Kreisgericht Toggenburg Er drohte, seiner Ex-Partnerin die «Fresse einzuschlagen», und schlug einen Wirt nieder: Beschuldigter zu 24 Monaten bedingter Haft verurteilt Ein Süditaliener muss sich vor dem Kreisgericht Toggenburg dafür verantworten, einen Wirt verletzt zu haben. Zudem soll er seine Ex-Partnerin beschimpft und bedroht und Hausfriedensbruch begangen haben. Ein Landesverweis von acht Jahren und eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten stehen im Raum.

Der Beschuldigte beschimpfte seine Ex-Partnerin mehrfach und drohte damit, ihr die «Fresse einzuschlagen». Symbolbild: Getty

Der Beschuldigte gestikuliert wild, als er sich den Fragen des vorsitzenden Richters und der Richterin stellt. Seine Ausführungen in Italienisch werden von der Dolmetscherin übersetzt. Sein Anwalt weist ihn mehrmals leise darauf hin, nicht zu emotional oder laut zu werden, formt ein «Piano» mit den Lippen.

Dabei geht es für den gebürtigen Süditaliener um viel. Ein Landesverweis für acht Jahre steht im Raum. Und die Staatsanwaltschaft fordert unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, Drohung und Hausfriedensbruch eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten.

Beschuldigter fügt einem Wirt einen Schädelbruch zu

Alles beginnt mit einem Vorfall im Juni 2020. Der Beschuldigte ist in einem Pub im Toggenburg unterwegs. Zur Tatzeit hat er einen Blutalkoholgehalt von 0,79 Promille. Wegen einer Auseinandersetzung wird er irgendwann aus dem Pub geworfen. Draussen gerät er in ein Handgemenge, wodurch er sich an der Hand verletzt.

Er will seine Wunde verarzten, doch der Wirt tritt vor die Tür und verwehrt ihm den Einlass. Laut Anklageschrift versetzt ihm der Beschuldigte dann einen Faustschlag gegen den Unterkiefer. Der Wirt stürzt zu Boden und zieht sich auf dem Steinboden einen Schädelbruch zu. Seine Verletzungen führen später zu einer unheilbaren Schwerhörigkeit.

Vor Gericht zeichnet der Beschuldigte ein anderes Bild: Zuerst habe der Wirt zugeschlagen. «Ich habe ihm gesagt: ‹Wenn ich dir einen Schlag gebe, bist du am Boden. Ich bin stärker als du.›» Als der Wirt zu einem dritten Schlag ansetzt, schlägt der Beschuldigte zu. Zur Verteidigung, wie er sagt.

Die Verhandlung fand am Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig statt. Bild: Alain Rutishauser

Ex-Partnerin beschimpft und bedroht

Auch seine Ex-Partnerin hat den Beschuldigten angezeigt. Die beiden haben einen siebenjährigen Sohn. Eines Abends im November 2021 steht er plötzlich in der Küche, nachdem er sich unbefugt Zutritt ins Haus verschafft hat. Er versucht, seinen Sohn zu sich zu locken, und baut sich bedrohlich vor seiner Ex-Partnerin auf.

Als diese flüchten will, schubst er sie und droht, ihr die «Fresse einzuschlagen». Als es ihr gelingt, das Haus zu verlassen, und in ihrem Auto Zuflucht sucht, schlägt der Beschuldigte mit den Fäusten gegen die Autotüren und versucht, diese zu öffnen. Als er einen Stein gegen die Scheibe wirft, erhält diese einen Riss. Dann steigt der Beschuldigte in sein Auto und fährt davon.

Später beschimpft er seine Ex-Partnerin am Telefon unter anderem als «Dreckshure». In Textnachrichten beschimpft er sie erneut aufs Übelste und fragt, weshalb er seinen Sohn nicht sehen dürfe.

Der Beschuldigte streitet die Vorfälle nicht ab. «Ich habe schlimme Dinge gesagt. Doch heute bin ich ein anderer Mensch.» Die Kreisrichterin erwähnt, dass es schon vor 2019 acht Interventionen wegen häuslicher Gewalt gegeben habe. Sie fragt: «Würden Sie sagen, dass Sie sich nicht im Griff haben?» Der Beschuldigte verneint. Die Zeit, in der er seinen Sohn nicht habe sehen dürfen, sei schlimm gewesen.

«Ich habe Fehler gemacht. Aber sie hat mir mein Kind weggenommen, das Wichtigste in meinem Leben.»

Sein Anwalt sagt, sein Mandant übernachte mittlerweile wieder bei seiner Ex-Partnerin und verrichte Gartenarbeiten. «Die Beziehung dieser beiden Personen müssen wir nicht verstehen.» In gewissen Beziehungen sei eine solche Ausdrucksweise wohl üblich, auch wenn dies seine Taten und Beschimpfungen nicht entschuldige. «Mein Mandant ist ein einfacher Bauarbeiter und kein Mann des Wortes.» Er zeige sich reuig und besuche eine Suchtberatung, um seine Alkohol- und Kokainsucht in den Griff zu bekommen.

Der Beschuldigte warf einen Stein gegen die Scheibe des Autos seiner Ex-Partnerin, worauf die Scheibe kaputtging. Symbolbild: Getty

Beschuldigter muss das Land nicht verlassen

Der Beschuldigte wird schliesslich wegen einfacher Körperverletzung, mehrfacher Beschimpfung, Bedrohung und Hausfriedensbruch zu 24 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, bedingt mit einer Probezeit von fünf Jahren. Dem Wirt muss er 5000 Franken Schadensersatz zahlen, ebenso Verfahrenskosten von 29’000 Franken. Er darf in der Schweiz bleiben.

Der Richter sagt, man könne davon ausgehen, dass sich der Beschuldigte auf gutem Weg befinde. «Aber ich hoffe, Ihnen ist klar, dass Sie sich in der Probezeit nichts erlauben dürfen. Sonst wird ein Landesverweis wieder zum Thema.»

Der Beschuldigte entgegnet: «Ich habe nun mein Leben lang Probezeit.»