Kultur Der Zeltainer in Unterwasser macht auch in den bald beginnenden Sommerferien keine Pause – Betreiber Martin Sailer erklärt die Gründe Seit mehr als zwanzig Jahren bietet Martin Sailer mit dem Zeltainer in Unterwasser Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform. Von April bis September finden dort rund 50 Veranstaltungen statt. Auch in den Sommerferien, in denen der Betrieb aufrechterhalten wird.

Martin Sailer betreibt seit 20 Jahren seinen Zeltainer in Unterwasser. Bild: Heini Schwendener

Die Zeit der Sommerferien hinterlässt Spuren im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben. Häufig wird der «Betrieb» heruntergefahren, stark reduziert oder ganz eingestellt. Kulturveranstaltungen in den lokalen Spielstätten sind davon nicht ausgenommen.

Nicht so im obersten Toggenburg: Der Zeltainer in Unterwasser schickt die Kultur nicht in die Sommerferien, und das seit 2003. In der nunmehr 20. Spielzeit lässt Zeltainer-Initiant und -Besitzer Martin Sailer die Bühne seines Kleintheaters auch während der Sommerferien bespielen.

Die Saison in Unterwasser ist ohnehin kurz

Die Gründe dafür sind vielfältig. Martin Sailer erklärt: «Die Zeltainer-Saison dauert ohnehin nur gut fünf Monate. Da liegt eine grosse Sommerpause gar nicht drin.» Ausserdem sei es nicht so, dass alle Leute in den Ferien verreisen würden. Viele der Daheimgebliebenen sind offenbar dankbar, dass auf einer Bühne in der Region Theater oder Konzerte gespielt werden.

Das oberste Toggenburg beherbergt im Sommer viele Gäste. Allerdings generieren diese nicht die Mehrzahl der Zeltainer-Eintritte. Martin Sailer weiss aus Erfahrung, dass es einige Ferienhausbesitzer gibt, die während ihrer Sommerferien im Toggenburg auch gelegentlich den Zeltainer besuchen. Weniger zahlreich unter den Zeltainer-Besuchenden seien die Gäste, die in Hotels nächtigen.

Martin Sailer hätte den Sommerferien-Kulturbetrieb wohl eingestellt, würde es sich für ihn nicht rechnen. Zumal es auch nicht einfach ist, Helferinnen und Helfer während dieser Zeit zu rekrutieren. Weil der Zeltainer pro Vorstellung mit drei bis vier Leuten plus Martin Sailer als «Springer» auskommt, hat dies bisher geklappt.

Sommerprogramm als Alleinstellungsmerkmal

Dass der Zeltainer während der Sommerferien keine Pause macht, ist zu einem schönen Alleinstellungsmerkmal geworden. Seit Martin Sailer allerdings Vater ist, ruht auch im Zeltainer der Betrieb während der Sommerferien für zwei Wochen, die er mit seinem Sohn verbringt. Diese Pause sei aber kaum spürbar. Ansonsten hat Sailer von April bis Ende September keine Ferien, finden doch in seinem Kleintheater während der kurzen Saison rund 50 Veranstaltungen statt.

Im Kleintheater neben dem Schwimmbad in Unterwasser wird der Betrieb in den Sommerferien nicht eingestellt. Bild: Heini Schwendener

Auch nicht ganz einfach ist es, Künstlerinnen und Künstler für die Sommerferien zu verpflichten. «Vor allem jene, die Schulkinder haben, spielen während der Sommerferien nicht», so Sailer. Andere wiederum seien sehr dankbar, auch während dieser Zeit auftreten zu können, da sie ihren Urlaub dann terminieren würden, wenn nicht alle in den Ferien sind.

Noch etwas spielt dem Theaterbesitzer im obersten Toggenburg in die Hände: «Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die bei uns mit einem neuen Programm eine Vorpremiere machen, bevor sie dann auf einer anderen Bühne im Herbst die Premiere feiern.» Im Zeltainer könnten sie testen, wie gut ihr Programm beim Publikum ankomme.

«Kulturentwöhnung» hat sich gelegt

Im Oktober 2022 hatte Martin Sailer gegenüber dieser Zeitung geschildert, dass er im ersten Jahr nach Corona eine gewisse «Kulturentwöhnung» festgestellt habe. Viele würden neu gärtnern oder Netflix-Serien auf Grossbildschirmen geniessen und dafür weniger öffentliche Veranstaltungen besuchen. Das habe sich glücklicherweise wieder gelegt. «Allerdings buchen die Leute immer kurzfristiger.»

Weit voraus würden nur Plätze für Topstars reserviert und bezahlt. Im Zeltainer etwa die Vorstellung mit Mona Vetsch und Tom Gisler, die zwar erst am 16. September stattfindet, aber bereits ausverkauft ist. Sailer stellt fest: «Klar ist, für unbekannte Künstlerinnen und Künstler wird es immer noch schwieriger.» Wenn sich – wie schon erlebt – nicht einmal eine Handvoll Gäste im Vorverkauf ein Ticket sichert, dann mache es keinen Sinn, die Vorstellung durchzuführen.