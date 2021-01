Krummenau Das Tageszentrum Toggenburg beschreitet mit dem Pilotprojekt «Zusammenarbeit mit Peers» neue Wege – das erste Fazit fällt positiv aus Peers sind Menschen, die selbst Erfahrungen mit der Psychiatrie mitbringen – das Tageszentrum Toggenburg prüft nach der zehnmonatigen Versuchsphase, ob die Zusammenarbeit intensiviert werden soll.

Das Tageszentrum Toggenburg befindet sich im «Kraftwerk» Krummenau. Bild: Sascha Erni

In einem Pilotversuch hat das Tageszentrum Toggenburg in Krummenau eine mögliche Zusammenarbeit mit Peers geprüft. Das Fazit ist positiv; wie es weitergehen wird, entscheidet die Geschäftsleitung des St.Gallischen Hilfsvereins SGHV.

Ein Peer ist ein Mensch, der selbst Erfahrungen mit der Psychiatrie gemacht hat und nach einer Zusatzausbildung anderen Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Von Januar bis Oktober beschäftigte das Tageszentrum Toggenburg in Krummenau zwei besondere Mitarbeitende: Zwei «Peers» ergänzten das örtliche Angebot des St.Gallischen Hilfsvereins SGHV und boten dessen Klientinnen und Klienten zusätzliche, niederschwellige Beratung und Begleitung an.

«Das Peer-Konzept passt hierhin», sagt Sara Pfister, Bereichsleiterin Tagesstruktur beim SGHV. Denn durch den flexiblen, offenen Rahmen, den das Tageszentrum biete, sei es eine geeignete Plattform für solche Pilotversuche. Bisher setze der SGHV keine Peers ein, nach dem erfolgreichen Krummenauer Versuch könnte sich das ändern.

Klientin oder Mitarbeitende?

Die zwei Peers in Krummenau seien zwar fremde Personen gewesen, erzählt Silvia Meier*, aber durch ihre Vorgeschichte trotzdem irgendwie näher an der Sache dran. «Es war ein Austausch auf Augenhöhe», sagt die 59-jährige Toggenburgerin.

Sie lebt mit einer Angsterkrankung und besucht das Tageszentrum seit etwas über einem Jahr. Die Zusammenarbeit mit den zwei Peers hat sie als sehr gut erlebt, wenn auch anfänglich als ungewohnt. Sie erinnert sich:

«Zuerst habe ich nicht gemerkt, dass ich mit einem Peer im Aufenthaltsraum sitze, ich dachte, das sei ein neuer Klient des Tageszentrums.»

Der kollegiale Umgang sei ein ganz anderer gewesen, als wenn sie sich mit ihrer Therapeutin austauscht – nicht besser oder schlechter, aber mit jemandem zu sprechen, der dieselbe Krankheitsgeschichte hat, sei eine gute Ergänzung. Besonders schätzte sie die praxisnahen Tipps, die die Peers aus dem eigenen Erfahrungsschatz Silvia Meier mit auf den Genesungsweg geben konnten.

Eine anspruchsvolle Ausbildung

Die Ausbildung zur Peer-Beraterin sei anspruchsvoll, erzählt Jacqueline Rochaix. Sie ist eine der zwei Peers, die von Januar bis Oktober in Krummenau wirkten. Rochaix schloss die Ausbildung vor fünf Jahren ab, in ihrem Jahrgang schafften es 16 der 24 Teilnehmenden. Eine Voraussetzung, die Ausbildung besuchen zu können, ist die eigene psychiatrische Vorgeschichte – im Falle von Rochaix ist sie umfangreich, es kam aber noch mehr hinzu.

«Praktisch meine ganze Familie ist von psychischen Erkrankungen betroffen», erzählt die 51-jährige. Das sei es dann schlussendlich gewesen, was sie dazu bewog, eine Peer zu werden. «Ich bin auch Angehörige, nicht nur Betroffene. Ich fand, so hätte ich das Rüstzeug, Peer-Beraterin zu werden.»

Ihre Ausbildung besuchte sie bei Pro Mente Sana in Winterthur, eineinhalb Jahre lang. Organisiert in Modulen, erarbeiten die werdenden Peers Wissen und Methoden, um Klientinnen und Klienten bestmöglich unterstützen zu können. Heute bietet der Verein EX-IN Schweiz diese Aus- und Weiterbildung an.

Aber was müssen Interessenten mitbringen? «Man muss vor allem sehr stabil sein», weiss Jacqueline Rochaix. Der Genesungsweg sollte bereits beschritten sein – nur schon, damit man durch die Arbeit nicht rückfällig wird. Zentral sei dabei die Reflexion der eigenen Geschichte: «Je mehr man über sich weiss, desto besser.»

Eine wertvolle Ergänzung

Eine Alternative zur Therapie sei die Begleitung durch Peers nicht, sind sich alle drei einig. Aber eine wertvolle Ergänzung. Zu diesem Schluss kam auch der SGHV nach dem Pilotprojekt in Krummenau. «Die zwei Peers bringen viel Erfahrung mit, sind vielseitig und inspirieren durch ihre Geschichte», fasst es Sara Pfister zusammen. «Es war eine wertvolle Zusammenarbeit.»

Das Tageszentrum habe eine Auswertung zum Pilotprojekt erstellt, diese liege nun bei der Geschäftsleitung. Ein Entscheid darüber, ob weiterhin mit Peers zusammengearbeitet werden soll, stehe noch aus. Pfister kann es sich aber gut vorstellen, längerfristige Peer-Stellen im Angebot des SGHV zu etablieren – nicht nur in der Tagesstruktur wie in Krummenau, sondern auch im kollektiven und ambulanten Wohnen.