Krinau: Kind stürzt von Traktor und muss von der Rega abtransportiert werden Am Dienstagnachmittag ist ein 3-jähriges Kind von einem Traktor gestürzt. Die Rega flog das Kind mit unbestimmten Verletzungen ins Spital.

Von diesem Traktor fiel das Kind auf die Strasse. (Bild: Kapo)

Die Mutter des 3-jährigen Jungen fuhr den Traktor am frühen Nachmittag in Krinau, um Holz zu transportieren. Dabei stand das Kind in der Fahrerkabine neben ihr. Es öffnete die Kabinentüre und fiel aus bisher unbekannten Gründen auf die Strasse. Dadurch wurde das Kind unbestimmt verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. (kapo/tik)