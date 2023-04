Konzert Musiker Hélder Silva zog von Portugal nach England - und landete in Lichtensteig Viele Schritte haben den Musiker Hélder Silva von Portugal nach Lichtensteig geführt Gitarre spielt er in fast jeder freien Minute, seitdem er zwölf Jahre alt ist. Seinen ersten Auftritt mit der neuen Funk ’n’ Fusion-Band Leo Trio hat er am Samstag, 15. April, im Stadtufer.

Gitarrist Hélder Silva Bild: PD

Den kanadischen Schlagzeuger Dave Weatherston lernte Hélder in St.Gallen kennen. «Wir hatten uns zu einer Jamsession im Rümpeltum, einem St.Galler Kulturlokal, verabredet. Die Resonanz zwischen uns war so gut, dass wir danach immer wieder zusammen spielten. Dazu kam noch mein langjähriger Freund Zé Moreira am Bass», beschreibt Hélder den Gründungsprozess der Band.

Was sie spielen, sind instrumentale Eigenkompositionen. Coverversionen von Liedern zu spielen empfindet der Musiker oftmals als limitierend, da das Wichtigste für ihn sei, sich mit der Musik, die er macht, ausdrücken zu können.

Viele Schritte auf dem Weg nach Lichtensteig

Auf der Suche nach etwas Neuem zog Hélder Silva mit 20 Jahren aus Portugal nach London. Nach rund zwei Jahren spürte er, dass das Leben in der Metropole ihm nicht mehr entsprach. So ging es zurück nach Portugal, wo Hélder für einige Zeit in einem Restaurant eines Freundes mitarbeitete.

Ein Teil von Hélders Verwandtschaft lebt bereits seit rund 30 Jahren im Raum St.Gallen. Als sein Bruder ihm einen Job organisieren konnte, packte Hélder wiederum seinen Rucksack, um ins Ungewisse aufzubrechen. Zusammen mit seiner Partnerin zog er vor knapp zwei Jahren nach Lichtensteig.

Besondere Energie im Städtli

Lichtensteig hat Hélder Silva Stück für Stück kennen gelernt. Anfangs, als Julia und er noch nicht hier lebten, verbrachten sie viel Zeit im Wartsaal, Julias Atelier am Bahnhof, und erkundeten Lichtensteig von dort aus. Wir waren auf mehreren Konzerten im Rathaus und in der Wirkstatt.

Die Energie, mit der die Menschen hier Dinge auf die Beine stellen, haben ihn beeindruckt. Während Corona waren die Beiden viel entlang der Thur, insbesondere in der Äulischlucht unterwegs, haben am Feuer gesessen und immer wieder schöne Bekanntschaften gemacht. Sie spürten schnell, dass es eine besondere Stimmung gibt unter den Menschen im Städtli und so entschlossen sie sich, nach Lichtensteig zu ziehen. (pd/uh)