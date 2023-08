Kulinarik Vom Verein zum Unternehmen: Die Chääswelt Toggenburg ist zugleich Shop, Restaurant, Schulungszentrum und Eventbetrieb – eine Vielfalt, die Herausforderungen mit sich bringt Die Chääswelt Toggenburg hatte sich in den vergangenen Monaten viel vorgenommen. Der Shop und die Ausbildung zum Käsesommelier sind angelaufen, einzig die Gastronomie bereitet insbesondere personell noch Herausforderungen.

Rita Roos-Niedermann, Präsidentin des Trägervereins Chääswelt Toggenburg (links), und Geschäftsführerin Sabina Gränicher. Bild: Urs M. Hemm

«Wir wurden vom Erfolg Lichtensteigs mit dem Gewinn des Wakkerpreises und von unseren eigenen Erfolgserwartungen an uns ein wenig eingeholt», sagt Rita Roos-Niedermann, Präsidentin des Trägervereins Chääswelt Toggenburg. Zwar sei bereits mit der Erweiterung und Eröffnung des Shops sowie mit der erfolgreichen Durchführung des ersten Käse-Sommelier Lehrganges im Rahmen des Bildungsangebotes schon viel erreicht worden.

«Dennoch bleibt noch einiges zu tun», sagt Geschäftsführerin Sabina Gränicher. Sie ist nicht nur federführend in der Konzeptionierung und Umsetzung dieser Teilprojekte innerhalb des Kulinarikzentrums «Krone».

«Nebenbei» kümmert sie sich auch um das Tagesgeschäft und um die Organisation von Auftritten der Chääswelt an Anlässen wie der Toggenburger Messe, dem Lichtensteiger Frühlingsmarkt, dem Wakkerfest und dem bevorstehenden Bergmarkt auf dem Iltios, der am kommenden September das drittes Mal durchgeführt wird.

Alle Angebote der Chääswelt Toggenburg befinden sich im Gebäude der «Krone» im Zentrum von Lichtensteig. Bild: Christian Beutler/Keystone

«Die Chääswelt Toggenburg ist mit der Eröffnung des Kulinarikzentrums vom Projekt zu einem Unternehmen mutiert. Die Strukturen sind aber noch nicht entsprechend darauf ausgelegt», sagt Rita Roos-Niedermann. Die unterschiedlichen Bereiche, sprich Shop, Gastronomie, Bildungsangebot, Eventorganisation, aber auch das normale Tagesgeschäft würden eigentlich alle gleichermassen nach Aufmerksamkeit verlangen.

Weil aber für eine gleichzeitige Umsetzung aller Projekte schlicht noch das Personal fehle, müssten sie jetzt alles Schritt für Schritt angehen. «Es ist uns lieber, dass der Auf- und Ausbau sowie die Konsolidierung der einzelnen Bereiche etwas länger dauern, sie dann aber funktionieren und wir dahinter stehen können», sagt Rita Roos-Niedermann.

Ausbau des Onlineshops

Im Hinblick auf das Wakkerfest Anfang Juli seien die Ziele sehr ambitioniert gewesen. «Eigentlich wollten wir mit der Einrichtung und dem Betrieb der Bereiche bis zum Wakkerfest fertig sein, sind dann aber von der Realität eingeholt worden, insbesondere, was den Umbau betraf», sagt Sabina Gränicher.

«Die ‹Krone› ist ein Altbau und so sind wir bei den Arbeiten immer wieder auf unerwartete Hindernisse gestossen, sodass es im Zeitplan immer enger wurde», sagt sie. Den Shop hätten sie wohl rechtzeitig eröffnen können. Dennoch habe es im Hintergrund noch viel zu tun gegeben.

Dazu gehöre beispielsweise das 24-h-Zutrittssystem zum Laden, das wegen Lieferproblemen noch nicht installiert werden konnte. Dieses wird in den nächsten Tagen nun eingerichtet.

Der umgebaute Gastraum der «Krone». Bild: Urs M. Hemm

Mit der Vergrösserung der Ladenfläche wird auch das Sortiment an Toggenburger Spezialitäten der Mitglieder erweitert. Auch wurde das Angebot mit verschiedenen Geschenkartikeln, wie Tassen, Korkuntersetzer oder Schürzen mit dem Logo der Chääswelt ergänzt, die für den Onlineverkauf wie auch für ausgewählte Kundenaufträge geeignet sind. «Geplant sind ausserdem Genussboxen mit ausgewählten Produkten unseres Sortiments, die wir auch über den Onlineshop versenden werden», sagt Sabina Gränicher.

Flexibilität und Fantasie

Gerade in Bezug auf die begrenzte Lagerfähigkeit vieler Produkte fehle noch die Gastronomie, die in der Verbrauchskette eine wichtige Rolle spielt. «Im Konzept ist vorgesehen, dass sich das Angebot im Restaurant in Teilen nach dem Produktangebot im Shop richtet und dass die beiden Bereiche Hand in Hand zusammenarbeiten», erläutert Roos-Niedermann.

«Dafür braucht es aber in der Küche eine Persönlichkeit, die sich zum einen mit Käse auskennt, oder bereit ist, sich entsprechend zu schulen», sagt Sabina Gränicher. Neben Lust und Initiative in dieser Aufbauphase mitzuwirken, brauche es aber auch ein gewisses Mass an Flexibilität und Fantasie, um dieses Gastronomiekonzept umsetzen zu können

In der oberen Etage der Krone findet die Ausbildung zum Käsesommelier statt. Bild: Urs M. Hemm

Zurzeit sei es schwierig, Personal für die Gastronomie, insbesondere auch für die Küche zu finden. Jemanden zu finden, der alle erforderlichen Kriterien erfülle, sei umso schwieriger. «Da die Gastronomie ein wichtiges Standbein und Glied in der ganzen Kette ist, möchten wir jetzt nichts überstürzen», sagt Rita Roos-Niedermann. Dennoch würden sie sich sehr darum bemühen, jemanden zu finden, der ihre Begeisterung für Käse und regionale Produkte teilt und das Konzept mitträgt.

Der Gastraum wäre bereit, der sanfte Umbau und die Einrichtung sind grösstenteils abgeschlossen. «Eine Frage, die uns noch beschäftigt, ist die Gestaltung des Aussenbereichs. Weil die Aussenbestuhlung direkt an der Strasse liegt, schwebt uns eine Art Sichtschutz vor, der die Gäste ein wenig abschirmt», sagt Sabina Gränicher.

Die Chääswelt Toggenburg bewegt sich zwar weiter auf die Vollendung der verschiedenen Teilprojekte zu. Rita Ross-Niedermann sagt: «Die Herausforderungen nehmen aber stetig zu, indem mit sehr begrenzten personellen Ressourcen sehr viele unterschiedliche Aufgaben bewältigt werden müssen.»