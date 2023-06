Oberhelfenschwil «Wir müssen weder einen Mitgliederschwund noch eine Qualitätseinbusse beklagen» – auch die Jugendmusik spielte am Kreismusiktag Neckertal auf Neun Kreis- und vier Gastvereine präsentierten sich vergangenen Samstag in Oberhelfenschwil. Der Kreismusiktag Neckertal war der Höhepunkt eines Dreitagefests mit viel Publikum und natürlich: viel Musik.

Die organisierende Musikgesellschaft Oberhelfenschwil eröffnete die Parademusik von der Kirche bis zur «Krone». Bild: Josef Bischof

Unter dem Motto «musighoch3» hat die Musikgesellschaft Oberhelfenschwil von Freitag bis Sonntag ein Dreitagefest organisiert. Höhepunkt war der Neckertaler Kreismusiktag vom Samstag. 350 Musikantinnen und Musikanten aus 13 Vereinen erfreuten mit Blasmusikklängen in der Sonnenberghalle, im Festzelt und auf der Dorfstrasse das Publikum.

«Am heutigen Tag waren Blasmusikklänge Trumpf, und Sie alle haben ganz gross aufgetrumpft.» So begrüsste OK-Präsident Simon Looser am Abschlussabend im Festzelt sein Publikum – in der Mehrzahl Musikantinnen und Musikanten. Er unterstrich den verbindenden und gemeinschaftsfördernden Charakter der Musik. «An einem Kreismusiktag kommt gelebte Kameradschaft augenfällig zum Ausdruck.»

Marschmusik auf der Dorfstrasse

Kreismusiktage werden jährlich durchgeführt. Für die Vereine sind sie eine Standortbestimmung, die Teilnahme ist Ehrensache. Oberhelfenschwil war bereits zum neunten Mal Organisator des Neckertaler Kreismusiktages. Er fand zum 72. Mal statt. Von den beiden Wettbewerben war der zweite, die Parademusik, publikumswirksamer. Aber auch die Wettvorträge in der Turnhalle wurden von vielen Zuhörern verfolgt. Die Bewertungen wurden aber nur den teilnehmenden Vereinen eröffnet.

Nach über zwei Jahren Vorbereitung glücklich über das Gelingen des Kreismusiktages: Simon Looser, OK-Präsident (links), und Peter Looser, Präsident der MG Oberhelfenschwil. Bild: Josef Bischof

Das schöne Sommerwetter ermöglichte im Anschluss die Parademusik-Darbietungen auf der Dorfstrasse zwischen Kirche und «Krone». Dabei wurden ausser den Blasmusikklängen auch die anspruchsvollen «Evolutionen» beklatscht.

Jugendmusik garantiert den Fortbestand

Die Regionale Jugendmusik St.Peterzell unter der Leitung von Patrick Schinnerl trumpfte am Kreismusiktag gross auf. Sie eröffnete den Reigen der Wettspiele, konzertierte am Mittag im Festzelt und beteiligte sich auch an der Parademusik. Sie ist, wie Peter Looser als Präsident der Musikgesellschaft Oberhelfenschwil betonte, für die Neckertaler Musikvereine seit 30 Jahren von grosser Bedeutung.

Die Regionale Jugendmusik St.Peterzell hatte einen von drei Auftritten am Mittag im Festzelt. Bild: Josef Bischof

Denn: Interessierte Jugendliche bekommen in den örtlichen Vereinen ihre Grundausbildung. Anschliessend werden sie in der Regionalen Jugendmusik gefördert und kehren schliesslich als Leistungsträger in ihre angestammten Vereine zurück.

Parademusik: Mogelsberg überzeugte Die Bewertung der Parademusik (Maximum 100 Punkte) durch die Juroren Ivo Mühleis, Thomas Ludescher und Guido Knaus ergab folgende Rangierung: 1. MG Mogelsberg (95.33 Punkte), 2. MG Oberhelfenschwil (91.67), 3. MG Ganterschwil (90.00), 4. MG Brunnadern und MG Hemberg (89.00), 5. MV Degersheim und MG Dicken (84.00), 6. Regionale Jugendmusik St. Peterzell (83.33) und 7. MG Lütisburg und BM Jonschwil (81.67). Gastvereine: 1. MG Stein AR (94.00), 2. Blaskapelle Bad Bayersoien (91.33), 3. MG Schönengrund-Wald (85.67) und 4. MG Schwellbrunn (80.67). (jb)

Auf die aktuelle Situation der Musikvereine angesprochen, zeichneten die beiden Namensvettern Simon und Peter Looser, OK-Präsident und Präsident der MG Oberhelfenschwil, ein positives Bild: «Wir haben während der Pandemie das Mögliche getan. Deshalb müssen wir weder einen Mitgliederschwund noch eine Qualitätseinbusse beklagen.»