Konzert Musikalische Begegnung zweier Kulturen erfreute das Publikum – und auch die Sänger Jodel, orthodoxe Hymnen und ukrainische Volkslieder ergaben ein stimmiges Konzertprogramm in Mosnang. Geboten wurde es vom Orpheus Oktett und dem Jodelchörli Heimetfreud.

Der gemeinsame Auftritt des Jodelchörlis Heimetfreud und des Orpheus Oktetts gefiel den Zuhörerinnen und Zuhörern. Bild: PD

Zusammen mit dem Jodelchörli Heimetfreud eröffnete das Orpheus Oktett aus der Ukraine seine Schweizer Konzerttour am Sonntagabend in der Pfarrkirche in Mosnang. Dass die acht Männer aus dem westukrainischen Lwiw (Lemberg) überhaupt ausreisen durften, ist nicht selbstverständlich, unterliegen doch alle wehrpflichtigen Ukrainer einem generellen Ausreiseverbot.

Konzertreise war schon im vergangenen Jahr geplant

Trotz dieser Bestimmungen bewilligte die ukrainischen Behörde den Antrag. Möglich gemacht hat dies allen voran Margrit Mettler aus Nesslau. Vor Jahren besuchte sie ein Konzert des ukrainischen Orpheus Oktetts, daraus ergab sich eine Zusammenarbeit.

«Seit 2015 kenne ich die Sänger. Wir haben sämtliche Einladungsschreiben und Dokumente, die bewiesen, dass die diesjährige Konzerttour schon letztes Jahr geplant und aufgegleist war, an das Kulturministerium eingereicht», erzählt sie. Unterstützt wurde das Konzert von Kultur Mosnang.

Ein bunter Strauss von Jodel, Volksliedern und mehr

Das Jodelchörli Heimetfreud stimmte auf den Abend mit zwei Jodelliedern ein, und überliess danach die kirchliche Bühne den acht singenden Gästen. Die Männer boten ein gesangliches Feuerwerk von Volksliedern aus ihrer Heimat, sie sagen aber auch orthodoxe Hymnen und ein Potpourri mit bekannten Liebesliedern.

Den Text ihrer gesanglichen Vorträge erklärte der musikalische Leiter Lyubomyr Konchakivfkyy auf ukrainisch und englisch, übersetzt wurde von Margrit Mettler. Im Wechsel mit dem Jodelchörli Heimetfreud begeisterte das Orpheus Oktett die zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Stille Erwartungen erfüllten sich. Die beiden Chöre traten zum Schluss gemeinsam auf, was ihnen Standing Ovations bescherte.