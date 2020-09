Krummenau: Balkontüre aufgewuchtet und

in ein Einfamilienhaus eingebrochen In ein Einfamilienhaus im Hof in Krummenau wurde eingebrochen.

Die Täterschaft erbeutete wenig Bargeld.

Durch die aufgebrochene Balkontüre gelangte die unbekannte Täterschaft ins Haus. Bild: PD

(kapo/lis) Zwischen 13.15 und 16 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft am Samstagnachmittag in Krummenau in ein Einfamilienhaus im Hof eingebrochen. Laut der Kantonspolizei St.Gallen brach sie eine Balkontüre auf und gelangte so ins Haus. Die Täterschaft durchsuchte das Haus, stahl wenig Bargeld und verliess anschliessend den Tatort.