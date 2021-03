Kreisgericht Wil Auf einen Schlag folgt der nächste: Warum ein friedlicher Sommerabend vor dem Richter endet Zwei junge Männer standen wegen einer Schlägerei in der Bahnhofunterführung Wil vor den Richtern. Sie werden bestraft, aber nicht so hart wie es die Staatsanwaltschaft fordert.

Der Streit zwischen den jungen Männern ist in eine handfeste Schlägerei ausgeartet.

Symbolbild: Oliver Menge / D3

Friedlich mit Freunden zusammen sein, gemeinsam Spass haben und ein bisschen Alkohol trinken. So stellten sich A. und B., zwei junge Männer aus der Region, einen Sommerabend im Jahr 2019 vor. Der Abend entwickelte sich wunschgemäss – bis die beiden kurz nach Mitternacht, begleitet von drei weiteren Kollegen, durch die Wiler Bahnhofunterführung liefen. Dort kam es nach einem Streit zu einer Schlägerei mit einer weiteren Person. Dieser Vorfall wurde am Donnerstag vor dem Kreisgericht in Wil verhandelt.

Sie seien sich uneinig gewesen und darum laut geworden, erklärten A. und B. vor den Kreisrichtern. Was sich dann zugetragen hat, war auf den eingespielten Aufnahmen der Videoüberwachung zu sehen. Ein älterer Mann kommt auf die Gruppe zu und spricht mit ihnen. Er habe sie aufgefordert, sich zu beruhigen, führten A. und B. aus. Kurz darauf gesellte sich ein weiterer Mann, C., zur Gruppe und mischt sich ein. Der Disput geht weiter, der ältere Mann wendet sich ab und geht davon.

Dann eskaliert der Streit. C. schlägt B. unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. B. habe C.s Familie verhöhnt, erklärt C. später den Grund für seinen Gewaltausbruch. Diesem Faustschlag folgen weitere. A., der eine fast leere Schnapsflasche in der Hand hält, schlägt sie C. von hinten über den Schädel. B. führt weitere Schläge gegen den Kopf von C. aus, einige trafen das Opfer, andere gingen in die Luft. Schliesslich gelingt es den drei Kollegen und dem älteren Mann, der wieder zurückgekehrt ist, die Streithähne zu trennen.

Haftstrafen, eine Therapie und Landesverweise gefordert

Die Staatsanwaltschaft klassierte die Taten als versuchte schwere Körperverletzung und Raufhandel. Der Schlag, den A. mit der Flasche ausgeführt habe, hätte schwere Verletzungen verursachen können. Dass C. «nur» eine kleine Schnittwunde hinter dem Ohr davongetragen hat, sei ein Zufall. Auch die Schläge von B. gegen C.s Kopf hätten zu dauerhaften Schädigungen führen können. Dies hätten A. und B. gewusst. C. habe keine Abwehrchance gehabt. Die Staatsanwältin sagte:

«Sie haben wild drauflos geschlagen, ohne Rücksicht und ohne Ziel.»

Sie forderte für A. eine Haftstrafe von 30 Monaten, 10 davon seien zu vollziehen, die übrigen seien bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren aufzuschieben. Für B. belief sich die geforderte Haftstrafe auf 24 Monate, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren. Dazu kommt eine Busse von 1000 Franken. B. sei zudem zu einer Anti-Aggressionstherapie zu verpflichten. Ausserdem seien beide für zehn Jahre des Landes zu verweisen.

Verteidiger sehen die Schläge nicht gleich wie die Staatsanwaltschaft

Für die Verteidiger von A. und B. stellten die vorgeworfenen Schläge keinesfalls eine versuchte schwere Körperverletzung dar, sondern eine einfache Körperverletzung. Solche Situationen, wie diese, die sie sich in der Bahnhofunterführung zugetragen hat, passieren, wenn hormongesteuerte junge Männer zu viel Alkohol getrunken haben, sagte A.s Verteidiger. Sein Mandant stehe dazu, dass er diese Dummheit begangen hat und bereue diese. Es habe diesen Aussetzer gegeben, A. sei aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit. A. sei bereit, für das Geschehene gerade zu stehen. Eine Haftstrafe und ein Landesverweis seien aber eine zu harte Strafe.

B.s Verteidiger reduzierte die Beteiligung seines Mandanten auf wenige Schläge gegen C. Diese seien nicht härter gewesen als die Schläge von C. Dieser sei in einem Strafbefehl wegen einfacher Körperverletzung verurteilt worden, darum sehe er nicht ein, warum B. härter bestraft werden soll. Der Verteidiger führte ausserdem ins Feld, dass B. alkoholisiert gewesen war.

«Darum hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat.»

Eine bedingte Geldstrafe genüge als Abschreckung, damit B. nicht wieder so reagieren würde. Ein Landesverweis sei für seinen Mandanten – der wie A. in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist, aber keinen Schweizer Pass hat – nicht zumutbar.

«Testosterongesteuertes Gockelgehabe» unter massivem Alkoholeinfluss

Die Richter haben während der Beratungszeit die Videoaufnahmen genau angeschaut. Die jungen Männer hätten ein «testosterongesteuertes Gockelgehabe» an den Tag gelegt. Was daraus folgte, sei ein typischer Raufhandel, führte der vorsitzende Richter aus. Es sei eine bedrohliche Situation entstanden. C. sah als einzige Möglichkeit, sich mit einem Befreiungsschlag zu wehren. Dafür sei er bestraft worden.

A, habe den Kontrahenten C. ausser Gefecht setzen wollen und habe ihm darum die Flasche über den Kopf geschlagen. Dabei habe er eine schwere Körperverletzung in Kauf genommen. B. habe in der Folge gezielte Schläge gegen C.s Kopf ausgeführt. Er habe nicht getroffen. Wenn er aber getroffen hätte, wären wohl schwere Verletzungen daraus entstanden. Daher folgten die Richter bei der Einstufung der Delikte der Staatsanwaltschaft.

Die Richter anerkannten, dass die jungen Männer nicht nüchtern waren und dass auch C. ein Verschulden trägt. Sie reduzierten daher das Strafmass für beide auf eine Haftstrafe von 18 Monaten, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren. Auf eine Landesverweisung der beiden sahen die Richter ab.

A. zeige sich einsichtig, habe stabile familiäre Verhältnisse und sei auf der Suche nach Arbeit. Ihm können sie eine gute Prognose stellen, sagten die Richter. Bei B. haben sie eher Bedenken. Er hat keine Ausbildung gemacht, träumt vom grossen Geld und müsse erst die richtigen Lehren aus dem Vorfall ziehen. Die Richter stellen ihn für die Probezeit unter Bewährungshilfe und verpflichten ihn zu einer Therapie. Sie hoffen, dass B. diese Chance packt und kapiert, worum es im Leben geht.