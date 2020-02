Krummenau: Neue Leitung bringt neuen Schwung ins «Kraftwerk» Der Club in Krummenau hat einen neuen Anstrich. Nun zieht es gar Gäste von ennet dem Ricken ins Toggenburg.

Urban Krapf (rechts) und Maurus Waldmann, der seit 14 Jahren im Verein ist, präsentieren die neue gestaltete Bar. Bild: Dinah Hauser

Gute Musik aus glücklichen Boxen: Wer genau hinschaut, entdeckt den Slogan des Kraftwerk Clubs im Eingangsbereich. Ein Netz aus weissen fluoreszierenden Linien zieren die neu gestrichenen schwarzen Wände. Das macht Stimmung und Vorfreude auf einen gelungenen Abend.

Auch die Garderobe ist nicht mehr da, wo sie mal war. Stattdessen gibt es eine Lounge und Schallplatten hängen an den Wänden. Die Jacke kann man indessen rechts von der Bar gegen ein kleines Entgelt deponieren. «Die Garderobe war vorher an einem anderen Ort im Gebäude und da hatte es Platz für etwa 450 Jacken, nun in unserer eigenen Räumlichkeit hat es Platz für zirka 350 Jacken», sagt Urban Krapf. Er ist neuer Präsident des Vereins, welcher den Toggenburger Club betreibt.

Viel Arbeit während der Sommermonate

Über die Sommermonate hatten Vereinsmitglieder die Lokalität umgestaltet. «Einige haben extra die genommenen Ferien dafür eingesetzt.» Urban Krapf ist dankbar für jede Minute, welche die ehrenamtlichen Helfer aufgewendet haben: «Ohne den Einsatz wäre es nicht gegangen.» Insgesamt anderthalb Monate dauerten die Arbeiten schliesslich, die in der Freizeit verrichtet wurden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Statt den gelb-orangen oder gar weissen Wänden, herrschen nun die Farben Schwarz und Rot vor. Das hilft auch bei der Beleuchtung. «Schwarze Wände lassen den Club dunkler erscheinen. Somit können wir das Licht auch etwas heller einstellen, damit Künstler und Techniker mehr sehen als früher», sagt Urban Krapf.

Der neue Slogan des «Kraftwerks» in Krummenau Bild: Dinah Hauser

Apropos Licht: Der Techniker sitzt nicht mehr mitten in der tanzenden Menge neben der Bar, sondern auf einem erhöhten Podium, dessen Zugang sich abschliessen lässt. So hat nur noch der Tontechniker Zugang. Für neue Technik hat das Geld aber nicht mehr gereicht. Nach wie vor mietet der Club einen Teil der Ton- und Lichtinstallationen an. Die Geräte im eigenen Besitz seien uralt, wie Urban Krapf sagt. «Wir wünschen uns aber schon länger etwas neuere Technik.»

Aufschwung: Mehr Gäste, auch von ennet dem Ricken

Nach einigen Jahren mit rückläufigen Besucherzahlen steht der Club nun wieder stabiler da. «Am Reopening im September wurden wir regelrecht überrannt», sagt Urban Krapf. 400 Gäste kamen – Full House. Zum Vergleich: Die Wiedereröffnung nach den Sommerferien zog 2019 etwa ein Viertel so viel Gäste an. Auch sind seit dem vergangenen Herbst die Besucherzahlen allgemein höher als vor einem Jahr.

Was sich jedoch weiterhin abzeichnet: Livemusik hat es schwer. «Bravo-Hits-Partys laufen immer gut, da jeder bei den Liedern mitsingen kann», sagt Urban Krapf. Nur noch solche Veranstaltungen zu machen käme aber nicht in Frage.

«Zum einen haben wir einen Kulturauftrag, auch lokale Bands zu fördern. Zum anderen bringen Livebands eine ganz andere Energie mit.»

Livemusik bleibt auch künftig ein fester Bestandteil des Programms. Zudem achte der Verein auf ein abwechslungsreiches Programm. «Die Events sollen etwas Spezielles bleiben.» Würden Monat für Monat ähnliche Veranstaltungen stattfinden, wäre es eintönig und die Besucher blieben aus, befürchtet Urban Krapf.

Ohne ehrenamtliche Helfer geht es nicht

Im Club herrscht eine familiäre Atmosphäre vor der Show. Organisatoren, Helfer und Künstler essen gemeinsam an einem Tisch und tauschen sich aus.

«Einige Künstler schätzen das sehr

und kommen deswegen wieder –

auch wenn wir ihnen leider nicht

die volle Gage zahlen können,

die ihnen eigentlich zustände.»

