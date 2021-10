EBNAT-KAPPEL Nur noch die Gestelle bleiben zurück: Toni Brunner hat die nicht bewilligten Tafeln für sein «Haus der Freiheit» entfernt An der Kantonsstrasse ins Obertoggenburg machten Tafeln Werbung für das Restaurant von Toni Brunner. Eine Bewilligung für solche Tafeln wurde allerdings nicht beantragt. Nun sind sie wieder weg.

Die Werbetafel an der Kantonsstrasse zwischen Ebnat-Kappel und Krummenau ist abgebaut. Bild: Sabine Camedda

Fast 6'000 Personen lasen den Artikel online am 15. Oktober. Wie diese Zeitung vor einer Woche berichtete, hatte der frühere Nationalrat Toni Brunner aus Ebnat-Kappel an der Kantonsstrasse ins Obertoggenburg Reklametafeln für sein Restaurant aufgestellt.

Dies, obwohl er offenbar kein Gesuch dafür eingereicht hatte und obwohl fast alle Reklametafeln an Strassen im Kanton St. Gallen eine Bewilligung der Polizei brauchen. Ein Gesuch für eine solche Bewilligung hat die Kantonspolizei laut Auskunft der Medienstelle weder erhalten noch erteilt.

Mehrheit findet Entfernung der Reklameschilder unnötig

Der Artikel aus dem «Toggenburger Tagblatt» wurde in Facebook geteilt und erntete 26 Kommentare sowie 15 Likes. Das Echo der meisten Kommentarschreiber im grössten sozialen Netzwerk ging in die gleiche Richtung. Es sei übertrieben, die Entfernung der Schilder zu verlangen und es gebe in der Schweiz wichtigere Probleme als die beiden Reklametafeln, hiess es etwa. Eine Minderheit der Verfasser von Kommentaren wies demgegenüber darauf hin, dass die Vorschriften für alle gleichermassen gelten müssten.

Werbung für das Haus der Freiheit an der Kantonsstrasse zwischen Ebnat-Kappel und Krummenau. Bild: Sabine Camedda

Mittlerweile sind die Reklametafeln und die Strohfigur verschwunden. Nur die Gestelle für die Reklametafeln stehen noch. Toni Brunner bestätigte gegenüber dieser Zeitung, dass er die Plakate und die Strohfigur abtransportiert hat. Mehr wolle er dazu nichts sagen, erklärte er auf Anfrage. Offen bleiben muss deshalb, ob er ein Gesuch für eine Strassenreklame eingereicht hat oder einreichen wird.