Kultur Das Klanghaus wirft Wellen: Trotz Einschränkungen war die Klangwelt Toggenburg aktiv Die 15. Hauptversammlung des Fördervereins Klangwelt Toggenburg fand am Samstag in der «Alpenrose» Wildhaus mit rund 60 Mitgliedern statt. Trotz schwierigem 2020 war das Ergebnis positiv.

Der Vorstand des Fördervereins Klangwelt Toggenburg (von links): Chantal Schmid, Sepp Germann, Ueli Roth, Martina Schlumpf, Ruth Brunner, Philipp Kamm sowie Sina Fischbacher. Bild: Christiana Sutter

Für das Jahr 2020 waren viele Veranstaltungen geplant, es wäre auch das erste Klangfestival des neuen künstlerischen Leiters Christian Zehnder gewesen. Vieles wurde verschoben oder abgesagt. Aber anstatt zu verzweifeln, geschah bei den Verantwortlichen der Klangwelt Toggenburg das Gegenteil.

Denn das Jahr 2020 wurde zu einem Transformationsjahr. Es entstand ein neues künstlerisches Leitbild. Die Idee eines Klangcampus rund um den Schwendisee mit einem Ökosystem rund um das Klanghaus entstand. «Dahinter steht immer auch der Förderverein Klangwelt Toggenburg, der mit seinen aktuell rund 1000 Mitgliedern der grösste Verein im Obertoggenburg», sagte die neue Präsidentin Martina Schlumpf zur Begrüssung an ihrer ersten Hauptversammlung.

Grosszügige Unterstützung der Mitglieder

Erfreut berichtete die Präsidentin, dass der Förderverein im vergangenen Jahr grosse Solidarität von den Mitgliedern erhalten hat.

«Zusammen mit den Mitgliederbeiträgen und Spenden durfte der Förderverein 58'000 Franken einnehmen, die höchsten Einnahmen im 15-jährigen Bestehen des Vereins.»

Dank dieser grosszügigen Unterstützung konnte der Förderverein verschiedene Projekte der Klangwelt mit 55'000 mitfinanzieren. Die Rechnung des Fördervereins schloss mit einem Gewinn von 91 Franken ab.

Mathias Müller, Präsident der Klangwelt Toggenburg, überbrachte Informationen aus der Klangwelt. Zum Einstieg seiner Erläuterungen sagte er, dass er sich aktuell wie ein Busfahrer vorkomme, «zum einen können wir Gas gegeben, müssen aber auch oft wieder abbremsen».

Für sie wichtig sei es, sich zu engagieren und nicht zu reklamieren. «Letztes wie auch dieses Jahr konnten wir diverse neue Dinge ausprobieren.» Auch der neue künstlerische Leiter Christian Zehnder hätte sich voll einbringen können.

Als Beispiele nannte Müller die Zwischentonschau, die Denkschwendi mit den Livestream-Aufzeichnungen oder an diesem Samstag die Traktorparade. Dies alles Projekte im Festivaljahr 2021. Die Klangschmiede sei wegen Corona mal zu gewesen, dann wieder offen. Sehr gut genutzt wurde der Klangweg.

Vorbild für nachhaltigen Tourismus

Mit einem Bild erklärte Matthias Müller die Zukunft der Klangwelt.

«Man muss sich das so vorstellen, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und der Wellen schlägt, das Klanghaus ist der Stein und verschiedene Wirkungskreise die Wellen.»

Einer dieser Wirkungskreise ist der Klangcampus Schwendi. Dazu gehören die Hotellerie, die Gastronomie, die Bergbahnen und die Landwirtschaft. Sie alle sollen Wertschätzung erfahren.

Ein weiterer Wirkungskreis ist das Tourismusentwicklungskonzept TEK Klang Toggenburg. Dazu gehört der Klang in die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, in Nesslau ist der Schwerpunkt auf Natur und Moor gelegt und in Mogelsberg auf Wald und Holz. Auch die kulinarische Seite des Toggenburgs mit der Chäswelt oder Kägi in Lichtensteig wird in das Konzept miteinbezogen.

«Das Toggenburg kann Vorbild für nachhaltigen Tourismus werden», sagte Müller, «wir haben Naturraum mit hoher Qualität.» Zum Abschluss seiner Erläuterungen bedankte er sich bei den Mitgliedern. «Ihr seid die Basis, der Teppich für weitere Entwicklungen der Klangwelt.»

Traditionelle und neue Klänge

Klänge dürfen an der Hauptversammlung des Fördervereins nicht fehlen. Christian Zehnder, künstlerischer Leiter der Klangwelt, schloss die Versammlung musikalisch ab. In seiner musikalischen Darbietung vereinte er traditionelle Musik mit neuen Klängen, ganz im Sinne von Heimat und Neuland. Mit einer Anekdote sorgte Zehnder noch für Lacher bei den Anwesenden.

«Bei meinem ersten Auftritt am Klangfestival sagten die Einheimische, dass ist doch dieser Ausserirdische.»

Christian Zehnder sorgte am Schluss der Hauptversammlung mit seinen musikalischen Darbietungen für Emotionen. Bild: Christiana Sutter

Im Anschluss an die Versammlung trafen sich die Mitglieder an dem Ort, wo dereinst das Klanghaus stehen wird für ein Konzert der Traktorkestar, einer der Formationen der Traktorparade. Dies ein weiteres Highlight im Festivaljahr der Klangwelt Toggenburg.