Urban Krapf spricht damit die Finanzen an. Die Einnahmen werden für das Programm und den Unterhalt verwendet. Die Organisatoren der Clubs sind auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. Der Verein möchte wieder mehr Mitglieder engagieren. «Wir sind froh um alle, die etwas beitragen möchten – egal in welchem Bereich», sagt Urban Krapf.

Schallplatten zieren nun die fast einzige weisse Wand. Bild: Dinah Hauser

Zu Anfangszeiten des Kraftwerks seien es noch um die 20 Leute gewesen, die den Club getragen haben – kleine Aufgabenbereiche haben das Vereinsleben geprägt. Nun ist jeder für zwei bis drei Ressorts verantwortlich. Bei Urban Krapf sind das nebst dem Präsidentenamt das Booking, die Künstlerbetreuung, die Bewirtschaftung der Social-Media-Kanäle und die Küche. Ab und an mischt er auch selbst am DJ-Pult. Monatlich so sehr viele Stunden zusammen. Ob er nicht zu viel zu tun hat? «Das A und das O ist die Freude.» Und die hat er immer noch, was man im Gespräch deutlich spürt.

Künftig ist jedoch Samstag ein Schultag. Der 20-Jährige ist zwischenzeitlich von der Fachmittelschule zur Interstaatlichen Maturitätsschule für Erwachsene gewechselt. Findet am Freitagabend eine Veranstaltung im «Kraftwerk» statt, wird er wohl oder übel ein wenig verschlafen zum Unterricht erscheinen. Urban Krapf gibt sich jedoch zuversichtlich: «Dann muss ich halt etwas früher nach Hause gehen.» Zudem arbeitet er im Bereich des Telefonmarketing und kann sich seine Schichten selbst einteilen, «was mir sehr hilft, alles unter einen Hut zu bringen».

Reichweite und Werbung sind wichtig

Für die nächsten Jahre hat sich der Trägerverein einiges vorgenommen. So soll der Kraftwerk Club zu einer etablierten Grösse in der Region und finanziell wieder stabiler werden, denn die Tendenz zeigte eher nach unten. Dazu brauche es auch Reichweite, wie Krapf sagt.

«Wir haben bislang komplett unterschätzt, wie viel Einfluss

Werbung haben kann.»

Dazu wurde ein Promoter-Programm initiiert. Die Aufgabe der Promoter ist es, das Kraftwerk regelmässig in ihren Posts in den Sozialen Medien zu erwähnen. «Als Gegenleistung zahlen sie keinen Eintritt und erhalten ein Getränk pro Abend gratis», sagt Urban Krapf.

Die Farben rot und schwarz herrschen auch in der neu gestalteten Lounge vor. Bild: Dinah Hauser

Bisher sei das Projekt gut angelaufen und das Kraftwerk hätte einiges an Reichweite dazugewonnen. «Schätzungsweise 75 Prozent der Gäste an den Kantianlässen kommen von ennet dem Ricken.» Diese machen etwa ein Viertel des Programms aus. Aber auch bei den restlichen Anlässen verzeichnet der Club zunehmend mehr Gäste aus dem Linthgebiet; die grosse Mehrheit stammt nach wie vor aus dem Toggenburg.

Trotz der abgelegenen Lage des Clubs muss Rücksicht auf Nachbarn genommen werden. Das ist auch die grösste Sorge des jungen Präsidenten: «Am meisten Schiss habe ich davor, dass ein Nachbar kommt und sich beschwert.» Daher sind die Organisatoren auch sehr froh um die kooperative Haltung der Anwohner. Falls die Musik zu laut ist, dann sei das Problem schnell gelöst. Es sei aber auch immer wieder vorgekommen, dass die Gäste draussen zu laut waren oder in umliegenden Gärten ihr Unwesen getrieben hätten. Meist komme dies aber nur bei Kantipartys vor. Urban Krapf sagt:

«An den entsprechenden

Veranstaltungen patrouilliert

das Sicherheitspersonal auf

der ganzen Strecke bis

zum Bahnhof, um Ruhe und

Ordnung gewährleisten zu können.»

Terminkollisionen mit der Fasnacht, der Olma oder Open Air und Veranstaltungen in der Umgebung versucht Krapf, möglichst zu vermeiden. Daher werden die Veranstaltungen im Februar und Oktober jeweils reduziert, «denn gegen die grossen Anlässe kommen wir nicht an». Dafür will Urban Krapf demnächst viel «geile Livemusik» ins Toggenburg holen. Angedacht ist auch ein Outdoor-Event im Sommer.