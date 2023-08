Krummenau Nach dem Unspunnen-Schwinget: Saisonabschluss auf der Wolzenalp mit Werner Schlegel Die Toggenburger Schwinger begeben sich erstmals seit vier Jahren wieder auf die Wolzenalp. Der Favorit ist klar.

Am Unspunnen-Schwinget gewann Werner Schlegel unter anderem gegen Noe van Messel. Bild: Pascal Schönenberger

Am kommenden Sonntag findet der Saisonabschluss der Toggenburger Schwinger nach vier Jahren Pause wieder auf der Wolzenalp statt. Am Schwingfest oberhalb von Krummenau werden rund 80 Schwinger aus der Nordostschweiz erwartet. Die Favoriten sind Werner Schlegel und Damian Ott.

Nach dem Saisonhöhepunkt mit dem Unspunnen-Schwinget in Interlaken folgt im Toggenburg der Saisonabschluss der Schwinger auf der Wolzenalp. Ab 11 Uhr messen sich rund 80 Schwinger aus der Nordostschweiz und kämpfen um den Tagessieg. Bei vielen Schwingern gilt der Wolzenalp-Schwinget als gemütlicher Saisonabschluss, wo man sich trifft und nicht nur der Schwingsport, sondern auch das Gesellige im Vordergrund steht. Trotzdem starten mit Werner Schlegel, Damian Ott, Marcel Räbsamen und Stefan Burkhalter gleich vier Eidgenossen beim traditionellen Fest. Nach dem Abschneiden am Unspunnen-Schwinget ist Werner Schlegel der klare Favorit im Toggenburg und er könnte das Fest zum ersten Mal für sich entscheiden.

Ott und Räbsamen in Lauerstellung

Den Saisonabschluss geniessen und doch noch eine gute Leistung zeigen möchten auch die beiden Wiler Eidgenossen Damian Ott und Marcel Räbsamen. Ihre beiden letzten Auftritte am Schwägalp-Schwinget und Unspunnen sind nicht nach Plan verlaufen und auf der Wolzenalp möchten sie nochmals ihr bestes Können auf dem Platz zeigen.

Der Thurgauer Oldie Stefan Burkhalter wird sehr wahrscheinlich das letzte Mal auf der Wolzenalp schwingen. Er hat im Verlauf der Saison angekündigt, dass er nach dieser Schwing-Saison die Hosen an den Nagel hängt. Ob dies gleich auf der Wolzenalp passieren wird, zeigt sich am Sonntag. Für Spannung ist gesorgt und wenn das Wetter mitspielt, wird der Wolzenalp-Schwinget wieder als gemütlicher Saisonabschluss in der Toggenburger Bergwelt in die Geschichte eingehen. (pd)