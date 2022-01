Krinau Ein ehemaliger Lehrer hat die Musik für das diesjährige Weihnachtsspiel «Varenka» geschrieben Zwanzig Kinder haben in der Kirche Krinau die Erzählung «Varenka» als Weihnachtsspiel aufgeführt. Dabei singen Mittelstufenschüler solo und Schneeflocken haben eine Hauptrolle.

Die Kirche in Krinau ist in blaues Licht gehüllt. Fünf weiss gekleidete Gestalten huschen auf die Bühne, ein Xylophon beginnt leise zu spielen. Langsam erhebt sich ein Kind nach dem andern, tanzend zur Musik. Bald stehen sie still, bald wirbeln sie durcheinander – es ist der «Schneeflockentanz».

Das vom Himmel fallende Weiss mit den Schneeflocken-Mädchen ist die Mitte und der Wendepunkt in der Geschichte «Varenka». Es sind nämlich Soldaten im Land. Sie bedrohen Varenka und ihre Gäste. Sie ist eine Einsiedlerin im Wald, die in ihrem Häuschen flüchtende Menschen beherbergt. «Aber will es Huus tüüf im Schnee versteckt gsi isch, händs d Soldate nöd gseh», sagt eine Person. Die Schneeflocken haben die Rettung gebracht. Gott erhört das Gebet von Varenka, und rettet durch die Natur.

Musik von ehemaligem Krinauer Lehrer

«Varenka» ist eine russische Erzählung, die hierzulande durch ein Kinderbuch bekannt ist. Zwar kommen weder Maria noch das Jesuskind vor, weihnächtliche Gedanken hat es aber viele. «Varenka und ihre Gäste leben in einer Kriegszeit und beten jeden Abend um Rettung», sagt Anna-Barbara Wickli, die das Stück mit zwanzig Kindern aufgeführt hat. Nachdem die Soldaten weg sind, schmilzt der Schnee, und Frühling und Frieden ziehen ein. Das ist ein Bild für die Hoffnung auf Frieden durch das Jesuskind, die Erzählung wird daher oft an Weihnachten gespielt, wie es in einem Pressetext der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg heisst.

Anna-Barbara Wickli kennt das Stück aus ihrer eigenen Schulzeit. Der damalige Krinauer Lehrer Meinrad Ryser hat «Varenka» mit eingängigen Liedern vertont und begegnete als Besucher seiner Komposition wieder. Im Stück haben drei Buben und zwei Mädchen tragende Rollen. Alle singen dabei neben Sprechteilen solo, musikalisch sind sie von der Organistin Heidi Preisig und einem flötespielenden Kind begleitet. Sie singen: «Liebi Varenka, ghörsch du das Donnere, das sind Kanone, dähai do isch jetzt Chrieg.»

Was braucht es, damit Kinder im Mittelstufenalter allein vor Publikum singen? «Sie müssen spüren, dass man ihnen vertraut, auch wenn mal einen Fehler passiert», sagt Anna-Barbara Wickli. Als Jüngste sind zwei Erst-Kindergärtler dabei. Eines davon begleitet als «Saschenka» die Witwe Varenka, die damit einen zweiten Persönlichkeitsteil bekommt.

Kinder zum dritten Mal dabei

«Varenka» ist das dritte Spiel, das Anna-Barbara Wickli für die Krinauer Weihnachten entwickelt und auf die Bühne bringt. Es wurde wegen der Coronabeschränkungen in zwei Gottesdiensten gespielt. Mehrere Kinder sind bereits zum dritten Mal dabei und kennen dadurch die Arbeitsweise von Anna-Barbara Wickli. Was ist die Methodik der theatererfahrenen Lehrerin? «Wichtig ist, für die Kinder die Rolle zu finden, die zu ihnen passt und ihnen Freude macht.» Neben der auf die Kinder zugeschnitten Besetzung spielt die Musikalität für sie immer eine wichtige Rolle. (pd)