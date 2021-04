Kühe Das ist eine Seltenheit: Die fünfte Braunvieh - Zuchtfamilie innert sechs Jahren auf Hemberger Hof Wenn eine Kuh mindestens vier weibliche Nachkommen präsentieren kann, wird diese Familie vom Braunviehzuchtverband punktiert und klassiert. Das kommt allerdings nicht alle Tage vor. Auf dem Betrieb von Christof und Ruedi Baumann geschah es bereits zum wiederholten Mal - innert kürzester Zeit.

Die Freude über die gute Klassierung ist gross bei der Familie Baumann. Bild: Ruedi Roth

Es ist ein Glück für jeden Züchter, wenn in seinem Betrieb eine Nachzuchtfamilie entstanden ist. Einerseits sind gutes Management und Züchterherzblut eine Voraussetzung; andererseits muss auch die Genetik stimmen. Die Nachkommen der Stammkuh sollen ja sowohl optisch als auch wirtschaftlich die Anforderungen des Züchters erfüllen.

Fein herausgeputzte Tiere



Bei der Züchterfamilie Baumann, Hemberg, fand vor wenigen Tagen die Nachzuchtschau der Nelgor-Tochter Cinzia – Nelgor ist ein Stier – statt. Infolge des unsicheren Wetterberichts wurde von der Familie Baumann am Vortag extra eine zweckmässige, gedeckte Schaubühne mit Krippe erstellt. Fein herausgeputzt präsentierten sich die sechs Tiere am Ausstellungstag.

Die Taxation der Zuchtfamilie übernahm Norbert von Rickenbach aus dem Kanton Schwyz. Drei der vier Kühe wurden ihm auf dem Platz vorgeführt, die Stammkuh und die beiden Jungtiere richtete er auf dem Podest. 44 Punkte erhielt die Kuhfamilie für das Exterieur, vier Punkte für den Gesamteindruck.

Eine Seltenheit

Die Punktzahl im Abschnitt «Innere Werte» ergibt sich aus dem Durchschnitt der abgeschlossenen Leistungen der Nachkommen. Hier verbuchten die Cinzia-Töchter eine respektable Zahl von 35 Punkten. Norbert von Rickenbach attestierte den Nachkommen von Nelgor-Cinzia eine umfassend gute Leistung in diesem Bereich. So ergab sich eine Gesamtzahl von 83 Punkten, was die Anforderungen für das Erreichen der A-Klasse von mindestens 75 Punkten klar erfüllte.

Fünf Nachzuchtfamilien innert sechs Jahren auf dem gleichen Betrieb sind sehr selten, wie Norbert von Rickenbach und Andreas Wittenwiler, Präsident des St.Gallischen Braunviehzuchtverbands, betonen.