und Schrecken verbreitet. In einer altehrwürdigen Gelübdeurkunde ist überliefert, dass die Gemeinde Mosnang in den Jahren 1565 bis 1569 besonders schwer unter der Pest zu leiden hatte.

Der schwarze Tod wütete in der ganzen Region, und auch im Thurgau raffte die Pest innerhalb von acht Monaten die halbe Menschheit dahin. Kinder irrten ohne Eltern umher, Häuser standen leer und die Luft schien mit Gift geschwängert, und die Ärzte schienen machtlos.

Neustart für die Bühne Thurtal

Die Jahrhunderte überdauernde Tradition regte 1903 den jungen Libinger Lehrer Emil Stieger zu seinem historischen Schauspiel in fünf Akten an, «Der schwarze Tod» oder «Der Letzte von Halden». Halden ist einer jener heimgesuchten Orte, der in der Pesturkunde namentlich erwähnt ist. Die Rechte des Stücks gehören dem Männerchor Mosnang. Seit 1903 wurde das Spiel schon fünf Mal inszeniert, etwa alle 25 Jahre.

Diesmal hat der Männerchor Mosnang die Rechte für die Aufführung dem jungen Verein Kultur Mosnang übertragen. Kultur Mosnang ist für die Gesamtorganisation verantwortlich. Für die Inszenierung 2023, erstmals als Freilichtinszenierung, konnten sie die Bühne Thurtal gewinnen, die mit derartigen Freilichtinszenierungen viel Erfahrungen erworben haben. Für die Bühne Thurtal ist es wie ein Neustart, nach den doch sehr turbulenten Zeiten, die zum Glück überstanden wurden. Die Offiziellen freuen sich jetzt wieder, sich schöneren Herausforderungen zu stellen.

Statistinnen und Statisten gesucht

Für die Regie ist der bekannte Schauspieler Volker Ranisch von Mosnang verantwortlich. Ebenso für Musik, Bühnenbild, Kostüme, Technik-Ton und Licht sind echte Profis verantwortlich. Für die Inszenierung werden 60 bis 70 Spielerinnen und Spieler, Statistinnen und Statisten gesucht. Als wichtigste Voraussetzung braucht es viel Freude, und die Bereitschaft was Einmaliges und Unvergessliches zu schaffen.

Die Regie bereitet die Schauspielerinnen und Schauspieler, Statistinnen und Statisten optimal auf ihre Rollen vor. Es wird für alle Beteiligten eine wunderschöne, unvergessliche Erfahrung sein, auf der Bühne zu stehen, und diese spezielle Theateratmosphäre zu erleben und die grosse Dankbarkeit vom Publikum zu spüren. (red)