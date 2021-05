KREISGERICHT TOGGENBURG Lebensmittelgesetz schützt Bevölkerung: Schuldspruch für fehlbaren Metzger Im Januar stand ein Toggenburger Metzger und Landwirt vor Gericht, am Dienstag musste er sich im gleichen Verfahren erneut verantworten. Der Mann erhielt eine Busse, weil er mehrere Schlachttiere nicht vom Tierarzt hatte untersuchen lassen und weil der Betrieb zu wenig sauber war.

Fleisch im Kühlraum eines Schlachthofs. Es handelt sich nicht um den Betrieb des im Text erwähnten Metzgers. Bild: Hannes Thalmann

«Sie sind bereit für eine weitere Runde?», fragt die Verteidigerin ihren Mandanten, einen 60-jährigen Metzger und Landwirt aus dem Toggenburg. «Muss ich ja.»

Der Angeklagte wirkt gefasst – und trotzdem so, als wolle er das Verfahren schnellstmöglich hinter sich bringen. Das ist wohl nicht weiter verwunderlich, wer sitzt schon gerne auf der Anklagebank? Ausserdem ist es der zweite Termin am Kreisgericht Toggenburg für diese Verhandlung.

Beim ersten hatte das Gericht kein Urteil gefällt, sondern das Verfahren unterbrochen (diese Zeitung berichtete). Dem 60-jährigen Metzger wird zur Last gelegt: mehrfache vorsätzliche Übertretung des Lebensmittelgesetzes sowie mehrfache vorsätzliche Übertretung des Tierseuchengesetzes.

Was war geschehen?

Zwischen März 2018 und Juli 2019 soll der 60-Jährige bei 18 Tieren die Schlachttieruntersuchung unterlassen haben. Des Weiteren wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, dass er «Lebensmittel in hygienisch nicht einwandfreier Umgebung» produziert sowie Kennzeichnungspflichten verletzt haben soll. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, die – wie schon bei der ersten Verhandlung im Januar diesen Jahres – auf die Anwesenheit vor Gericht verzichtet. Wie schon im Januar fordert die Staatsanwaltschaft die Verurteilung zu einer Busse von 21‘600 Franken.

Die Verteidigung stellt den Antrag, dass die Verhandlung erneut zurückzuweisen sei, etwa, weil das Arbeitsheft des Tierarztes noch immer nicht vorliege. Im Wesentlichen wiederholt sie die Anträge aus der ersten Verhandlung, die nach einer kurzen Beratungspause vom Gericht abgewiesen werden.

Die Verhandlung wird also fortgesetzt und die Verteidigung hält ihr Plädoyer. So sagt sie, die Staatsanwaltschaft sei im Februar «zurückgerudert»: Die Staatsanwalt habe nämlich anerkannt, dass es bei insgesamt sieben Tieren möglich sei, dass die Untersuchung doch stattgefunden habe und dass lediglich der Stempel auf den entsprechenden Papieren fehle.

Ist der Staatsanwalt für das Durcheinander verantwortlich?

Eine Ursache für das Durcheinander in den Papieren führt die Verteidigung auf das Vorgehen der Staatsanwaltschaft selbst zurück. Diese sei beim Beschuldigten direkt mit einer Durchsuchung ins Haus gefallen, statt die Herausgabe der entsprechenden Dokumente zu verlangen. «Stellen Sie sich vor, man würde Ihr Büro durchsuchen, Herr Richter, dann verlören auch Sie den Überblick.»

Zudem sei die nicht durchgeführte Schlachttieruntersuchung in zwei Fällen bereits verjährt, weswegen der Beschuldigte nicht mehr belangt werden könne. Der Beschuldigte selbst beteuert in seinem Schlusswort wie schon dreieinhalb Monate zuvor, dass es ihm «unerklärlich» sei, wie die Vorwürfe zustande kämen.

Verjährt und doch verurteilt

Nach der Beratung des Gerichts folgt der Einzelrichter der Auffassung der Verteidigung in Bezug auf die Verjährung und spricht den beschuldigten Metzger in diesen beiden Anklagepunkten frei. Nach Meinung des Gerichts sei zudem in nicht in allen 18 Fällen eindeutig erwiesen, dass die Schlachttieruntersuchung tatsächlich ausgeblieben war.

In anderen Anklagepunkten, etwa in Bezug auf die «hygienisch nicht einwandfreie Umgebung», spricht es den 60-Jährigen schuldig. Der Inspektionsbericht habe den Einzelrichter überzeugt, dass «Sie hier nicht sauber gearbeitet haben. Oder nicht dafür gesorgt haben, dass sauber gearbeitet wird».

Selbst wenn der Beschuldigte persönlich nicht anwesend gewesen sein sollte und die Mitarbeiter nicht auf Schritt und Tritt kontrolliert habe, sei er der Verantwortliche des Betriebs. «Sie können sich nicht hinter ihren Mitarbeitern verstecken», hält der Richter fest. Zudem bedeute selbst ein allfälliger Schuldspruch des ehemaligen Mitarbeiters keinen Freispruch für den Angeklagten. Dieser ehemalige Mitarbeiter wird sich wegen der Vorwürfe wohl auch vor Gericht verantworten müssen.

Das Lebensmittelgesetz sei schliesslich dafür da, dass die Bevölkerung geschützt werde, betont der Richter. Und so wird der Toggenburger teilweise schuldig gesprochen, wobei die Busse mit 3‘600 Franken deutlich tiefer ausfällt als von der Staatsanwaltschaft gefordert.